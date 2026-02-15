Власти страны одобрили работу американского оператора

Министерство науки и технологий Вьетнама одобрило эксплуатацию спутникового интернета Starlink, разработанного американской компанией SpaceX. Выданная вьетнамскими властями лицензия позволяет местному подразделению компании оказывать населению телекоммуникационные услуги. Произошло это на фоне запланированной поездки генерального секретаря страны То Лама в Вашингтон уже на следующей неделе. Источник изображения: Wikimedia CommonsПри этом, как сообщает издание Reuters со ссылкой на местные СМИ, пока неясно, когда именно SpaceX запустит Starlink. Издание обращалось за комментариями к официальным лицам и представителям американской компании, но пока не получило ответ на свой запрос.

В прошлом году вьетнамское правительство обещало разрешить работу Starlink в стране в тестовом режиме. Тогда была информация, что услугами спутникового интернета от SpaceX смогут пользоваться ограниченное количество человек – 600 тысяч. В таком формате Starlink будет работать до 2031 года. SpaceX, в свою очередь, готова инвестировать до 1,5 миллиарда долларов для развития сервиса Starlink в стране.

Может быть интересно

Стоит отметить, что Starlink позволяет обеспечивать стабильное высокоскоростное интернет-соединение в тех странах, где есть проблемы с доступом в сеть. Так, например, услуги пользуются спросом в Южной Америке с её обширными равнинами (Амазонские равнины).