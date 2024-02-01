Игра Graven некоторое время пребывала в стадии в раннем доступе.

В январе 2024 года, игра вышла официально ( или нет...). Разработчик: Slipgate Ironworks. Издатель: 3D Realms. Игра заявлена, как шутер в антураже "темного фэнтези". Главный герой - опальный маг, которого высылают куда-то на периферию, в городок на берегу болотца...

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Описание из STEAM: "В роли жреца Ортогонального ордена, осужденного на пожизненное изгнание за проступок во имя спасения своего ближнего, вы приходите в себя на маленькой лодке, дрейфующей посреди болота. Незнакомец высаживает вас на берег, изрекает несколько туманных указаний и вручает вам таинственный посох и книгу. Отправляйтесь в путь, благочестивый жрец, и избавьте людей от страданий, раскройте заговоры, а также дайте отпор кошмарным тварям, покушающимся на само мироздание..."

Собственно, на причале, игра и начинается.

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Тут у нас сразу в качестве оружия деревянный посох. И не совсем понятно, почему это шутер? Потом, да, "дальнобой" нам предоставят.

Первое же задание

отправляет нас в подземелье, которое называется очень красиво - "Смердящая клоака".

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Из оружия у нас тот самый посох и нога. Да, ногой тут можно почти все ящики/бочки перебить.

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Точно гопник на районе... Во многих ящиках лежат всякие всячины нам необходимые.

С автоподбором дела обстоят плохо. Я, например, не сразу заметил, что многие монетки просто остаются и надо снова к ним подойти.

Для выполнения первого задания, нам предоставляют типичное маговское "зажигательное" заклинание.

Надо просто три бочки поставить в нужных местах и там спалить завалы из трупов.

Вроде, ничего необычного. Но это сделано из рук вон плохо. Карта? Нет, не слышали. Может, типа компаса? Да вы в своем уме? Это же РЕТРО!!! Ищите и терпение вам в помощь... Куча всяких "типа потайных" мест. Но в лом их даже открывать. Игра с первых минут разочаровывает. Ладно, графика тут очень схожа со старой. А какого фига, вы и физику забыли? Все сделано на "отвали".

Передвижение в воде напоминает просто дикий лаг мышки. Никакого впечатления, будто находишься в воде. Небольшая горка, но туда не залезть.

Ладно, задание выполнено. Нас пускают в город, где первый же встречный, сборщик налогов, дает нам задание с маяком...

Какой маяк? Разработчики, вы маяки видели? Вот где он в игре? Или карту давайте, или идите со своей игрой на фиг! И так со многими заданиями. Просто ужасно...

Враги. Ну, они в начале убогие и хлипкие на низком уровне сложности.

Но, что бесит, так это то, что дистанция их рукопашной атаки и мое собственное ощущение расстояния, кардинально отличаются. Так было во многих старых играх. Но это не старая игра! Это проект под старую игру! Может не надо так все безумно копировать, тогда далеко не все было хорошо.

В общем, играть расхотелось, хотя ролики обещали интерес...

Были ли баги? Я даже не знаю... После перезагрузки игры, я снова вошел в подземелье и спрыгнул в то место, где надо поставить бочку на плиту, чтобы открыть проход. Бочка стоит на плите, но проход закрыт! Я убрал бочку, потом поставил ее на место - ничего не изменилось. Скрипт отработал свое дело, скрипт может отдыхать... Идиотизм... Пришлось тупо выйти в меню и загрузиться с последней контрольной точки.

Со временем, конечно, вы тут все изучите, ведь главная площадь в начале будет центральным хабом ваших путешествий. Тут вам и задания раздают. Тут вам и "магазинчики" под апгрейд:

Короче, с точки зрения геймплея, игра полностью разочаровала. Вот с какого перепуга, я должен тут все облазить? Для "таймкиллинга", я найду другое, более веселое занятие. А от игры я хочу именно ИГРЫ, а не ИССЛЕДОВАНИЯ.

Графика. Вот дизайн мне очень понравился. Ретро такое и мрачненько.

Но и тут перебор: те же двери мало отличимы от стен при быстром взгляде. Не стоит так упиваться стилем ретро.

Настроек графики тут достаточно.

Как они работают и, как игра на них выглядит?

Вот настройки "кошмар":

А вот - низкие:

Видите разницу? Я - нет. А есть ли разница в фпс? Тоже нет. А чего так? А я не знаю, спросите у создателей...

Может надо игру перезагрузить, чтобы изменения вступили в силу? Может, но ничего не указано, значит это косяк создателей.

Приступаем к тестированию. Сначала, я попытался запустить игру на GT 1030, ведь графики тут нет, как бы... А как бы и не так... Компания заявляет такие системные требования:

Но GT 1030 выдает в самом начале, на пристани, только 62 фпс на минимальных настройках...

Пришлось ставить кривульку на другой ПК с GTX 1070.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Думаете, что тест прошел сразу нормально? А фиг вам! Запустил программу CapFrameX для записи и на центральной площади видим скверные 50+ фпс...

Может так влияет программа? Отключил ее, не помогло.

Но ведь был же нормальный фпс! Как только с центральной площади я вернулся на пристань к контрольной точке, фпс вырос! Вот теперь идите на площадь и там все в порядке... Вот же криворукие. Лавры создателей "Старфейла" не дают покоя?

Тестовая локация.

Вышло в итоге так:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат. Мой вердикт по игре.

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Ничего вообще писать не хочется. Убогая в реализации, убогая в оптимизации. Хотите - играйте. А я - пас.