Аккумуляторные батарейки с высоким рейтингом. Пользователи отмечают в своих комментариях отличное качество. Работают с высокими токами. Подойдут для питания различных электроприборов. Емкость 3 000 мАч.









Цена: US $3.18 - 26.88

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Недорогая игра, которая поможет снять напряжение после рабочего трудного дня. Имеет хорошее качество и невысокую стоимость. Поставляется в комплекте с более тяжелыми или легкими дротиками на выбор.

Цена: US $26.80

Новая модель бюджетного смартфона с крупным дисплеем 6.5". Поддерживает функцию быстрой зарядки 10 Вт. Есть NFC. Смартфон оснащен хорошей камерой 48 МП. Есть два слота под сим карты и один для карты памяти.

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Цена: US $135.99 - 179.99

Хороший качественный магнитный кабель с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте поставляется с дополнительными насадками для зарядки ваших электронных устройств. Имеет высокий рейтинг 4,9 из 5, большое количество подтвержденных заказов.

Цена: US $0.69 - 1.99

Ищете интересный подарок курильщику? Подарочная зажигалка в брутальном корпусе является наилучшим вариантом, поскольку этот девайс для него будет реально нужным, и он будет вспоминать о вас длительное время. Зажигалка заправляется газом.

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Цена: US $3.89

Брендовые солнцезащитные очки, которые не только выглядят стильно, но и надежно защитят ваши глаза от УФ. Линзы очков покрыты антибликовой пленкой. Подойдут для автомобилистов, велосипедистов, рыбаков, а также для повседневного использования.

Цена: US $12.52

Отличный бюджетный игровой набор, которому будет рад каждый геймер. Клавиатура проводная, оснащена красочной подсветкой с несколькими режимами. Раскладка на русском и английском языках. Клавиши нажимаются легко, скорость отклика 3 мс. Мышь получила эргономичный корпус, при длительном использовании кисть руки не устает. Разрешение настраиваемое до 2400 dpi.

Цена: US $10.96 - 17.36





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