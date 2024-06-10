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Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня

Формула 1 стартовала в Канаде. Прошел очередной этап чемпионата DTМ. Ну и традиционные NASCAR и INDYCAR...
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F1. Монреаль. Квалификацию несколько неожиданно выигрывает Джордж Расселл (Mercedes).

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Точно такое же время показал и Макс Ферстаппен, но это было позже, поэтому лидер чемпионата стартует только вторым.

Выиграл гонку Макс Ферстаппен, ничего неожиданного.

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Многие будут считать, что гонка была интересной. Но, нет. Вся "интрига" обуславливалась погодными условиями. 


NASCAR. Сонома. В серии гонок NASCAR Xfinity Series вторую победу подряд одерживает "легионер" Шейн Ван Гизберген!

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Это была гонка на традиционной гоночной трассе, которые ему хорошо знакомы по выступлениям в австралийских Supercars.

В NASCAR Cup Series победил Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports),

который вырвался вперед за восемь кругов до финиша. Это вторая победа на трассе Sonoma Raceway и третья в сезоне.

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INDYCAR. Road America. Уилл Пауэр наконец победил на этой знаменитой трассе в гонке XPEL Gran Prix Road America.

Он стартовал пятым на своем Penske Chevrolet и опередил своего товарища по команде, Йозефа Ньюгардена, на 3,2 секунды.


DTM. Нидерланды. Зандвоорт. Субботнюю гонку выигрывает 28-ми летний британец Джек Эйткин на Ferrari (команда Emil Frey Racing).

Для Эйткина это уже вторая победа в этом сезоне.

Вторую гонку, которая проходила вечером в воскресенье, выиграл Марко Витманн на BMW.

Трасса тут не обгонная и это помогло выиграть Витманну на слегка "подбитой" Бортолотти (второе место) машине.


Новости и слухи.

F1. Хельмут Марко подтвердил, что в новом контракте у Серхио Переса есть пункт о досрочном расторжении контракта. Вообще не понятно, почему Red Bull подписали этот контракт. Что, уже нет достойной замены мексиканцу?

F1. Руководитель Williams Джеймс Ваулз

подтвердил, что ведутся переговоры с Карлосом Сайнсом. Хотя сам Карлос эти слухи опровергал...

F1. Представлены технические требования к болидам на 2026 год. Основные изменения касаются размеров. Болиды станут короче и уже. Кроме того, уменьшится прижимная сила. Доля электрической составляющей в мощности силового агрегата вырастет, а топливо будет полностью экологичным. Для борьбы важным новшеством будет отказ от системы DRS. Ее заменит так называемая "обгонная кнопка", которую можно будет использовать в более широких пределах на трассе.

Также показали рендер болида образца 2026 года (примерный):

Formula E. Ferrari изучает возможное участие в этом классе формульных гонок. Немного непонятно, зачем это делать, ведь тут уже представлена марка Maserati.

WEC. Ферстаппен и Леклер высказались, что были бы не против участия в суточном марафоне 24 часа Ле-Мана.

Естественно, что это только слова, ибо плотный график не позволит им это сделать. Возможно, потом, после окончания карьеры в F1...

NASCAR. Бизнесмен и совладелец команды Stewart-Haas Racing заявил, что проект участия в этом чемпионате закрывается после окончания сезона 2024 года.

 Это по большей части из-за финансовых проблем. Но программа участия в чемпионате F1 пока остается.

MotoGP. После итальянского этапа всех болельщиков просто огорошили двумя новостями, связанными с переходом пилотов на следующий сезон. Сначала, как гром среди ясного неба, стала новость о подписании контракта Хорхе Мартина с заводской командой Aprilia.

 А буквально на следующий день сообщили, что вторым пилотом заводской Ducati становится Марк Маркес!

Это стало довольно неожиданными новостями, ведь в заводской Ducati постоянно твердили, что окончательный выбор межу пилотами еще не сделан. И тут... Пока не ясна судьба Энеа Бастианини, но есть упорный слух, что он переходит в сателлитную команду KTM. Почему не в Pramac Ducati? А это еще одна тайна...


По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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