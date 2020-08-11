Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - солнцезащитные очки BARCUR, аккумуляторные батарейки и другое
Аккумуляторные батарейки 18650 3000 мАч
Аккумуляторные батарейки с высоким рейтингом. Пользователи отмечают в своих комментариях отличное качество. Работают с высокими токами. Подойдут для питания различных электроприборов. Емкость 3 000 мАч.
Цена: US $3.18 - 26.88
Игра Дартс (дротики)
реклама
Недорогая игра, которая поможет снять напряжение после рабочего трудного дня. Имеет хорошее качество и невысокую стоимость. Поставляется в комплекте с более тяжелыми или легкими дротиками на выбор.
Цена: US $26.80
Смартфон ELEPHONE E10
Новая модель бюджетного смартфона с крупным дисплеем 6.5". Поддерживает функцию быстрой зарядки 10 Вт. Есть NFC. Смартфон оснащен хорошей камерой 48 МП. Есть два слота под сим карты и один для карты памяти.
Цена: US $135.99 - 179.99
Кабель магнитный для зарядки
Хороший качественный магнитный кабель с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте поставляется с дополнительными насадками для зарядки ваших электронных устройств. Имеет высокий рейтинг 4,9 из 5, большое количество подтвержденных заказов.
Цена: US $0.69 - 1.99
Зажигалка
Ищете интересный подарок курильщику? Подарочная зажигалка в брутальном корпусе является наилучшим вариантом, поскольку этот девайс для него будет реально нужным, и он будет вспоминать о вас длительное время. Зажигалка заправляется газом.
реклама
Цена: US $3.89
Солнцезащитные очки BARCUR
Брендовые солнцезащитные очки, которые не только выглядят стильно, но и надежно защитят ваши глаза от УФ. Линзы очков покрыты антибликовой пленкой. Подойдут для автомобилистов, велосипедистов, рыбаков, а также для повседневного использования.
Цена: US $12.52
Игровой набор для геймера
Отличный бюджетный игровой набор, которому будет рад каждый геймер. Клавиатура проводная, оснащена красочной подсветкой с несколькими режимами. Раскладка на русском и английском языках. Клавиши нажимаются легко, скорость отклика 3 мс. Мышь получила эргономичный корпус, при длительном использовании кисть руки не устает. Разрешение настраиваемое до 2400 dpi.
Цена: US $10.96 - 17.36
Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила