Моддер MrYeester создал включатель питания для ПК, работающий от монеты и включающийся только после того, как в монетоприемник бросят необходимую монету

Пользователь YouTube под ником MrYeester, поделился конструкцией, которая превращает стандартный настольный ПК в автомат со специальным монетоприемником. Идея довольно проста - нет монеты, нет загрузки, и монета должна быть определенного номинала. В проекте обычная работа кнопок на передней панели заменена монетоприемником и реле. Как только монетоприемник обнаруживает необходимую монету, реле подает сигнал нажатия кнопки на разъем питания материнской платы.

Может быть интересно

В основе конструкции лежит промышленный монетоприемник, который можно настроить на прием только одного номинала. MrYeester показывает, как монетоприемник учится определять монеты путем многократных вставок, поэтому модуль отклоняет другие предметы, которые примерно соответствуют размеру, но не проходят проверку датчиком.

В схеме используется адаптер или плата блока питания для подачи 12 В на монетоприемник и реле, а затем выход реле направляется на разъем передней панели материнской платы. Общая стоимость всего проекта оценивается примерно в 130 долларов.