Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - флюоресцентные ленты, наушники KZ Z1, вертикальная мышь и многое другое
Наушники KZ Z1
Хорошая модель беспроводных наушников с автономностью работы 2 часа. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 400 мАч. Наушники плотно сидят в ушной раковине и не выпадают. В них удобно заниматься спортом. Звук яркий и насыщенный с хорошими басами. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth.
Цена: US $32.30
Вертикальная мышь
Вертикальная мышь с 6 кнопками и настраиваемым разрешением до 2 000 dpi. При длительном использовании отсутствует усталость в запястье благодаря вертикальному хвату. Подойдет для людей, которые проводят все свое время за компьютером.
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Цена: US $19.38
Программируемый робот
Оригинальный робот с большим набором датчиков, с помощью которых он умеет взаимодействовать с окружающим миром. Робот поможет освоить основы программирования в легкой игровой форме, а также развить творческое мышление у ребенка.
Цена: US $78.21 - 94.79
Зарядное устройство
Быстро подзарядить ваши гаджеты находясь в путешествии вам поможет данное зарядное устройство. С его помощью любое окно превратится в настоящую розетку. Крепится легко и удобно. Совместимо с USB портом.
Цена: US $13.37 - 15.59
Складная клавиатура
Клавиатура со складной конструкцией может стать незаменимым помощником на работе или в поездках. С помощью данной клавиатуры легко набирать текст на планшете или смартфоне. Клавиатура имеет малые габариты и вес, а также совместима со всеми ОС.
Цена: US $20.43
Флюоресцентные ленты
Светящиеся ленты, которые легко крепятся и не оставляют следов клея после себя. Флюоресцентной ленте достаточно побыть пару часов на свету и она будет светить целую ночь. Обычно используют для декора.
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Цена: US $1.32 - 3.03
Зарядное устройство
Хорошее зарядное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки, 3 портами USB и 1 портом Type-C. Оснащено небольшим дисплеем, на котором отображается информация о силе тока и напряжении для каждого порта.
Цена: US $11.70 - 15.41
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