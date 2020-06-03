Электрическая распылительная пушка-краскопульт предназначена для покраски стен, ограждений, автомобилей и других поверхностей, требующих покраски.

Угол распыления и скорость потока краски можно регулировать. Устройство изготовлено из высококачественного пластика, с медным сердечником. Мощность устройства 1280 Вт, объем емкости 800 мл. Скорость холостого хода 1200 оборотов в минуту. Питание происходит от сети 220 В.

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Цена: US $103.74

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Этот настенный наружный светодиодный светильник, с функцией датчика движения подойдет для собственного дома, дачи, отеля и многих других открытых мест на улице.

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Светильник изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Размер светильника 15*7*11 см. Установка светильника простая и удобная. Светильник водонепроницаемый и пыленепроницаемый. Подходит для галогенных ламп GU10. Питание происходит от сети 220 В.





Цена: US $21.01 - 26.55

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Стильная зажигалка изготовлена из элементов металла и пластика, заряжается через USB кабель.

На передней части корпуса зажигалки расположен ЖК дисплей, с показателями заряда батареи и включения зажигалки. Размер зажигалки 71*31*10 мм. Благодаря спиральному элементу прикуривателя, не боится ветра.







Цена: US $7.20

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Стильные очки от бренда BARCUR поляризованные, с защитой от прямых ультрафиолетовых лучей.

Оправа изготовлена из высококачественного сплава алюминия, линзы из триацетата целлюлозы, с поляризацией и фотохромным покрытием, которое защищает глаза от солнца, а ночью от ярких фонарей и света фар, что идеально подойдёт водителям автомобилей. В комплект входят очки, мягкий чехол, твердый чехол-футляр, специальная салфетка для протирки и отвертка.





Цена: US $11.68

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Высокоскоростной жесткий диск предназначен для хранения документов, видео, аудио и программных файлов. Корпус устройства изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, размер изделия 100*29,5*9 мм.

Предлагается два варианта с объемом памяти: 256 GB и 516 GB. Скорость чтения до 430 МБ в секунду, скорость записи до 370 МБ в секунду. Совместим со многими гаджетами и с мобильными устройствами системы Android 5,0 и выше. Сопряжение с устройствами происходит через USB кабель.

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Цена: US $59.07 - 98.45

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