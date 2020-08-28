Хорошая модель беспроводных наушников с автономностью работы 2 часа. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 400 мАч. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth.

Цена: US $32.30

Вертикальная мышь с 6 кнопками и настраиваемым разрешением до 2 000 dpi. При длительном использовании отсутствует усталость в запястье благодаря вертикальному хвату. Подойдет для людей, которые проводят все свое время за компьютером.

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Цена: US $19.38

Оригинальный робот с большим набором датчиков, с помощью которых он умеет взаимодействовать с окружающим миром. Робот поможет освоить основы программирования в легкой игровой форме, а также развить творческое мышление у ребенка.





Цена: US $78.21 - 94.79

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Быстро подзарядить ваши гаджеты находясь в путешествии вам поможет данное зарядное устройство. С его помощью любое окно превратится в настоящую розетку. Крепится легко и удобно. Совместимо с USB портом.



Цена: US $13.37 - 15.59

Клавиатура со складной конструкцией может стать незаменимым помощником на работе или в поездках. С помощью данной клавиатуры легко набирать текст на планшете или смартфоне. Клавиатура имеет малые габариты и вес, а также совместима со всеми ОС.

Цена: US $20.43

Светящиеся ленты, которые легко крепятся и не оставляют следов клея после себя. Флюоресцентной ленте достаточно побыть пару часов на свету и она будет светить целую ночь. Обычно используют для декора.

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Цена: US $1.32 - 3.03

Хорошее зарядное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки, 3 портами USB и 1 портом Type-C. Оснащено небольшим дисплеем, на котором отображается информация о силе тока и напряжении для каждого порта.

Цена: US $11.70 - 15.41





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