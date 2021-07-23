Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
Geforce GT730 2Gb в 2021 году, на что она способна?
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Доброго времени дорогие друзья. За окном 2021-й год, июль, много событий. В мире карантины, кризисы, а в цифровом мире майнинг, из-за которого видеокарты поднялись в ценах дороже новых по среднему в три раза. Если ещё в ноябре 2020-го года мы продавали б.у видеокарты GTX1070 по 170 у.е, то на данный момент их цена держится в районе 450 у.е. за те же б.у.
При таких ценах многие переживают, что после майнинга видеокарты могут быть сильно изношенными и они будут правы, и кто-то не готов потратить такую сумму за б.у видеокарту, которая дороже новой из-за бума.
И что же остаётся делать? Особенно тем, кто играет очень редко и чаще всего пару боёв в одних Танках. Надо выбирать из бюджетных видеокарт, которые имеют относительно скромный ценник и совсем не интересны майнерам.
Например, для каких задач подходят видеокарты на чипах Geforce GT730 с объёмом памяти 2Gb? Это видеокарта имеет глубокие корни. Изначально компания NVIDIA выпускала средней ценовой категории видеокарты Geforce GT440, которые после выхода новых карт на шестисотой серии были переименованы в Geforce GT630 и после появления семисотой серии опять же были переименованы в Geforce GT730.
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Архитектурно чип оставался тот же самый, на 96 конвейеров обработки графики. Итак, мы определились, что карта старушка, но что она может в играх, когда на носу 2021 год?
Мы собрали системник на продажу, внутри которого стоит:
Процессор: Intel Core i5-2320
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Материнская плата: ASUS P8H61-M2 USB3
Память: 8Gb DDR3
Винчестер: 500GB HDD
Видеокарта: ASUS GT730 2Gb 128Bit Silent версия
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Блок питания: Delux 400W
Корпус.
Такой системный блок в нашем отделе стоит 5500 гривен ( ориентир 201$ ) Первой игрой мы запустили конечно же WoT, Танки. Разрешение Full HD. При значении графики "низко" играбельный FPS держится в среднем 120-140 кадров, что хватит с головой для любого игрока. Можно понизить графику до значения "минимум", где получится выиграть ещё пару десятков кадров. Можно даже играть и при значении "средняя графика", но просадки будут уже давать о себе знать.
Второй игрой попутно с первой была запущена CS: G.O. Разрешение Full HD, значение графики "высоко". Среднее значение кадров было 45-70, что приятно радовало своей плавностью для обычного геймера. Количество кадров можно значительно увеличить уменьшив детализацию, но я за красивую картинку.
Отдельно своими встроенными бенчмарками были протестированы Metro 2033, Metro Last Light Redux, Rise of the Tomb Raider.
Разберёмся с возможностями каждой.
Игра Metro 2033 можно получить относительно плавный FPS в районе 30 кадров при разрешении HD Ready, настройки Medium, Direct 11. Если запустить игру под Direct 10 с настройками Low, можно пробовать играть и при Full HD разрешении.
Игра Metro Last Light Redux тоже весьма играбельна при разрешении HD Ready и графике Low, давая скромные, но игровые 27 кадров.
Игра Rise of the Tomb Raider. Я предполагал, что она будет идти плавно, но всё же получил слабый результат. При минимальных настройках можно получить около 18 кадров. Имея крепкую нервную систему конечно можно даже и поиграть, но с передышками на валерьянку.
Попробую подвести итог. 2021-й год, получится ли играть в простые игры на бюджетной сборке системника с видеокартой GT730 ? Думаю, да. Такой системы хватит для комфортной игры как и в Танки, так и в Контру, те игры, в которые играют большинство людей.
Можно ли играть в игры выше классом? Да, в некоторые игры можно по-прежнему играть. Конечно не стоит рассчитывать на высокую детализацию графики, а выставив минимальные настройки можно пробовать.
Рад поделиться с вами своим обзором.
С уважением, Вадим, магазин Electron.ck.ua
Для любителей смотреть видео, мой ролик о этой системе:
https://youtu.be/Emgidw01vo4
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