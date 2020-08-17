Массажные тапочки

Массажные тапочки являются отличным решением для очищения стопы. Изготовлены тапочки из пластика с большим количеством щетины для чистки. Тапочки подходят для всех не зависимо от размера, на подошве имеются присоски, которые прилипают к любой поверхности.

US $8.82

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Дверной звонок

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Данная модель звонка имеет 60 мелодий на ваш выбор и пять режимов громкости. Дверной звонок имеет современный внешний вид и станет отличным дизайнерским решением для вашего дома. Дверной звонок водонепроницаемый, и питается от батарейки, заряда которой хватает примерно на один год.

US 8.22 - 32.43

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Беспроводные наушники

Беспроводные наушники от фирмы Baseus станут хорошим выбором. В данном товаре отлично сочетаются цена и качество. Наушники комплектуются специальным кейсом для хранения и зарядки. Зарядки хватает на 5 часов, а с зарядным кейсом всего на 25 часов. Данная модель наушников имеет чистый сочный звук, Продавец предлагает четыре варианта цветовых решений на ваш выбор.

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US $14.46

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Беспроводная клавиатура

Данная модель беспроводной клавиатуры небольшого размера и отлично подойдет для конференций, лекций, а также просто для игр. При заказе, возможно, выбрать вариант с подсветкой и без нее. Клавиатура изготовлена из качественного материала. В данном изделии отличное сочетание ценны и качества товара.



US $5.91 - 9.32

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Распылитель воды для душа

Хочу предложить вам светодиодный распылитель воды для душа. Данная модель распылителя имеет три режима распыления воды и индикатор температуры проходящей через нее воды. Питается индикатор температуры за счет генератора, который работает от проточной воды. Заменив насадку в вашем душе, вы будете наслаждаться более комфортным и современным распылителем. Изделие изготовлено из пластика и хрома.

US $8.77 - 25.67

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Термометр для тела

Хочу предложить вам бесконтактный инфракрасный термометр для тела. Термометр изготовлен из качественного пластика отлично подойдет для взрослых и детей. Данная модель термометра имеет цифровой дисплей. Термометр пользуется большим спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 27700 раз. Термометр измеряет температуру с минимальной погрешностью и прост в эксплуатации, работает от AAA батареек, которые не входят в комплект.

US $4.39 - 11.77

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Охлаждающая подушка для автомобильного сидения

Для комфортной езды в автомобиле предлагаю вам подушки вентиляторы Автомобильная подушка с вентилятором, подключается к прикуривателю. Подушка удобная и универсальная, она защитит вас от интенсивного тепло летом, а также защитить от выделения пота на спине.

US $26.46

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