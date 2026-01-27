RDR2 Enhanced предложит улучшенную графику

Инсайдер NateTheHate2 неоднократно сообщал о разработке улучшенной версии Red Dead Redemption 2. В 2025 году, когда появились первые слухи о Red Dead Redemption 2, многие ожидали выхода обновлений для PS5 и Xbox к концу года. Однако, если верить инсайдеру Рису Рейли, релиз GTA 6 может состояться раньше, чем выпуск RDR2 Enhanced.

Может быть интересно

Рис Рейли попытался успокоить фанатов в социальных сетях, заявив, что проект не был отменен. Он подтвердил, что разработка ведется, и ему известно о восьми специалистах, вовлеченных в процесс. Тем не менее прогнозировать сроки выхода RDR2 Enhanced от этого издателя довольно сложно.

Рейли предположил, что отложенный релиз GTA 6 является одним из ключевых факторов. По его мнению, компания намерена активно продвигать свою криминальную сагу о Вайс-Сити в течение 2026 года. В связи с этим, она не хочет, чтобы Red Dead Redemption 2 Enhanced отвлекала внимание от их маркетинговой кампании. Кроме того, недавнее бесплатное обновление для предыдущей части серии все еще свежо в памяти, и вышло в начале декабря 2025 года.

Подобно недавнему обновлению Red Dead Redemption для ряда платформ, RDR2 Enhanced предложит улучшенную графику. В настоящее время версии для PS5 и Xbox Series X ограничены 30 кадрами в секунду и работают через обратную совместимость. Нечеткие текстуры и задержка ввода остаются распространенными проблемами. Стоит отметить, что игра от Rockstar Games до сих пор отсутствует на Switch и Switch 2.