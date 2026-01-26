Live Science сообщает об анализе уникальной находки на юге Англии. Артефакт из слоновой кости возрастом 480 000 лет оказался специализированным инструментом для заточки каменных топоров.

Повторное изучение костяного фрагмента, обнаруженного в начале 1990-х, привело палеоантропологов к значимому открытию. Как сообщает Live Science, предмет с археологического участка Боксгроув (Boxgrove) в Великобритании, возрастом около 480 000 лет, идентифицировали как ретушер — инструмент для правки и заточки каменных рубил. Артефакт стал древнейшим известным орудием из слоновой кости на европейском континенте.

Анализ провели Сильвия Белло (Sylvia Bello) из Музея естественной истории в Лондоне и Саймон Парфитт (Simon Parfitt) из Института археологии Университетского колледжа Лондона. На поверхности предмета размером примерно 11 на 6 сантиметров они обнаружили характерные следы обработки и использования по назначению. Важно, что работали с костью, пока она была еще свежей, что указывает на осознанный выбор материала.

В Боксгроуве останки слонов — большая редкость. Это означает, что древние обитатели этих мест редко имели доступ к бивням. Тем показательнее факт, что они не просто выбросили ценную находку, а целенаправленно изготовили из нее инструмент. По словам Парфитта, это демонстрирует сложное понимание свойств материалов и глубокие знания о местных ресурсах.

Создателями орудия, вероятно, были ранние неандертальцы или Homo heidelbergensis. Артефакт показывает, что их технологические навыки были развиты достаточно высоко. Они не ограничивались камнем и деревом, а могли адаптировать редкий органический материал под конкретную задачу — поддержание остроты своих основных орудий труда.