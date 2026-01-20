Как и ожидалось, хорошо знакомые персонажи возвращаются.

Если вы проходили игры серии Life is Strange, то, наверное, согласитесь с тем, что эта франшиза — про историю Хлои и Макс. Смена главных действующих лиц в последующих проектах франшизы на пользу им не пошла, и вот, было принято решение о возвращении двух харизматичных девушек в новинке под названием Life is Strange Reunion. Анонс игры произошёл буквально только что.

Впрочем, слишком уж долго радоваться этому моменту не придётся: даже если в будущем франшиза Life is Strange продолжит развиваться, то делать она это будет уже без Макс и Хлои: их историю девелоперы назвали завершённой, а в Reunion нас ждёт их последнее взаимодействие.

Заявлено, что повествование Life is Strange Reunion в значительной степени будет зависеть от решений, которые вы принимали в предыдущих частях серии. Не уточняется, будет ли в игре возможность восстановить события предшествовавших проектов по памяти с помощью специального инструмента перед началом новой игры или же в обязательном порядке потребуется перенос сохранений.

Life is Strange Reunion уже практически готова: релиз назначен на всех актуальных платформах на 26 марта этого года.