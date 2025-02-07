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Тройка лучших фильмов о Дракуле

В самом начале 2025 года, я посмотрел фильм "Носферату", который является "нелицензионной" версией самого Дракулы...
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После выхода на экраны фильма "Носферату", который, по факту, является перелицованным Дракулой, я решил написать статью о самом известном вампире. И нет, это не Эдвард Каллен, как подумали некоторые...

Речь пойдет, конечно же, о графе Дракуле.

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Прототипом Дракулы для романа Брэма Стокера стал вполне исторический персонаж. Нет, он не спал в гробу, не пил кровь своих подданных и не перемещался по стране в виде летучей мыши. Прототипом был правитель Валахии, Влад III Басараб, который жил в XV веке на территории современной Румынии. Карпатские горы, Трансильвания... Ну, то самое "замечательное место"...

В годы своего правления, данный господарь Валахии прославился боями с турками и довольно жестким отношением к недовольным. Есть сведения, что после убийства своего брата и отца, он устроил массовые казни в отместку. Метод был выбран довольно распространенный в то время. Неугодных сажали на кол. За что Влад получил прозвище "Колосажатель" или "Цепеш". А вот слово "Дракула" было "переосмыслением" "Дракул", которое получил еще его отец, т.к. был рыцарем ордена Дракона, созданного королем Венгрии. Никакого потустороннего смысла тут и близко не было. Но своей жестокостью к врагам, Влад приобрел европейскую известность. И это была причина того, что его образ Брэм Стокер положил в основу своего романа, но творчески переосмыслил.

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Как бы там ни было, но данное произведение стало самой известной историей о вампире. И на основе книги было сделано огромное количество фильмов. Но очень часто, от оригинального сюжета тут оставляли жалкие крохи. Получалось не очень хорошо. Ставка делалась лишь на образ графа-вампира, упуская оригинальный сюжет и историю Дракулы. Но среди этих фильмов, все же есть такие, которые можно считать хорошими. Я буду писать только о трех лучших фильмах (на мой взгляд), которые сам смотрел.

Начну с относительно свежего фильма - "Последнее путешествие "Деметра" ("The Last Voyage of the Demeter"), который вышел в 2023 году.

Подробно, о данном фильме я писал в своей статье - "Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием".

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Данный фильм повествует о путешествии графа Дракулы из Трансильвании в Англию на корабле "Деметр". И почти все события происходят на его борту.

Это практически "чистый" фильм ужасов.

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Но далеко не идеальный. Дело в том, что сценаристы не смогли или не захотели скрывать интригу. И уже с самого начала понятно, о каком "пассажире" идет речь. Кроме того, "незаконная" пассажирка уже в первой половине фильма рассказывает легенду о графе-кровопийце, что тоже не помогает сохранить интригу. Таким образом, финал фильма заранее нам известен процентов на 90. И это не есть хорошо. Кроме того, сам фильм сильно испорчен повесточкой, которую воплощал в жизнь чернокожий доктор (BLM тут явственно чувствуется).

Его речи уж сильно отдают борьбой за права чернокожих, что в то время было бы просто невозможным. Этого делать сценаристам было не обязательно. Но получить "бал одобрения" от "борцунов" сильно хотелось... Но посмотреть фильм все же можно.

 На второе место я помещу фильм 2014 года - "Дракула" (оригинальное название "Dracula Untold"). Режиссером стал Гари Шор. В ролях: Люк Эванс, Сара Гадон, Доминик Купер, Арт Паркинсон, Чарльз Дэнс, Дирмед Мёрта и другие. Этот фильм никак нельзя назвать ужасами. Это может быть и "темное фэнтези", но с изрядной долей драмы главного героя. Роль Дракулы (Влада Цепеша) сыграл Люк Эванс

и довольно хорошо. В фильме идет речь про те времена, когда Влад был еще человеком. Он, будучи правителем, сумел установить хрупкий мир с турками, где был с детства в некой ссылке. И теперь Влад пытается всеми силами сохранить мир. Он понимает, что в случае войны, его страна будет полностью уничтожена, уж очень не равные силы. В одной поездке, Влад и его слуги случайно обнаруживают в горах пещеру, где живет какой-то монстр, убивший разведчиков турков. А спустя некоторое время, новый главнокомандующий турков 

приказывает Владу не только заплатить золотом, но и отдать в солдаты тысячу мальчиков, в число которых входит и его собственный сын.

И тут Влад срывается. Он убивает посланников, что автоматически означает начало войны. Чтобы победить турков, Влад принимает отчаянное решение - призвать на помощь таинственного монстра из пещеры...

Выпив кровь монстра, Влад приобретает силу и способности вампира. Но, если он не притронется к крови в течение трех суток, то может снова стать человеком...

Основа сценария не противоречит книге Стокера: Влад при человеческой жизни был истинным христианином. И только жуткие события его жизни вынудили его обратиться на сторону Зла. В целом, получился хороший фильм, лишь в мелочах отошедший от "канона".

Ну, а лучшим фильмом я считал и буду считать "Дракулу" от режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который вышел на экраны в 1992 году. Оригинальное название фильма - "Bram Stoker's Dracula". В главных ролях тут снялись уже маститые и "подающие надежды" актеры: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Ричард Э. Грант, Кэри Элвес... Этот фильм максимально близок к книге. На это и был расчет. Роль Дракулы  блистательно исполнил Гари Олдман, который появляется в фильме в разных ипостасях: от древнего уродского старца,

до весьма привлекательного молодого человека.

Этот фильм также не является типичным фильмом ужасов. Тут много уделено драме главных героев. Это не только персонажи Мины Мюррей (Вайнона Райдер)

и ее жениха Джонотана Харкера (Киану Ривз),

но и сам граф. Который искренне страдает от смерти своей горячо любимой жены.

Именно ее воплощение он видит в Мине. Именно к ней его непреодолимо тянет.

Фильм хорошо снят. Смотря его в первый раз, я не ожидал такого от человека снявшего довольно суровый и трагический фильм "Апокалипсис сегодня". Но Коппола справился. Достаточно мрачная атмосфера, непривычная манера съемок и довольно интересные решения в плане комбинированных съемок. Например, мне понравилось, что движение тени графа заметно отличается от движения самого графа

и иногда совсем не совпадают. Интересный трюк.

В целом, вышел лучший фильм про Дракулу. Да и про вампиров в целом. Оспаривать его может лишь упомянутый в самом начале "Носферату" (хотя, это почти то же самое в итоге).

Вот такие фильмы о вампирах следует смотреть. А "Сумерки" оставьте девчонкам пубертатного периода.

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