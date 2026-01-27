За нарушение запрета предусмотрены штрафы вплоть до 300% от стоимости контракта

Вчера Совет ЕС официально принял решение о реализации плана REPowerEU, направленного на постепенный отказ стран-участников от импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа. План предусматривает полный отказ от импорта российского газа через все существующие механизмы уже к 30 сентября 2027 года. При этом поставки сжиженного природного газа будут прекращены с начала следующего года.

В рамках данного решения будет реализован механизм контроля, позволяющий установить принадлежность импортируемого газа. Компании, которые осознанно нарушают решение Совета ЕС и продолжают заниматься поставками российского газа, будут получать штраф на сумму от 40 миллионов евро, не менее 3,5% общего годового мирового оборота компании или 300% от предполагаемого оборота транзакций. Штрафные санкции делают нарушение правил крайне невыгодным для компаний.

Может быть интересно

С 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы диверсификации поставок газа и определить потенциальные проблемы с замещением российского газа. Те государства, которые имеют действующие контракты на закупку российского газа, обязаны проинформировать об этом ЕС и также озвучить свой план замещения поставок.

Власти Венгрии и Словакии планируют подать в Суд ЕС для отмены этого решения. Венгерские власти утверждают, что план REPowerEU базируется на «юридической хитрости», которая позволяет принять решение о запрете на импорт российского газа без соблюдения принципа единогласия, а также не соответствует национальным интересам Будапешта из-за ожидаемого роста энергетических расходов.