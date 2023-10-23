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Итоги гоночного уик-энда 21-22 октября

Гоночный сезон постепенно подходит к логическому завершению. Но гонок еще хватает. Формула 1 - в США, MotoGP - в Австралии. Ну и NASCAR...
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F1. США. Остин. Довольно сложная в некоторых аспектах трасса. Поул неожиданно выиграл Шарль Леклер. Но тут вина самого Макса Ферстаппена, который был немного быстрее в последней попытке, но нарушил лимиты трассы и этот круг не был засчитан.

Спринт прошел все в той же безобразно-нудной манере: Макс Ферстаппен немного "потолкался" на старте с Леклером и уезжает вперед к очередной победе.

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 Хэмилтон - второй, Леклер - третий. 

Основная гонка, как всегда была просто однообразной. И пусть фанатики пишут в комментариях, что угодно, но когда заранее известен победитель, это не дело. Да, выиграл Макс Ферстаппен. Второе место занял Льюис Хэмилтон, а третьим - Ландо Норрис.

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 Но, есть одно "но". Результаты Леклера и Хэмилтона после технической инспекции были аннулированы из-за того, что регламентные доски на днище их машин были сточены больше положенного.

В итоге пересмотрен и подиум: второе место за Норрисом, а третье достается Карлосу Сайнсу.

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NASCAR. Пикапы. В Майами, на трассе Homestead-Miami Speedway победу одержал Карсон Хосевар из команды Chevrolet Niece Motorsports.

Теперь Хайм, Хосевар, Энфингер и Роудс теперь будут бороться за чемпионство 3 ноября на гоночной трассе Phoenix Raceway.

А в Cup Series победу на этой же трассе одержал Кристофер Белл.

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И это была одна из лучших гонок серии. Белл только на последних 50-ти кругах вошел в десятку лидеров гонки и продолжил свой прорыв. Это вторая победа для Кристофера в сезоне и шестая в карьере.

ELMS. 4 часа Альгарве. Победу в классе LMP2 праздновал экипаж United Autosports USA под номером 22 в составе Сато/Хэнсон/Джарвис. 

Они пробились с шестого места на первое, опередив команду Algarve Pro Racing.

В классе LMP3 победил экипаж Кратц/Вейсс/Танджо (WTM by Rinaldi Racing)

В классе LM GTE опять победил Proton Competition в составе Рид/Леворато/Эндлаур на Porsche.

DTM. Хоккенхайм. 1 гонка. Довольно "живая" гонка. Последние круги ознаменовались легким "мордобоем" между Эйткином на Ferrari и атакующим Мирко Бортолотти на Lamborghini.

Мирко понять можно: он проигрывает лидерство по очкам в чемпионате и вынужден вести себя агрессивно. Выигрывает же гонку, лидер чемпионата, Томас Прейнинг на Porsche.

Вторая гонка, которая прошла в воскресенье, была такая же напряженная. Мирко Бортолотти опять агрессивно атаковал, но теперь он шел на второй позиции.

 А первым был (и опять победил) все тот же Томас Прейнинг!

MotoGP. Гран-при Австралии, трасса Филлип-Айленд. В гонку были внесены существенные изменения: воскресная основная гонка перенесена на субботу, а субботний спринт - на воскресенье. Это связано с тем, что в воскресенье обещают очень плохую погоду с сильным ветром. Поэтому сама гонка поставлена под вопрос.

Как бы то ни было, но поул взял Хорхе Мартин (Pramac Ducati), который не смирился с досадным падением на прошлом этапе. Мотивация у него не исчезла. А вот Франческо Баньяйя (заводская Ducati) выступил в квалификации хуже и взял только третью позицию. Со старта сразу вперед вырвался Хорхе Мартин и отъехал от преследователей почти на 4 секунды. Дело в том, что он сделал ставку на более мягкий тип покрышек. Это давало ему преимущество в скорости. Но вот хватит ли их до конца гонки?

Довольно быстро сформировалось три группы гонщиков: отдельно ото всех ехал Мартин, группа в составе Бреда Биндера (KTM), Франческо Баньяйя, Фабио Ди Джиннантонио (Gresini Ducati) и Жоана Зарко (Pramac Ducati). На почтительном расстоянии от них - все остальные пилоты. И вот в группе со 2-го по 5-е место шла ожесточенная борьба.

 Причем, Баньяйя не выглядел в ней фаворитом. Постепенно, набирает темп Жоан Зарко, который очень хорошо умеет "экономить" покрышки. И в этот же момент, лидер гонки, Хорхе Мартин, начинает постепенно терять свое преимущество. Настоящая драма развернулась на последнем круге, когда он, с первого места откатился на пятое! Да, "резины" не хватило... А победу, впервые для себя в сезоне, вырвал тот самый Жоан Зарко. Это его лучшее выступление перед уходом в следующем сезоне в команду LCR Honda.

Вторым приезжает Франческо Баньяйя, который умело воспользовался ситуацией на треке. Третий - Фабио Ди Джиннантонио, для которого это лучшее выступление.

А перенесенный на воскресенье спринт, как и ожидалось, был отменен. Разбушевавшийся шторм принес дождь, похолодание и сильный боковой ветер на трассу. Из-за этого гонка класса Moto2 была прервана красными флагами после десяти кругов. И дирекция принимает решение отменить спринт в классе MotoGP.

Новости и слухи.

Команда Glickenhaus Racing объявила о прекращении выступлений в чемпионате WEC.

Причина банальна: у команды просто нет денег на продолжение работы.

После 4-х лет дисквалификации из-за допинга, к гонкам возвращается Андреа Янноне.

Бывший пилот MotoGP в 2024 году будет выступать в частной команде чемпионата WSBK на Ducati.



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По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, europeanlemansseries.com, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.

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