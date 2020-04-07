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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - импульсная зажигалка, Xiaomi Redmi Note 9S 4 Гб 64 ГБ, mpow H5 - беспроводные полноформаты с шумоподавлением

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Электроимпульсная usb зажигалка с зарядкой от USB

Стильная импульсная зажигалка с ярким дизайном и хорошим качеством. Смотрится стильно.
Питается от встроенного аккумулятора. Зажигалка работает без топлива и газа. Особенно удобно ее использовать в плохую погоду. Для поджигания используется электрическая дуга.  

Цена: US $1.90 - 8.87

Xiaomi Redmi Note 9S 4 Гб 64 ГБ 

Смартфон от компании Xiaomi, на который действует хорошая скидка. Смартфон оснащен дисплеем 6.67" FHD+. Основная камера 48 Мп, благодаря которой вы получите потрясающие фотографии. Фронтальная камера 16 Мп, идеально подойдет для любителей селфи. Емкость аккумулятора 5020 мАч, благодаря этому вы сможете играть на продолжении длительного времени. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки.  

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Цена: US $249.99 - 259.99

Mpow H5 - беспроводные полноформаты с шумоподавлением

Интересные TWS-наушники с активным шумоподавлением и прекрасным ценником. Емкость аккумулятора 300 мАч, автономность работы составляет 18 часов, с шумоподавлением 12 часов. Конструкция складная. Вес:227 гp. Данные передаются посредством Bluetooth 4.1. Совместимы с iPhone/ Huawei/ Samsung/ Xiaomi/ iPad/ iPod/ PC/ноутбуками.

Цена: US $44.74 - 61.50

Высокотоковые аккумуляторы 18650

Новые высокотоковые аккумуляторы емкостью 1800 мАч и номинальным напряжением 3,7 В. Размер: 18x18x65 мм. Стандартное напряжение: 3,7 В. Часто используются в электронных гаджетах, электроинструментах, налобных фонарях и другой электронике. 


Цена: US $4.70 / набор

 Интеллектуальный насос для авто

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Компактный насос для авто от компании Baseus. Предназначен для контроля давления в шинах. Насос автоматический с предохранителем для автоматического отключения. Пользоваться просто и удобно. Имеет высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов.

Цена: US $34.99

Xiaomi mi Band 4

Смарт-браслет от компании Xiaomi, который будет отслеживать вашу физическую активность в течение дня. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов. С помощью браслета вы сможете управлять музыкой, отклонять входящие вызовы, браслет будет следить за фазами сна, подсчитывать пройденное расстояние и т. д. 


Цена: US $26.40 - 72.49

Компьютерная мышь X7 iMice

Игровая компьютерная мышь с 7 кнопками и LED подсветкой. Имеет отличную эргономичную форму и качественную сборку. На корпусе присутствует кнопка для регулировки DPI (800/1200/1600/2400). Подсветка состоит из 6 цветов. Длина шнура 1,7 метров. Мышь достаточно шустрая, имеет презентабельную упаковку, подойдет для подарка. 

Цена: US $6.35 - 9.26


Купоны на товары Xiaomi 


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Александр Павленко
11:35
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Тень Мерцанье
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А у вас разве 5500xt не по завышенным ценам ? У нас просто за цену 5500хт можно взять 1650супер . Беларусь
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Тень Мерцанье
11:23
Да я тоже помню у нас в Беларуси Вега 56 стоила по цене 1660. Но их буквально за пару недель разобрали сразу .
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
Тень Мерцанье
11:19
1080 примерно равна 5700 в новых играх . И они обе обходя 2060. А два 2060 так и осталась между 1070ти и 1080. Но в играх где нужна память есть не слабые фризы. Хотя по среднему кадру обычно всё х...
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11:16
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11:15
действительно, проц дно, нужно срочно бежать за рязанью на ней у автора минимальный фпс вобще 25
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Vitaly St
11:14
Да норм статья, чё вы. По поводу настройки состояний - я бы предпочел настройку в Биос ибо не люблю замыкаться на ПО. Из-за этого бесит, к примеру, что кривую частот для nvidia нельзя поправить на уро...
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Богдан Корж
11:14
За встройку амд обидно было. Я без видюхи сижу и мне норм. Могу модель проца написать
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