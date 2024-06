F1. Монреаль. Квалификацию несколько неожиданно выигрывает Джордж Расселл (Mercedes).

реклама





Точно такое же время показал и Макс Ферстаппен, но это было позже, поэтому лидер чемпионата стартует только вторым.

Выиграл гонку Макс Ферстаппен, ничего неожиданного.

реклама





Многие будут считать, что гонка была интересной. Но, нет. Вся "интрига" обуславливалась погодными условиями.





NASCAR . Сонома. В серии гонок NASCAR Xfinity Series вторую победу подряд одерживает "легионер" Шейн Ван Гизберген!

реклама





Это была гонка на традиционной гоночной трассе, которые ему хорошо знакомы по выступлениям в австралийских Supercars.

В NASCAR Cup Series победил Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports),

который вырвался вперед за восемь кругов до финиша. Это вторая победа на трассе Sonoma Raceway и третья в сезоне.

реклама









INDYCAR. Road America. Уилл Пауэр наконец победил на этой знаменитой трассе в гонке XPEL Gran Prix Road America.

Он стартовал пятым на своем Penske Chevrolet и опередил своего товарища по команде, Йозефа Ньюгардена, на 3,2 секунды.





DTM. Нидерланды. Зандвоорт. Субботнюю гонку выигрывает 28-ми летний британец Джек Эйткин на Ferrari (команда Emil Frey Racing).

Для Эйткина это уже вторая победа в этом сезоне.

Вторую гонку, которая проходила вечером в воскресенье, выиграл Марко Витманн на BMW.

Трасса тут не обгонная и это помогло выиграть Витманну на слегка "подбитой" Бортолотти (второе место) машине.





Новости и слухи.

F1. Хельмут Марко подтвердил, что в новом контракте у Серхио Переса есть пункт о досрочном расторжении контракта. Вообще не понятно, почему Red Bull подписали этот контракт. Что, уже нет достойной замены мексиканцу?

F1. Руководитель Williams Джеймс Ваулз

подтвердил, что ведутся переговоры с Карлосом Сайнсом. Хотя сам Карлос эти слухи опровергал...

F1. Представлены технические требования к болидам на 2026 год. Основные изменения касаются размеров. Болиды станут короче и уже. Кроме того, уменьшится прижимная сила. Доля электрической составляющей в мощности силового агрегата вырастет, а топливо будет полностью экологичным. Для борьбы важным новшеством будет отказ от системы DRS. Ее заменит так называемая "обгонная кнопка", которую можно будет использовать в более широких пределах на трассе.

Также показали рендер болида образца 2026 года (примерный):

Formula E. Ferrari изучает возможное участие в этом классе формульных гонок. Немного непонятно, зачем это делать, ведь тут уже представлена марка Maserati.

WEC. Ферстаппен и Леклер высказались, что были бы не против участия в суточном марафоне 24 часа Ле-Мана.

Естественно, что это только слова, ибо плотный график не позволит им это сделать. Возможно, потом, после окончания карьеры в F1...

NASCAR. Бизнесмен и совладелец команды Stewart-Haas Racing заявил, что проект участия в этом чемпионате закрывается после окончания сезона 2024 года.

Это по большей части из-за финансовых проблем. Но программа участия в чемпионате F1 пока остается.

MotoGP . После итальянского этапа всех болельщиков просто огорошили двумя новостями, связанными с переходом пилотов на следующий сезон. Сначала, как гром среди ясного неба, стала новость о подписании контракта Хорхе Мартина с заводской командой Aprilia.

А буквально на следующий день сообщили, что вторым пилотом заводской Ducati становится Марк Маркес!

Это стало довольно неожиданными новостями, ведь в заводской Ducati постоянно твердили, что окончательный выбор межу пилотами еще не сделан. И тут... Пока не ясна судьба Энеа Бастианини, но есть упорный слух, что он переходит в сателлитную команду KTM. Почему не в Pramac Ducati? А это еще одна тайна...





По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.