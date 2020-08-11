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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - солнцезащитные очки BARCUR, аккумуляторные батарейки и другое

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Аккумуляторные батарейки 18650 3000 мАч

Аккумуляторные батарейки с высоким рейтингом. Пользователи отмечают в своих комментариях отличное качество. Работают с высокими токами. Подойдут для питания различных электроприборов. Емкость 3 000 мАч.



Цена: US $3.18 - 26.88

Игра Дартс (дротики)

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Недорогая игра, которая поможет снять напряжение после рабочего трудного дня. Имеет хорошее качество и невысокую стоимость. Поставляется в комплекте с более тяжелыми или легкими дротиками на выбор.

Цена: US $26.80

Смартфон ELEPHONE E10

Новая модель бюджетного смартфона с крупным дисплеем 6.5". Поддерживает функцию быстрой зарядки 10 Вт. Есть NFC. Смартфон оснащен хорошей камерой 48 МП. Есть два слота под сим карты и один для карты памяти. 

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Цена: US $135.99 - 179.99

Кабель магнитный для зарядки 

Хороший качественный магнитный кабель с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте поставляется с дополнительными насадками для зарядки ваших электронных устройств. Имеет высокий рейтинг 4,9 из 5, большое количество подтвержденных заказов. 

Цена: US $0.69 - 1.99

Зажигалка

Ищете интересный подарок курильщику? Подарочная зажигалка в брутальном корпусе является наилучшим вариантом, поскольку этот девайс для него будет реально нужным, и он будет вспоминать о вас длительное время. Зажигалка заправляется газом. 

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Цена: US $3.89

Солнцезащитные очки BARCUR

Брендовые солнцезащитные очки, которые не только выглядят стильно, но и надежно защитят ваши глаза от УФ. Линзы очков покрыты антибликовой пленкой. Подойдут для автомобилистов, велосипедистов, рыбаков, а также для повседневного использования.

Цена: US $12.52

Игровой набор для геймера

Отличный бюджетный игровой набор, которому будет рад каждый геймер. Клавиатура проводная, оснащена красочной подсветкой с несколькими режимами. Раскладка на русском и английском языках. Клавиши нажимаются легко, скорость отклика 3 мс. Мышь получила эргономичный корпус, при длительном использовании кисть руки не устает. Разрешение настраиваемое до 2400 dpi.

Цена: US $10.96 - 17.36

 


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ma3uk
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5 децибел разница на максимальных оборотах
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ma3uk
10:58
Нифига подобного у P140 давление около 80 CFM, у F140 около 110 CFM. Вот обзоры на 140мм и сравнить можно тут. https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/43187-arctic-bionix-f120-...
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
GlamOtrip
10:58
А ещё наш любимый сайт традиционно богат всякими принцессами на горошине, которым подавай то с корицей, то с имбирём... однажды вас превратят в свинью)
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
wwr222
10:57
Ты Глайд лично тестировал? Я собирался сравнить с Термалрайтовскими 140-ми,но в регионе не нашел.
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
wwr222
10:54
На бумаге.Ф-ка намного производительней,но более шумная. И не стройте иллюзий:не бывает в природе высокопроизводительных тихих вентиляторов
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
E1nher1
10:54
А картинки - это маркетинг. Просто мне понравилась визуально идея, как Геральт подкидывает райзен.
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E1nher1
10:51
Плата не позволяет. Я думал отключить половину ядер, но они отключаются лишь по схеме 2+2, а не 4+0.
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wwr222
10:51
Захлопнул бы рот. Если я говорю,что 1660ти-порождение жадности,значит так оно и есть. Про адекватность:1070 ни хрена не тянет на максималках стабильные 60кадров.Чего ты там с 1660 хочешь? А про "лучи"...
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