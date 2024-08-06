15 мая 2024 года вышла очередная инди-игра под названием "Mullet MadJack".

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Разработчиком заявлена компания (студия) HAMMER95. Издатель: Epopeia Games, HAMMER95.

Это типичный шутер, с закосом под старину. Фишкой игры является таймер, который отсчитывает секунды жизни игрока, которые пополняются за убийства. Поэтому мы имеем перед собой скоростной ретро-шутер. Ну, может для этого есть и специальные названия, но пусть будет так...

Описание из Steam: "В мире будущего ЧЕЛОВЕК слился с СЕТЬЮ, образовав новый вид. Этот «человек будущего» прочно сидит на ДОФАМИНЕ, и каждые 10 СЕКУНД ему нужна доза. Иначе — СМЕРТЬ!

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Миром правят жутко богатые роботы под управлением ИИ. Их называют РОБИЛЛИАРДЕРАМИ.

Тех, кто готов рискнуть своими 10 СЕКУНДАМИ ЖИЗНИ и пойти убивать роботов, зовут МОДЕРАТОРАМИ!"

Итак, перед нами малобюджетная игра. А раз так, то ее в обязательном порядке закамуфлируют под стиль "ретро". Но это ретро тут не простое. Оно с сильным закосом под стиль "аниме".

В общем, после небольшого предисловия на черном экране,

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нас кидают в "гущу событий", которые изначально представляют собой обучающую локацию. Естественно, что предварительно стоит выбрать уровень сложности для прохождения. Я пробовал играть на легком уровне сложности.

Нам в процессе боя быстренько поясняют "за процесс", который тут очень и очень простой.

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Есть режим стрельбы (одна клавиша мыши), есть рывок с ударом ноги или ножа/топора (если такой в данный момент имеется в наличии) - вторая клавиша мыши.

Также есть просто рывок, чтобы ускорить процесс перемещения (а это важно!). Можно оружие перезаряжать. И все! Оружие мы можем прокачивать уровнями или менять.

Но все это возможно лишь при прохождении очередной "комнаты" с врагами.

Предлагаемые варианты прокачки рандомны и можно выбрать один вариант из трех. Кроме огнестрельного оружия тут мне встретились и мечи с замораживающим или огненным эффектами.

Для обычных врагов, они подходят очень даже хорошо. Но для боссов... Но про противников я расскажу чуть позже.

Итак, наш герой держит оружие (допустим, дробовик) в одной руке, а во второй - некий девайс, где отображается время, неумолимо сокращающейся жизни. За каждого убитого врага, дают несколько секунд. И наша цель успеть пройти уровень до окончания таймера. Собственно, в этом вся суть игры. Врагов обычно убиваешь с помощью оружия. Но можно использовать "предметы интерьера". Человекообразные роботы часто стоят напротив работающих вентиляторов, оголенных проводов и тому подобного. И можно просто отправить врага пинком в эту "ловушку смерти". Процесс несколько напоминает игру "Bulletstorm" в этом плане. Только счетчика очков за "красоту и извращение" нет. Также по пути встречаются автоматы с газированными напитками.

Удар по ним вызывает выброс баночек, которые тут играют роль аптечек, восстанавливающих часть здоровья. Процесс стрельбы непритязателен и прост до безобразия. Но вот к арсеналу имеется небольшая претензия. Обычно, более поздние варианты оружия имеют бОльший урон и их лучше использовать. Но в данном случае, не все так и очевидно. Например, плазмомет обладает хорошей убойной силой. Но им пользоваться не удобно. Дробовик сподручнее.

Враги тут - роботы. Их условно два типа: человекообразные и "всякоразные", среди которых преобладают паукоподобные. Они стреляют в вас разными типами снарядов. Но на низком уровне сложности угрозы не представляют (в начале игры). А вот боссы...

Тут уже другой коленкор. На закрытой арене с боссом, счетчик убийств не работает, а лишь показывает уровень нашего здоровья в процентах. Урон у боссов, как и положено, наносится и точечно, и по площади. Что заставляет вас скакать по арене, аки козлу по скалам. И вот в таком сражении мне совершенно не понравились мечи.

Игра, по самой сути, очень динамичная и локации пробегаешь сломя голову, не обращая внимание на "наполнение". А оно довольно занимательно порой. Да чего уж там: даже некоторых противников я пропускал. Просто не видел их сразу, а возвращаться назад - потеря времени. И вот тут проявляется большой недостаток игры. Графика нарочито примитивная, яркая, в стиле "аниме". И это при скоростных боях очень и очень мешает. Перед глазами просто мешанина ярких красок. Тут бы врагов разглядеть, не до рассматривания "красот"... В игре есть режим шутера без тайминга. И я немного поиграл в таком режиме, чтобы локации можно было рассмотреть поподробнее. Ну, сами локации линейные,

есть всякие предметы "для красоты". Но имеются и возможности для дополнительной ликвидации противников. Когда останавливаешься, то это можно хорошо заметить, А вот при беге - нет. Это обидный просчет разработчиков. И основная причина - в выбранном стиле графики.

О самой графике. Как я уже сказал, она примитивная и копирует ретро-шутеры с налетом "аниме". Визуально, мне такое не понравилось. Но это на любителя. Настройки графики тут имеются, но их очень мало.

Для игры заявлены следующие системные требования:

Я подумал и решил тестировать игру на своем "интернетном ПК".

Тестовая система.

Процессор: i5-3570K (4300 МГц)

Оперативная память: 12 Гб (4+2+4+2, 1600 МГц)

Видеокарта: GT 1030

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX.

Тестировал на максимальных настройках.

Вышло следующее:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Отношение к результату двоякое. С одной стороны, "тестовый забег" показал хороший результат (с учетом видеокарты). Но, когда на экране происходит мешанина из взрывов и брызг крови, то фпс проседает и до 35 кадров. Не очень комфортно. Нельзя не сказать о том, что при заполнении всего объема видеопамяти, появляются небольшие фризы. Об этом же говорит показатель загрузки шины pci-e. Игре явно нужно более 2 Гб видеопамяти... С другой стороны, для такой убогой графики заявлена видеокарта GTX 1060. И это уже перебор. Графика то где?

Выводы по игре.

Я поиграл всего несколько глав. Игра сначала затягивает, но потом интерес к ней стал угасать. Причина в том, что такие "скоростные забеги" не по мне. Да и процесс предоставления оружия не нравится. Короче, есть существенные недостатки у игры. Но тем, кому "типа ретро-шутеры" нравятся, могут игру и опробовать. Может вам она понравится больше.