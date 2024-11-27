В 2022 году вышел ретро-шутер "Forgive Me Father" от Byte Barrel. Это такая игра с небольшим бюджетом, с закосом под "олдскул" и сильным послевкусием Лавкрафта. Игра была довольно тепло встречена. В свое время я писал о ней статью . Мне игра тоже понравилась, особенно ее очень странный подход к изображению врагов. Они были... плоскими! Словно в тире. И их движения также напоминали какие-то простенькие куклы. Но сам процесс отстрела врагов был весьма хорош. Не могу сказать, что тут прям много от Лавкрафта, но оно есть, особенно в оформлении локаций.

И вот, в 2024 году выходит ее продолжение - "Forgive Me Father 2".

Тот же разработчик (Byte Barrel) и издатель (Fulqrum Publishing). Изначально, я совсем немного поиграл в демо-версию. Там не было русского языка и это мне совсем не понравилось. Хоть играть и без "языка" можно, но суть сюжета явно ускользнет. Но в полноценной версии русский язык имеется и это отлично!

Описание из STEAM: "Отправляйтесь в еще одно путешествие в зловещий мир, вдохновленный мифами Г. Ф. Лавкрафта, где безумие поджидает на каждом углу. Отправьтесь на путь спасения, продолжая историю персонажа Священника из первой части. Как долго вы сможете балансировать на грани здравомыслия? Будут ли прощены ваши грехи или ваша душа будет поглощена безумием?"

Итак, с чего начинается игра? Кто знаком с творчеством Лавкрафта, тот понимает, что наиболее часто встречаются слова "Ктулху" и "безумие". Вот наш герой и просыпается в странном доме, где по капризу архитектора на окнах сделаны решетки... Да, мы в "дурке".

И оттуда совершаем наш "побег"...

Побег, как обычно, совмещен с обучением. Изначально, в качестве оружия у нас только заточка

и ей мы довольно бодро кромсаем психов, которые также тут шатаются.

Чуть позже, находим револьвер и шутер становится именно им... Но патроны лучше экономить и про заточку не забывать...

Враги все также плоские и в полумраке это иногда бывает неожиданностью (когда смотришь на него сбоку).

Игру сделали более мрачной просто добавив темноты. Чтобы с ней бороться - нате фонарик на динамомашине.

Вжик-вжик - и на минуту имеем узкий пучок света.

Не стоит забывать его вовремя подзаряжать, ибо враги любят прятаться по темным углам... Также стоит искать всякие сюжетные подсказки и тайники. Это потом нам очень даже пригодится (есть прокачка скиллов и оружия).

По мере продвижения, мы находим и дробовик.

Но и количество врагов увеличивается. Они теперь тоже вооружены и стоит вести отстрел, разумно прячась за укрытиями. Чтобы выйти отсюда, нужно найти нужные ключи (старая и уже заезженная тема).

Глава заканчивается сводкой статистики

и мы снова оказываемся в "дурке". Тут уже светло и беззаботно: можно прокачивать активные и пассивные скиллы и делать выбор оружия.

Вместе с привычными видами, тут присутствуют орудия явно из мира Лавкрафта. Но далеко не всегда оно лучше "стокового". Тут нужно опробовать и сделать свой выбор. Но на это нужны очки, а они - те самые секреты, которые стоит искать...

Далее, мы будем уже свершать свое правосудие в полуразрушенном храме. И тут врагов намного больше. И тут уже пригодится "режим безумия", когда все становится черно-бело-красным".

Мы на время будем быстрее, смертоноснее. Такой режим был и в старых играх серии "Painkiller". Но "заряд безумия" накапливается медленно и не стоит его тратить попусту. А вот, на аренах с замесами, он очень даже пригодится.

Лично меня игра затягивает (как и первая часть). Тут разнообразные локации, всегда мрачные, опустошенные и заброшенные.

Отголоски Лавкафта также присутствуют в мелочах, но не доминируют. Сама стрельба приятная, но не все типы опробованного оружия понравились. Но тут уже дело вкуса и привычки. Мне показалось, что некоторые враги стали слабее, чем были в первой части (это такие уродцы с "гнилометами"). Но берут часто количеством, расслабиться точно не дадут.

Графика в игре, по большому счету, осталась такой же. Мне нравится. Естественно, она никоим образом не передовая, да и цели такой явно не ставили. Но зато полностью соответствует духу игры.

Вот так игра выглядит на максимальных

настройках качества:

Для игры заявлены следующие системные требования:

Моя тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестовый отрезок мониторился через программу CapFrameX. Результат теста вышел таким (настройки эпические):

Фреймтайм.

Итог.Оптимизация в целом даже получше, чем у первой части на релизе. Наверно, создатели все же провели некие "оптимизационные работы".

Выводы по игры.

Игра мне понравилась. Не могу сказать: лучше или хуже первой части. Для этого нужно больше играть. Но вторая часть вышла вполне достойной. И, если первая часть вам понравилась, но поиграйте и во вторую.





Бонусом я расскажу об еще одной игре в жанре ретро-шутера. Но она пока находится в демо-версии. Это игра "Gravelord".

Создают ее в Fatbot Games, s. r. o. Они же являются и издателями. Уже в этой версии есть русский язык, поэтому можно понять немного "за сюжет":

"- Бегайте и прыгайте по уровням как легкоатлет.

- Забивайте врагов в кровавую кашу и разносите их из мощного оружия без зазрения совести.

- Абстрактный дизайн уровней, нацеленный на веселую и интересную игру, а не на реализм.

- Находите способ пройти каждый уровень и найти его хитро запрятанные секреты". (STEAM)

Ну, особо побегать мне не удалось: игра доступна лишь на среднем уровне сложности и это очень жестко. После короткого вступительного ролика,

нам дают лопату и - вперед!

Долго бегать с ней не нужно: пистолет мы получаем довольно скоро.

Но и сразу появляются враги с "дистанционным нанесением урона". Стоять на месте не стоит. И почаще сохраняйтесь (тут есть функция быстрого сохранения). Игра очень динамичная в боях. Враги появляются часто неожиданно и сносят очень большую долю здоровья. Патронов мне хватало, но "аптечек" - нет. Поэтому игровой процесс был недолгим...

Игра явно "косит" под старые игры, совершенно этого не стесняясь.

Многие механики оттуда (поиск тех же ключей).

Много всяких секретов и тайников. Но не просто до них добраться, даже если их видишь...

Настроек графики, как таковых и нет.

Но можно превратить игру

в буквально мешанину пикселей.

Правда, не понимаю, как в этом режиме можно играть...

И эта игра меня заинтересовала, но более полные выводы можно делать лишь после выхода полноценной игры. Но я взял ее на заметку.