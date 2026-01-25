Германия хранит в США золото на сумму около $164 млрд

Издание The Guardian приводи слова известных немецких экономистов и финансовых экспертов, которые призывают правительство Германии задуматься о выводе золотовалютных резервов из США. В настоящее время в хранилищах Федерального резервного банка в Нью-Йорке находится немецкого золота общей стоимостью примерно 164 миллиарда евро.

Может быть интересно

Эксперты сошлись во мнении, что хранить золотые резервы в США рискованно, учитывая геополитическую напряжённость и непредсказуемость политики Вашингтона. Однако некоторые экономисты предупреждают, что подобные меры могут ухудшить отношения с США и создать дополнительные экономические и политические риски.

Руководитель исследовательского подразделения Бундесбанка Эмануэль Мёнх подчёркивает, что репатриация золотовалютных резервов из США в Германию позволит укрепить финансовую независимость Берлина. В материале издания напоминают, что подобные призывы со стороны немецких чиновников звучали неоднократно за последнее десятилетие, но тему всё чаще поднимают из-за напряжённости в трансатлантических отношениях.

The Guardian получило комментарий от представителя правительства Германии, который заявил, что в настоящее время Берлин не рассматривает репатриацию золотовалютных резервов из США. Действующие представители Бундерсбанка также уверяют, что хранение немецкого золота в США имеет свои финансовые обоснования. Суммарно у Германии более 3,3 тысяч тонн золота, большая часть которого находится в немецком хранилище Франкфурте-на-Майне.