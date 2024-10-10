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Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"

Вышел очередной ремейк некогда популярной игры. И все "журналисты" дружно бросились лобызать пятки создателям игры...
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Оригинальная игра "Silent Hill 2" вышла в уже далеком 2001 году. Разработали ее в студии Team Silent. Издателем выступила Konami. И это считается легендарная серия игр. Но в это я не играл. И не смотрел стримы. И знаком со "вселенной" был лишь по двум фильмам, второй из которых оказался совсем плохим...

Поэтому никакого пиетета к серии не испытывал.

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И вот выходит долгожданный ремейк - "Silent Hill 2 remake".

 Создавали игру уже в студии Bloober Team SA, но издатель тот же - Konami. Почему делали ремейк сразу второй части, я не знаю. Ну, наверно, так им лучше...

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И в сети сразу стали брызгать слюнями: дескать, ШЕДЕВР!!! 25 из 10! Не меньше! Не, на самом деле оценки критиков прямо-таки зашкаливают, что сразу заставляет усомниться в их адекватности и не предвзятости. Так не бывает. Тем более, сейчас, когда каждая первая игра выходит в состоянии хромой лошади на старте забега.

Нельзя сказать, что я вообще не имел представления об игре, тем более, что заявлен жанр Survival horror.

Мне сразу рисовалось сходство с серией "Resident Evil", ремейками которых я совершенно не впечатлен.

Но ведь "стая мух" не может ошибаться? Может стоит игру опробовать?

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И вот я немного в нее поиграл...

Значит, наш герой Джеймс

отправляется в город, потому что получил письмо от мертвой жены(?). И он думает, что еще раз сможет ее увидеть.

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Роликов в игре много, но они перематываются.Ну и началось...

Описание из STEAM: "Шедевр в жанре психологического horror — лучшая часть серии по мнению многих — теперь на современных платформах: вас ждут замечательная графика и пробирающее до мурашек звуковое сопровождение.

Благодаря трассировке лучей и другим передовым технологиям мир SILENT HILL и его тревожная атмосфера стали реалистичнее, чем когда-либо.

Этому способствует и обновлённая звуковая гамма с эффектом полного погружения – вы всегда будете ощущать себя в эпицентре событий".

Ну, тут звуки на самом деле играют важную роль. В том числе и в создании атмосферы хоррора. Не менее важную роль играет туман, который полностью окутывает городок. Похоже на настоящий туман? В целом, да.

Но прежде чем мы попадем в город, предстоит длинный путь через местный лес.

Ничего в нем интересного я не нашел, кроме колодца с функцией сохранения. Зачем так длинно сделали подход к городу? Я не понял.

Но вот мы и в городе. Имеется карта, которая вполне информативная.

Чего потом не скажешь о планах домов. Там уже наступает приступ топографического кретинизма. Ибо все одинаковое, да еще и погруженное во мрак.

И уже первое задание по продолжению нашего пути, все объясняет "за геймплей" игры.

Изучайте все!Ища способы отремонтировать музыкальный аппарат, пришлось побегать по части города из конца в конец. Объяснение, как искомые части туда попали, вообще вне понимания нормального человека. Зачем? Зачем так сделали мне понятно: тупо растягивают тайминг игры и делают "типа головоломки". По пути встречаются и первые враги. Это ползающие и прямоходящие глисты.

Скорее всего, женского рода, если судить по обуви. Также есть огромные жуки. Но у нас уже есть деревяшка с гвоздями и на низком уровне сложности, эти враги не представляют опасности. Нужно лишь не пропускать "аптечки". Правда, потом я посмотрел один стрим по игре и понял, что искал я очень не внимательно. Если всякие записки о городе и жителях, нужны для погружения в сюжет,

то патроны и "аптечки" нужны для геймплея. Атмосфера брошенного мрачного города передана очень хорошо.

Но вот геймплей... Он так удручает. Так тоскливо бегать туда-сюда в поисках нужных мелочей, без которых дальше по сюжету не продвинуться. Да, я обыскивал всякие заброшенные квартиры и магазинчики, но это скучно! Ужасно скучно. Постепенно приходит понимание, что гнетущая атмосфера очень сильно давит на желание играть. Это желание тает прямо на глазах.

Пройдя первую часть локаций и попав в огромный особняк, я думал, что играть станет веселее. НИФИГА! Да, я получил в пользование пистолет, но патронов я нашел мало и поэтому стрелять не спешил. Враги стали более жесткими и сильными (глист с ногами вверху). Но этот бег по этажам задолбал еще сильнее, чем путешествие по городу. Ну, хоть первое столкновение с пирамидоголовым я пережил и то хорошо...

Так как играть в это я и не собирался, то на этом свое "путешествие" по Сайлент Хиллу я окончил...

Что там по графике в игре? Ничего особенного нет. Да, симпатично.

Да, в лужах есть отражения деревьев и строений (не всегда). Но эффекта реалистичной графики нету ни разу! Я сделал в самом начале игры скриншоты на разных пресетах графики.

Низкие настройки:

Средние настройки:

 Высокие настройки:

 Эпические настройки:

Слайдер для сравнения скриншотов.

Особой разницы между разными пресетами графики я не заметил. Но разница в трате ресурсов очень даже заметная.

Также я проверил, как работают разные типы сглаживания. Если ТХАА выглядит вполне сносно, то FXAA не то, чтобы "мылит". Оно делает некоторые объекты плохо отображаемыми. Например, пострадали волосы нашего персонажа.

В игре есть апскейл от AMD в виде FSR 1.0. Работает он не самым плохим способом.

И тут причина в том, что в игре нет дальней прорисовки объектов, которые сильно страдают от апскейла. На открытых местах в городе, все скрывает туман. А в помещениях темно и сами пространства небольшие. Поэтому апскейл в режиме "качество" вполне "потребляем".

Для игры создатели заявили следующие системные требования:

 Я же пробовал играть на такой системе:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестовые отрезки мониторил через программу CapFrameX. Для игры я выбрал свои, кастомные настройки графики: все на минимум, кроме текстур (они высокие) и шейдеров (средние).

 Провел тестирование в двух местах: в лесу, в самом начале игры (около колодца) и в помещении, где фпс заметно выше. Тестировал на этих кастомных настройках, плюс то же, но с включенным апскейлом FSR (качество).

В первом отрезке в лесу,

получился такой результат:

Второй отрезок

в помещении:

Как видите, в помещениях играть на минимальных настройках графики без апскейла можно (по крайней мере в начале игры). Игра довольно демократична к мощности процессора. Но вот к видеокарте предъявляет очень высокие требования. И это (в который раз) плохо коррелируется с самой графикой в игре. В игре есть статторы. Частично, это следствие того, что игра находилась на HDD. Но, судя по стримам, статтеры есть и на мощных системах с SSD накопителями. Каких то вылетов или зависаний за время тестирования, я не встречал.

Вывод по игре.

Я совершенно не согласен, что мы получили некий шедевр. Это игра на любителей подобного. Возможно, в своем жанре она и лучшая, я не знаю. Но играть всем и каждому в нее, я бы не советовал. Хотя, сами можете ее опробовать, ибо она крайне дешевая в "спец.издании"...

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