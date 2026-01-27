Компания Google намерена модернизировать дизайн Android 17, черпая вдохновение из спорного дизайна жидкого стекла iPhone от Apple

Согласно последней информации от 9to5Google, полученной, как сообщается, из внутренней бета-версии Android 17, грядущая ОС будет иметь размытый вид. Утверждается, что Google заменит сплошные фоновые изображения по всей системе прозрачными наложениями, которые смягчают элементы за ними. Этот подход сильно напоминает дизайн жидкого стекла Apple iPhone 17.

Google может улучшить читаемость, например, за счет большего размытия объектов или их небольшого затемнения. Прозрачность призвана упростить навигацию по операционной системе, поскольку она позволит пользователям видеть, какое приложение в данный момент работает в фоновом режиме, даже при открытых быстрых настройках. Ожидается, что Google применит этот дизайн ко многим элементам операционной системы, от регулятора громкости до индикатора заряда батареи. Эти элементы по-прежнему будут окрашены выбранным пользователем цветом.

По данным 9to5Google, новая ОС в первую очередь фокусируется на внешнем виде, практически не меняя функциональность основных элементов операционной системы. Ранее ходили слухи, что Google также заимствует элементы у Apple iPhone в других областях, например, разделение уведомлений и быстрые настройки. Ожидается, что Android 17 также некоторые значительные улучшения для любителей мобильных игр.