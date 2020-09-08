Пусковое устройство

Данное устройство от фирмы UTRAI станет вам незаменимым помощником на дорогах. Данное пусковое устройство подходит для бензиновых и дизельных автомобилей, имеет аккумулятор на 22000 мАч. Для удобства запуска в ночное время имеется светодиодная лампа. Автомобильный пускатель имеет компактный размеры, прочный корпус, а также возможность запуска автомобиля более 30 раз на одной зарядке. Возможна доставка товара из складов РФ. Это отличное устройство, которое поможет в том случае если ваш автомобильный аккумулятор по тем или иным причинам разрядится.

US $72.02 - 79.53

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Чехлы для автомобильных сидений

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Данная модель чехлов является универсальной. В товаре отличное сочетание цены и качества. Чехлы производятся из полиэстера, имеют прослойку из поролона в 2 мм. Данная модель устойчива к износу и обладают долгим сроком службы. Чехлы легко поддаются чистке и быстро устанавливаются при помощи надежных эластичных резинок.

US $10.19 - 15.29

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Автомобильный видеорегистратор

Это регистратор с камерой заднего вида. Регистратор можно заказать в различной комплектации, также можно заказать карту памяти, на которую происходит запись видео. Устройство можно поставляется как из Китая, так и со складов в РФ на ваш выбор. На данную модель регистратора оформлено более 1000 заказов, а покупатели оставили много реальные отзывы.

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US $31.92 - 85.33

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Чехол для руля

Это стильный чехол для руля, который может, украсит салон вашего автомобиля, также чехол создаст водителю комфортные условия для безопасного и удобного вождения. Данная модель изготовлена из экокожи диаметр обхвата оплетки 82 мм. Чехол защитит поверхность руля от износа и повреждений. Изделие увеличивает толщину обхвата руля, не давая ему проскальзывать в руках во время вождения.

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US $12.99

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Переходник Aux-Bluetooth

Фирма Baseus, которая зарекомендовала себя качественными и недорогими товарами предлагает отличное решение для прослушивания музыки в авто переходник со штекером 3,5 мм. Адаптер изготовлен из качественного материала, имеет отличный звук, без посторонних шумов. Bluetooth работает на расстоянии до 10 м. Также устройство поможет для реализации функции разговора по телефону Hands Free. Товар пользуется покупательским спросом и был заказан более 10700 раз.

US $8.09

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Чехол для автомобиля

Хотите, что ваш автомобиль был защищен от непогоды и прямых солнечных лучей, тогда вам нужен чехол для авто. Чехол изготовлен из плотного, водонепроницаемого материала, все швы качественные и ровные. Продавец предлагает таблицу с размерами, по которой вы подберете чехол для своего автомобиля. Данная модель чехла одевается просто и быстро, также на водительской двери для удобства имеется молния.

US $31.47 - 39.73

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Автомобильный держатель для телефона

Данная модель держателя для телефона является универсальной. Держатель крепится на вентиляционное отверстие. Пять встроенных магнитов обеспечивают прочность крепления смартфона. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Товар пользуется спросом у покупателей и был заказан более 17300 раз.

US $1.88 - 1.98

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