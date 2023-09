За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

F1 Гран-при Сингапура. Городская трасса. Оба пилота Red Bull провалили квалификацию, хотя это не приговор для гонки. Поул опять взял Карлос Сайнс, доказывая, что в команде он не собирается работать вторым номером.

В гонке могло все сложится иначе, но... Но команда Red Bull не нашла "ключик к трассе" и просто провалила гонку. Немного обидно (но и только) для Ферстаппена и ставит вопросы перед Пересом. Победил Карлос Сайнс на Ferrari.

Но не без борьбы. На последних кругах к нему и, занявшему второе место Ландо Норрису (McLaren), "черным немецким тандемом" накатывали Рассел и Хэмильтон. Но Рассел на последнем круге разбивает машину. И третьим становится Льюис Хэмильтон (Mercedes).

NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES. В Бристоле прошла очередная гонка пикапов. И в ней победил Кори Хайм, обогнавший лидирующего Кристиана Эккеса.

Это позволило Хайму выйти на четвертое место в серии.

Очередная гонка плей-офф проходила там же, но в ночь с субботы на воскресенье. Победил Дэнни Хэмлин, который не испытывал особых проблем на трассе и лидировал последний стейдж.

Австралия. Supercars Гонка в Сэндауне. Очень плотная борьба в лидирующей группе, которая несколько раз прерывалась машинами безопасности. Победил Брок Финни из команды Triple Eight Race Engineering.

Он лидировал бОльшую часть гонки и отстоял первое место.

В Японии, на трассе Суго, прошел очередной этап гонок Super GT. В классе GT500 победил экипаж Astimo NSX-GT Цакакоши/Матсусита.

В классе GT300 первым пересек финишную линию экипаж Хиранака/Шимицу (Shade Racing GR86 GT).

В Индианаполисе прошел очередной этап гонок серии IMSA.

Победил экипаж Porsche (Porsche Penske Motorsports) класса GTP в составе Тенди/Жемине, обострив борьбу за чемпионский титул.

В классе LMP2 победу одержал экипаж Томаса/Дженсена (TDS Racing).

В классе LMP3 победили Монтелла/Бойд (AWA).

В классе LMP3 победили Монтелла/Бойд (AWA).

Среди машин GTDPRO первым пересек финишную линию Mercedes (Джанкаделла/Гунон). А среди машин класса GTD также первенствовал Mercedes экипажа Уорда/Эллиса.





По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, Be on Edge страница в VK.