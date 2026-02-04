Tech4Gamers сообщает о заявлении генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника. Он подтвердил, что студия Rockstar Games не использует генеративные нейросети в творческом процессе при разработке GTA 6.

По данным Tech4Gamers, глава Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) внес ясность в вопрос об использовании технологий в самой ожидаемой игре. Он четко отделил корпоративные эксперименты с ИИ от философии Rockstar Games, заявив, что генеративные нейросети не участвуют в создании мира GTA 6.

Автор: Rockstar Источник: vgtimes.ru

Может быть интересно

Зельник сделал это заявление в интервью GamesIndustry.biz . Он отметил, что вся компания активно экспериментирует с искусственным интеллектом, запустив сотни пилотных проектов. Эти инструменты, по его словам, уже экономят время и деньги. Но он проводит жесткую границу между автоматизацией процессов и творчеством.

«Продукция нашей компании всегда создавалась с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта», — сказал он. — «Мы всегда были лидерами в этой области».

При этом генеральный директор скептически оценивает творческий потенциал ИИ. Ранее он заявлял CNBC, что алгоритмам, основанным на данных, не хватает подлинной креативности. Эта позиция напрямую отражается на разработке.

«В частности, что касается GTA 6, генеративный ИИ не имеет никакого отношения к тому, что создает Rockstar Games», — подчеркнул Зельник. — «Их миры создаются вручную».

По его словам, именно этот подход — строительство мира с нуля, здание за зданием, — составляет суть качества Rockstar. Они не используют процедурную генерацию для ключевого контента. Зельник уверен, что ручной труд отличает их проекты и делает их по-настоящему выдающимися.

Это заявление прозвучало на фоне публикации финансовых результатов компании, где подтвердили дату выхода игры — 19 ноября 2026 года.