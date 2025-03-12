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Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1

В первой части статьи, я выскажу свое мнение по поводу новой игры "Avowed", которую выпустили разработчики из Obsidian Entertainment.
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Игры жанра РПГ – вершина игростроения. Сделать хорошую РПГ очень и очень трудно. В первую очередь из-за сюжета. Сюжет должен быть тщательно проработан со всех сторон. Желательно еще иметь и вариативность оного, но это далеко не всегда реализуется на должном уровне.

Если выходит игра в жанре РПГ, то я пытаюсь "познакомится" с ней. Обычно, такие "знакомства" не имеют продолжения, но я не отчаиваюсь…

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В феврале 2025 года, вышла игра "Avowed" от студии Obsidian Entertainment.

Это РПГ-подобная игра во вселенной другой серии игр – "Pillars of Eternity".

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И тут уже пошли высказывать мнения все, кто хоть маленько причастен к играм… По какой-то непонятной причине, многие возлагали на данную игру просто огромные надежды. Ведь ее делали в Obsidian Entertainment!!! А данная студия была ответственна за выпуск таких игр, как "Fallout: New Vegas", "Alpha Protocol", серии "Neverwinter Nights 2" и даже "South Park: The Stick of Truth"… Значит, выдаст шедевр автоматом…

Как только игра вышла на правильном ресурсе (а это была даже версия Portable), я приступил к ее изучению. Поэтому мои выводы, пусть и перекликаются с мнением "веселых белорусов", но свои, оригинальные…

Уже с самого начала, мне игра не нравится. После краткой истории, как грибы захватили мир (оригинальная идея, доселе нигде не встречавшаяся), я приступаю к формированию своего персонажа. Редактор персонажа крайне толерантен и политкорректен. Туды его, в качель. Ладно, грибы на лице – так положено по сюжету. Но какого черта, все предлагаемые варианты такие страшные? Я тоже не красавец, но зачем мне на страшил смотреть в игре? Это мне нисколько не интересно. Ведь делали красивых женщин давно. А сейчас технологии UE5 не позволяют?

А почему мужчины тут какие-то забитые и слишком "прилизанные"? Это подозрительно… Мои подозрения усиливаются, когда стало ясно, что есть вариант пола "оно". Вот бы Стивен Кинг обрадовался… Если игра про грибы, то почему тут нет Джоэла или Элли? Это точно лучшие специалисты по грибам! Ладно, это уже придирки.

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Кое-как сваяв не отвратительную женщину, отправляюсь в путешествие.

Первый же встречный – ушастый некто.

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И завязывается диалог. Он донельзя нудный. И, как стало понятно потом, это типично для данной игры.

Диалоги тут просто отвратительные. Читать их нет сил! Поэтому я сразу переходил к нужному варианту, чтобы сократить такие беседы. Это типично для многих игр жанра.

Для понимания происходящего записки тоже стоит читать...Но не для всех же! Есть примеры, которые можно поставить в пример (извините за каламбур). Та же серия "Ведьмак" таким не страдает. А тут разговоры ради разговоров. И вспоминается одна песня группы "Черный обелиск"… Дааа…

Но в болтовне плохо еще и ее постановка. Ролики словно из начала 2000-х. Практически статичная картинка. Но ведь современные технологии позволяют большее! Но не будем ничего менять. Так делали во времена "Fallout: New Vegas", так осталось и ныне… А вот во втором "Mass Effect" ролики были словно из фильма. Даже в них была определенная режиссура. Шепард не стоял столбом во время беседы, а мог присесть на угол стола. Это здорово оживляло процесс принятия ролика. Тут же – куклы и есть куклы.

Ну, хоть рот открывают…

Что у нас по сражению? Ну так себе, нормально почти.

Я играл на самой низкой сложности и поэтому мои промашки не были фатальными. Но мне не понравилось то, что мой персонаж "мультиинструменталист".

Прокачка персонажа.Все же стоило делать определенные ограничения. Но такой выбор создателей игры. В некоторые моменты, можно поиграть в стелс.

Но тут он не особо интересный (в начале игры) и смысла в нем я не увидел.

Когда пошли более масштабные сражения,

то я поневоле сравнил их с боями в "Dragon Age: The Veilguard". И в "Драге" бои поинтереснее будут…

По сюжету, мы будем собирать в свою "банду" сотоварищей. И, по крайней мере, в начале, они какие-то никакие. Не цепляют.

Не интересные. Это разительно отличается от компаньонов в "Dragon Age: Origins". Там каждый персонаж уникален и самобытен. И точно запомнится надолго. А тут… Только внешностью отличаются… А вот сюжет… Не цепляет. Не интересно мне. От силы часа три я продержался в этой поделке. И то благодаря тому, что долго подбирал графические настройки. Побочные задания я игнорировал, так как играть полностью не собирался.

А вот мой знакомый, не особо большой любитель компьютерных игр, был несколько другого мнения. Он тоже не в восторге, но сюжет, с его слов не ужасный, а вполне терпимый. Он проходил и побочные миссии. Да и наиграл по-более часов. Но также, как и я был удручен бесконечными диалогами, которые навевали смертельную скуку. Не могут сейчас писать нормальные сценарии для игр. Каких-то явных уж намеков на "повесточку" ни я, ни знакомый не заметили. Но ведь не вся игра еще пройдена.

А вот с чем мы были полностью солидарны, так это с безобразной оптимизацией игры. Ладно я: у меня древнее железо. Но у знакомого игровой ноутбук с RTX 3070ti на борту. И производительность весьма прискорбная. Но, с другой стороны, я то был к этому готов. А он – нет… И очень удивлялся температуре процессора в 90 градусов и низкому фпс…

А ведь графику в игре на "божественном" UE5 опять забыли завезти.

И где ваши распиаренные наниты и люмены? Грибы поглотили? Возможно и так…

Графики тут нет. Да и игра выглядит плохо. Она чрезмерно радужная, словно ее и делали под грибами. Не всем такое нравится. Я предпочитаю маринованные грибочки.

Тут же – буйство красок и полное отсутствие чувства вкуса.

Это как комнату заставить всем, что имеется и превратить ее в филиал ломбарда.

Переходим к очень краткому тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1080р

Запись тестового отрезка производилась программой CapframeX.

Забег теста прошел в городе, в начале игры. Настройки условно средние, FSR в режиме "качество".

Тестовый момент.

График фреймтайма.

Итог теста.Результат очень плохой! Игра постоянно фризит. И тут уже дело не в накопителе или слабом процессоре. У знакомого игра находилась на достаточно быстром NVME накопителе, да и процессор i7-1270H. Но не избавило от фризов.

Работа технологии апскейла FSR в игре просто отвратительная! Игра "сыпется" на мелочах!

FSR включен (качество)

FSR отключен.Такой жути я давно не видел… Но играть на минимальных настройках графики так же плохо: те же тени прорисовываются буквально попиксельно. Дикий ужас! Руки бы оторвать разработчикам!

И вот таков мой вердикт (субъективно).

Игра ничего интересного не предлагает в сюжетном плане. Просто очередной проходной проект, сделанный во имя бабок.

Графика в игре совершенно тривиальная. И отвратительна по оптимизации. Тот же "Crysis 3", который я недавно запускал, просто уничтожает данный проект в плане графики.

С прискорбием стоит сказать, что не стоит возлагать надежды на студии, которые раньше делали хорошие игры. Это сейчас вообще ничего не значит. Те времена давно прошли и былого не вернуть. Увы…


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