Разведываетельно-ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" ВКС России. Фото: mil.ru

Ни одну современную армию мира невозможно представить без ударных вертолётов или, по крайней, мере без многоцелевых вертолётов, способных в нужный момент оказать войскам огневую поддержку. Но для многоцелевого вертолёта нанесение ударов по наземным целям является дополнительной опцией. Главную скрипку на поле боя играют именно вертолёты огневой поддержки.

Сравнивать образцы вооружения – дело крайне неблагодарное. Ведь не зря народная поговорка гласит, что каждый кулик своё болото хвалит. Но в популярном американском издании 19FortyFive всё же когда-то решились оценить, какие вертолёты огневой поддержки войск являются лучшими. Автором публикации является Кристиан Орр – бывший офицер ВВС США и частный военный подрядчик. Итак, пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive.

AH-64 Apache (США)

Вертолет AH-64 Apache армии США взлетает во время совместных боевых поисково-спасательных учений (CSAR) на главном полигоне Баумхолдер в Германии, 2012 год. Фото: commons.wikimedia.org

Первоначально спроектированный и построенный компанией Hughes Helicopters, а сейчас выпускающийся корпорацией Boeing, вертолёт впервые поднялся в воздух в 1975 году. Но фактическое достижение машиной полной боевой готовности произошло только в апреле 1986 года. Ожидание того стоило.

Боевое крещение "Апач" получил в декабре 1989 года во время операции американских войск "Правое дело" на территории Панамы. Машины данного типа применялись во время штурма резиденции Мануэля Норьеги.

Окончательно "Апач" сделал себе имя во время операции "Буря в Пустыне" в Персидском заливе (1991 год). Вертолёты данного типа произвели первые залпы в этой компании и вывели из строя две радиолокационные станции раннего предупреждения на западе Ирака. Таким образом американские ударные вертолёты "расчистили путь" самолётам ВВС Ирака, вылетевшим для бомбардировки Багдада. За всю военную кампанию экипажи "Апачей" уничтожили более 500 основных боевых танков армии Саддама Хусейна.

Ударный вертолёт AH-64 Apache в последней модификации обладает солидным вооружением, представленным 30-мм автоматической пушкой M230, 70-мм неуправляемыми авиационными ракетами Hydra-70 и CRV7, ракетами AGM-114 Hellfire класса "воздух-поверхность" с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением и ракетами AIM-92 Stinger класса "воздух-воздух". Последние предназначены для самообороны.

AH-1W Whiskey Cobra (США)

Вертолёт AH-1W Корпуса морской пехоты США. Фото: commons.wikimedia.org

В честь ядовитой змеи были названы несколько американских летательных аппаратов: от истребителя P-39 Airacobra времён Второй мировой войны и его приемника P-63 Kingcobra до боевого вертолёта Cobra.

В 2020 году Корпус морской пехоты США окончательно снял с вооружения ударный вертолёт AH-1W Super Cobra, известный так же как Whiskey Cobra. Но до вывода из эксплуатации в течение многих лет службы вертолёту пришлось немало потрудиться.

Первая версия этого ударного вертолёта (AH-1J) выполняла задачи по перехвату караванов противника на тропе Хо Ши Мина во время Вьетнамской войны с 1969 по 1972 годы. В 60-х годах прошлого столетия "Кобры" Корпуса морской пехоты оказывали непосредственную огневую поддержку войскам во время операции "Срочная ярость" на Гренаде, а так же потопили три иранских патрульных катера во время операции "Богомол" (1988 год).

Но самые славные моменты боевой службы этого вертолёта связаны с операцией "Буря в пустыне" в Персидском заливе. Вертолётами данного типа были уничтожены 97 основных боевых танков иракской армии, 104 бронетранспортёра и две зенитных установки. При этом не было потеряно ни одного вертолёта "Кобра".

Вооружение данного вертолёта состоит из трёхствольной 20-мм пушки M197 Vulcan, противотанковых ракет TOW и Hellfire, неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибров 70 и 127 мм, а так же ракет AIM-9 Sidewinder класса "воздух-воздух".

Сейчас на службе Корпуса морской пехоты находится последняя модификация заслуженного вертолёта – Bell AH-1Z Viper.

Ми-24 (СССР, Россия)

Вертолёт огневой поддержки Ми-24. Фото: © Минобороны России

Когда кто-то думает о советских или российских ударных вертолётах, то на ум сразу же приходит Ми-24 (по классификации НАТО – Hind). Вертолёт стал поступать на вооружение с конца 1970-х годов. Изначально это была больше транспортная машина, но затем, начиная с модификации Ми-24Д, вертолёт стал выполнять задачи огневой поддержки. Именно вертолёт этой модификации сеял панику среди моджахедов во время войны в Афганистане в 1979-1989 гг. И именно наличие у советских войск такого вертолёта побудило ЦРУ США начать поставки ПЗРК "Стингер" афганским повстанцам.

Вертолёт Ми-24 имелся и в армии Саддама Хусейна. Благодаря этому вертолёту удалось подавить шиитское восстание на юге Ирака в марте 1991 года.

За многолетнюю боевую службу Hind стоял на вооружении более сорока армий мира и принимал участие в четырёх с лишним десятках военных конфликтов в различных уголках планеты.

Вооружение вертолёта весьма грозное и может отличаться в зависимости от модификации: четырёхствольный 12,7-мм пулемёт ЯкБ со скорострельностью 4000-4500 выстрелов в минуту, 30-мм стационарная авиационная пушка или 23-мм двуствольная пушка в подвижной носовой установке. Модификации Ми-24П и Ми-24В имеют четыре подкрыльевых пилона для размещения 12 противотанковых ракет "Штурм".

Ка-52 "Аллигатор" (Россия)

Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 ВКС России. Фото: mil.ru

Логан Най – обозреватель We Are the Mighty, а так же бывший журналист американской армии и военнослужащий 82-й воздушно-десантной дивизии США, назвал российский "Аллигатор" лучшим боевым вертолётом в мире.

В качестве аргументов приводится то, что Ка-52 способен работать на большой высоте и скорости, поэтому отбирает первое место в рейтинге у американского "Апача". Противокорабельные ракеты "Аллигатора" обладают большой дальностью (вертолёт Ка-52К "Катран"). Российская винтокрылая машина может похвастаться аналогичными американскому "Апачу" броней и вооружением.

Ми-28 (Россия)

Вертолёты Ми-28. Фото: Ростех

В классификации НАТО эта винтокрылая боевая машина обозначена как Havoc – "Опустошитель". Свой первый полёт этот вертолёт, являющийся приемником Ми-24, совершил в далёком 1982 году, но на вооружение российской армии стал поступать только с 2009 года.

Здесь небольшая неточность, официально вертолёт принят в эксплуатацию только в конце 2013 года.

Логан Най отдал этой российской машине третье место в рейтинге лучших ударных вертолётов мира. По мнению американца, Ми-28 немного уступает "Апачу". Российский вертолёт имеет в своём арсенале противотанковые ракеты, способные пробить метровую броню. Также в комплекте вооружения имеются неуправляемые авиационные ракеты калибров 80 и 122 мм, подвесные пушечные контейнеры, контейнеры с пулемётами, авиационные бомбы. Кроме того на вертолёте имеется 30-мм подвижная пушка, установленная в носу.

Боевой дебют российского Ми-28 состоялся во время военной компании в Сирии. Кроме того, иракская армия весьма успешно использовала закупленные у России вертолёты данного типа в своих операциях в 2015 году.

В качестве резюме необходимо отметить, что приведённый рейтинг лучших ударных вертолётов мира является более или менее объективным. Дело в том, что издание 19FortyFive традиционно славится своей предвзятостью к российскому вооружению, а тут такое. Правда, необходимо отметить, что и здесь американцы немного покривили душой, разместив на первом месте свой собственный "Апач".

Если подходить объективно к оценке возможностей вертолётов, то рейтинг должен был бы выглядеть следующим образом: Ка-52, Ми-28, Ми-24, а потом американские вертолёты. Почему именно так? Хотя бы по той причине, что российский Ми-24 или "крокодил" успешно принимал участие в большинстве военных конфликтов последних десятилетий. Американский "Апач" такими боевыми заслугами похвастаться не может.

Кроме того, в описании вертолётов есть некоторые неточности. Где авиационные бомбы в составе вооружения Ми-24 и Ка-52? Или "крокодил" не умеет бомбить? Умеет ещё как, доказано неоднократно. Где новейшие противотанковые управляемые ракеты у Ка-52? А они есть. Более того, для российских ударных вертолётов разработана новое ракета, известная как "изделие 305". Та самая ЛМУР – лёгкая малогабаритная управляемая ракета, способная влететь в открытую форточку (в закрытую тоже).

А так российские боевые вертолёты являются лучшими в мире. Американцы сами подтвердили.