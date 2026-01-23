Публикация в Popular Mechanics рассказала, что вид Homo habilis имел сходные с современными людьми черты и хорошо умел лазить по деревьям

Все предки человека являются гоминидами, хотя не все они принадлежат к роду Homo. На протяжении длительного времени к самым ранним представителям этой группы относили Homo habilis, «человека умелого». В Кении нашли останки такого человека возрастом более 2 млн лет, которые оказались наиболее древними и полными, сообщает Popular Mechanics со ссылкой на The Anatomical Record.

В слоях горных пород возрастом 2,02–2,06 млн лет нашли частичный скелет, который с большой долей вероятности принадлежит одной особи. Это только четвёртый когда-либо найденный скелет представителя этого вида, а среди прежних находок возраст самого древнего составлял 1,44 млн лет.

Антрополог Фред Грин (Fred Grine) со своей исследовательской группой сумел найти ключицу, фрагмент лопатки, кости предплечья, фрагменты костей поясницы и обе кости плеча. Также неподалёку был найден полный набор зубов. Рост человека составлял примерно 160 см, а масса была 31-33 кг, что является средним показателем для представителей этого вида.

Судя по остаткам нижней части спины, его нижние конечности двигались как у Homo, а не как у австралопитека. По мнению некоторых экспертов, Homo habilis мало ходил по земле и больше лазил по деревьям. С другой стороны, наличие признаков организма, указывающих на возможность лазить по деревьям, не означает, что этой возможностью часто пользовались. Это же относится к длинным изогнутым пальцам рук и ног, которые обычно ассоциируются с лазанием по ветвям деревьев. Homo habilis мог получить эти черты по наследству, но уже не применять их на практике.