Также из-за дефицита памяти компания проведёт очередное повышение цен.

Вслед за Nvidia компания AMD, как стало известно, также планирует сместить фокус на выпуск графических процессоров с 8 ГБ памяти. При этом партнёры-производители готовятся ко второму за короткое время повышению розничных цен.

Как сообщают источники, в этом или следующем месяце цены на видеокарты AMD вырастут снова. Это будет уже второе повышение с начала года: в январе они подорожали на 5-10%. Новая волна подорожания коснется всех моделей серии RX 9000, делая их ещё менее доступными для обычных геймеров.

Цель таких шагов заключается в приближении к ценникам конкурента Nvidia. Если это произойдёт, карты вроде Radeon RX 9060 XT и RX 9070 могут взлететь до новых высот. Ирония ситуации в том, что сейчас 16-гигабайтная версия RX 9060 XT стоит на Amazon относительно недорого — около 400-500 долларов. Но после подорожания она может вплотную приблизиться к цене на Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, которая уже достигла абсурдных 700 долларов.

Причина такого перекоса заключается в резком росте стоимости памяти DRAM. Цены на неё выросли в четыре раза, что создаёт проблемы для производителей в поставках карт по рекомендованным ценам. Выход они видят в том, чтобы делать ставку на более дешёвые в производстве модели с 8 ГБ видеопамяти.

По данным планов на 2026 год, AMD сосредоточится на продвижении именно таких решений. В приоритете окажутся новая Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ и даже модель предыдущего поколения — Radeon RX 7650 GRE на архитектуре RDNA 3, которая изначально создавалась для китайского рынка. Сейчас её можно купить дешевле 400 долларов, но после общего роста цен и она может подняться до этой отметки.

