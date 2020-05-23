Отличный ЦАП с предусилителем, а также сетевой плеер с WiFi, LAN, Bluetooth подключением. Управлять можно с помощью пульта, компьютера или телефона. Есть бесплатное приложение на iOS и Android. Цап оснащен двумя антеннами для WiFi и Bluetooth.

Цена: US $189.99

Аккумуляторная батарея самого востребованного типа, которая часто используется в различной электронике: игрушках, фонарях и других электронных устройствах. Не требует специального зарядного устройства. Заряжается через кабель микро-USB. Емкость 400 мАч.

анонсы и реклама Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок Ryzen 4000 серии в Ситилинке Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Цена: US $4.72 - 6.05

Хороший набор кухонных ножей из качественной нержавеющей стали. Ножи имеют отличные режущие свойства, держат заточку достаточно долго. В набор входит 7 разнообразных ножей. Ножи имеют стильный дизайн и сохраняют свой вид даже после многолетнего использования.

Цена: US $7.30 - 67.59

Достойные наушники с отличным качеством звука. Управление механическое. Имеют удобную функцию паузы при извлечении правого наушника из уха. Автономность работы составляет 5 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.

Цена: US $16.47

реклама

Беспроводные наушники с объемным звуком и функцией активного шумоподавления. Воспроизводят музыку на частоте 15-25000 Гц. Можно использовать как в проводном, так и беспроводном режиме. На одной зарядке аккумулятора проработают в течение 16 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 4.2.

Цена: US $23.49

Ультратонкий повербанк на 20 000 мАч от компании Xiaomi. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Одновременно можно заряжать сразу три устройства.

Цена: US $24.52

ELEPHONE E10 - новинка 2020 года. Смартфон получил привлекательный дизайн и большой экран 6.5". Поддерживает быструю зарядку 10 Вт и NFC. Оснащен 48 Мп камерой. Смартфон имеет 2 слота под сим карты и один под карту памяти. Работает под управлением ОС Android 10.0. Емкость встроенного аккумулятора 4 000 мАч.

реклама

Цена: US $109.99









Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







