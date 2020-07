Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

GTA 6, казалось бы, делают те же люди, что и предыдущие части. Те, да не совсем. Ситуация в Rockstar Games вселяет определенные опасения. Давайте разберем, стоит ли опасаться за будущее серии. Для этого выделим причины, по которым разработка очередной части затянулась на 10 лет.

Уход Лесли Бензиса

Бывший президент Rockstar Games, который курировал работу всех студий. Его выгнали ещё в 2014 году из-за конфликта с братьями Хаузерами. Именно он придумал революционный онлайн для первого Red Dead Redemption, который затем трансформировался в GTA Online и принёс компании многомиллиардные прибыли.

Сэм Хаузер впоследствии признал, что без надзора Бензиса они не способны создавать большие и сложные проекты. Якобы, только благодаря Лесли неуклюжее нагромождение сюжета и механик превращалось в интересные и крутые блокбастеры.

Первый звоночек - это провал сетевой составляющей в Red Dead Redemption 2. Без Бензиса она вышла по-настоящему скучной и не привлекла аудитории. Онлайн умер, Rockstar практически забила на поддержку и перестала выпускать обновления. Некоторые пользователи, будучи недовольны таким развитием событий, даже провели внутриигровую акцию протеста, переодевшись в клоунов.

Таким образом, игра не оправдала ожиданий и не стала "денежным мешком", приносящим стабильный ежемесячный доход. Куча денег, которые вложили в перспективу, а именно в наполнение огромного мира контентом с прицелом на онлайн, оказались потрачены впустую.

Хаузеры без помощи Бензиса просто не потянули столь масштабный проект. Они отлично справились с сюжетом, с геймплеем - чуть похуже, а вот с онлайном вышел полный провал.

Расследование Джейсона Шрайера

В 2018 году журналист Kotaku публикует своё расследование о том, в каких условиях трудятся разработчики. Поговорив с анонимными сотрудниками Rockstar, он написал про постоянные авралы, неоплачиваемые сверхурочные, работу по 14 часов в день и в целом атмосферу страха. Авралы, конечно, добровольные, но только если не боишься потерять работу или поставить крест на карьере. В офисах студии даже появились прачечные, потому что сотрудники не успевали стирать вещи дома.

Скандалы такого рода всплывают довольно регулярно и большинству людей, в целом, на это плевать. Достаточно вспомнить недавний случай с переработками в Naughty Dog.

Тем удивительнее оказалась реакция руководства Take Two. По-хорошему, они могли вообще не обращать внимание на расследование Шрайера. Вместо этого они затеяли глобальные реформы во всех студиях Rockstar. Для начала, руководители Take Two уволили множество топ-менеджеров студии, ответственных за ту самую "эксплуатацию" разработчиков. Как раз тех, которых до этого нахваливали и благодарили за достижения студии.

Вслед за ними ушёл Дэн Хаузер, один из основателей Rockstar.

Официально он уволился сам, но по слухам, ему таки "помогли": якобы, он перестал вписываться в новый курс компании.

Позже Дэн дал интервью, в котором заявил, что его сценарии с политической сатирой на современное общество перестали пользоваться пониманием у руководства. А ведь высмеивать американскую политику - это одна из фишек серии GTA. Он не понимал, над чем ему шутить в GTA 6, потому что все вдруг стали слишком серьезные и обидчивые.

Логичный итог: GTA 6 пришлось "порезать"

Далее, руководство Take Two принялось за саму игру. Появились слухи, что на старте новая GTA будет не такой масштабной как RDR2, но потом её расширят с помощью дополнений. Якобы, руководство хочет снизить нагрузку на разработчиков и попытаться избежать авралов.

Но скорее всего, Take Two просто боится делать большую GTA. Они помнят, что случилось с RDR2: раз нет Лесли Бензиса - нет и гарантий успешного онлайна, а значит, не надо торопиться делать для него контент. Лучше выпустить проект поменьше, посмотреть на реакцию игроков, а затем уже постепенно доделывать то, что они просят. Ну а для сюжетной компании игрового мира средних размеров хватит за глаза.

По слухам, игра выйдет осенью 2023 года. Именно в этот период Take Two запланировала двукратный рост рекламных бюджетов. Это очень удобная дата релиза: уже ясно, что игра не успеет под занавес нынешнего поколения консолей (как GTA 5), а PS5 и Xbox Series X в ближайшие пару лет просто не успеют набрать достаточные базы игроков. Зато 3 года - это как раз оптимальный срок релиза крупных релизов для нового поколения консолей.