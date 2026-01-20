Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
Как и ожидалось, хорошо знакомые персонажи возвращаются.

Если вы проходили игры серии Life is Strange, то, наверное, согласитесь с тем, что эта франшиза — про историю Хлои и Макс. Смена главных действующих лиц в последующих проектах франшизы на пользу им не пошла, и вот, было принято решение о возвращении двух харизматичных девушек в новинке под названием Life is Strange Reunion. Анонс игры произошёл буквально только что.

Впрочем, слишком уж долго радоваться этому моменту не придётся: даже если в будущем франшиза Life is Strange продолжит развиваться, то делать она это будет уже без Макс и Хлои: их историю девелоперы назвали завершённой, а в Reunion нас ждёт их последнее взаимодействие.

Заявлено, что повествование Life is Strange Reunion в значительной степени будет зависеть от решений, которые вы принимали в предыдущих частях серии. Не уточняется, будет ли в игре возможность восстановить события предшествовавших проектов по памяти с помощью специального инструмента перед началом новой игры или же в обязательном порядке потребуется перенос сохранений.

Life is Strange Reunion уже практически готова: релиз назначен на всех актуальных платформах на 26 марта этого года.

#deck nine #life is strange reunion
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
13
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
3
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
8

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
21:38
Это архаизм называется.
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
Китя.
21:30
Администрация сайта. Пора удалить бота. Китя (Непран) - конченое жывотное и туда же IRanPast.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
TM1
21:23
жаль, что зарплаты так не взлетают, точнее- не так заметно
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
TM1
21:19
Все просто - ждем через квартал выхода процессора Nvidia N1X со встроенной графикой и 6144 куда-ядрами (как в 5070). В чистой производительности - не ахти, но с масштабированием и с генерацией - может...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Overseer man
21:12
Какой ужа. Как засрали overclockers эти пидорасы со своим космосом.
Live Science: Вирусы мутировали в условиях микрогравитации на МКС и стали сильнее в земных условиях
TargetNarcosis
21:09
Это не объективное тестирование, а субъективный обзор-рассуждение, в котором автор подгоняет условия и интерпретацию результатов под заранее сформированное негативное мнение о других дистрибутивах и п...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Degit22
21:02
Если он может сразу хороший чип разработать зачем промежуточные? Обычно затык в разработке нового техпроцесса и его наладке на производстве, а не в разработке нового чипа.
Маск хочет разрабатывать процессоры быстрее NVIDIA и AMD создав самую массовую линейку чипов в мире
Кумир женщин
20:54
Это ты расскажешь психиатру, как ты себе на жопе свои колготки штопал и тебе с дилдо на башке жить .пхахаах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя (Непран) - конченое жывотное
20:53
Стрелочница маня.Иди штопай колготки.Пхаха.Ладно.Поугорали все над вами и будет.все равно все удалят.мы поугорали .а тебе с дилдо на башке жить .пхахаах
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
20:52
Я не знаю, это же ты себе розовый дилдак прикрутил. И всему сайту показывал, а не я. И давно ты питар?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter