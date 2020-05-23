Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - беспроводной ЦАП и предусилитель Arylic S50 Pr, наушники Bluedio Hurrican, Li-ion аккумулятор формата AAA и другое
Предусилитель Arylic S50 Pro
Отличный ЦАП с предусилителем, а также сетевой плеер с WiFi, LAN, Bluetooth подключением. Управлять можно с помощью пульта, компьютера или телефона. Есть бесплатное приложение на iOS и Android. Цап оснащен двумя антеннами для WiFi и Bluetooth.
Цена: US $189.99
Li-ion аккумулятор формата AAA
Аккумуляторная батарея самого востребованного типа, которая часто используется в различной электронике: игрушках, фонарях и других электронных устройствах. Не требует специального зарядного устройства. Заряжается через кабель микро-USB. Емкость 400 мАч.
Набор кухонных ножей
Хороший набор кухонных ножей из качественной нержавеющей стали. Ножи имеют отличные режущие свойства, держат заточку достаточно долго. В набор входит 7 разнообразных ножей. Ножи имеют стильный дизайн и сохраняют свой вид даже после многолетнего использования.
Цена: US $7.30 - 67.59
Bluedio Hurricane HI
Достойные наушники с отличным качеством звука. Управление механическое. Имеют удобную функцию паузы при извлечении правого наушника из уха. Автономность работы составляет 5 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $16.47
Bluetooth-наушники Bluedio T4 с функцией активного шумоподавления
рекламаБеспроводные наушники с объемным звуком и функцией активного шумоподавления. Воспроизводят музыку на частоте 15-25000 Гц. Можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. На одной зарядке аккумулятора проработают в течение 16 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 4.2.
Цена: US $23.49
Ультратонкий повербанк Xiaomi
Ультратонкий повербанк на 20 000 мАч от компании Xiaomi. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Одновременно можно заряжать сразу три устройства.
Цена: US $24.52
Новый смартфон ELEPHONE E10
ELEPHONE E10 - новинка 2020 года. Смартфон получил привлекательный дизайн и большой экран 6.5". Поддерживает быструю зарядку 10 Вт и NFC. Оснащен 48 Мп камерой. Смартфон имеет 2 слота под сим карты и один под карту памяти. Работает под управлением ОС Android 10.0. Емкость встроенного аккумулятора 4 000 мАч.
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Цена: US $109.99
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