Стильная импульсная зажигалка с ярким дизайном и хорошим качеством. Смотрится стильно.

Питается от встроенного аккумулятора. Зажигалка работает без топлива и газа. Особенно удобно ее использовать в плохую погоду. Для поджигания используется электрическая дуга.

Цена: US $1.90 - 8.87

Смартфон от компании Xiaomi, на который действует хорошая скидка. Смартфон оснащен дисплеем 6.67" FHD+. Основная камера 48 Мп, благодаря которой вы получите потрясающие фотографии. Фронтальная камера 16 Мп, идеально подойдет для любителей селфи. Емкость аккумулятора 5020 мАч, благодаря этому вы сможете играть на продолжении длительного времени. Смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки.

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Цена: US $249.99 - 259.99

Интересные TWS-наушники с активным шумоподавлением и прекрасным ценником. Емкость аккумулятора 300 мАч, автономность работы составляет 18 часов, с шумоподавлением 12 часов. Конструкция складная. Вес:227 гp. Данные передаются посредством Bluetooth 4.1. Совместимы с iPhone/ Huawei/ Samsung/ Xiaomi/ iPad/ iPod/ PC/ноутбуками.

Цена: US $44.74 - 61.50

Новые высокотоковые аккумуляторы емкостью 1800 мАч и номинальным напряжением 3,7 В. Размер: 18x18x65 мм. Стандартное напряжение: 3,7 В. Часто используются в электронных гаджетах, электроинструментах, налобных фонарях и другой электронике.



Цена: US $4.70 / набор

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Компактный насос для авто от компании Baseus. Предназначен для контроля давления в шинах. Насос автоматический с предохранителем для автоматического отключения. Пользоваться просто и удобно. Имеет высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов.

Цена: US $34.99

Смарт-браслет от компании Xiaomi, который будет отслеживать вашу физическую активность в течение дня. Для любителей активного образа жизни предусмотрено несколько спортивных режимов. С помощью браслета вы сможете управлять музыкой, отклонять входящие вызовы, браслет будет следить за фазами сна, подсчитывать пройденное расстояние и т. д.





Цена: US $26.40 - 72.49

Игровая компьютерная мышь с 7 кнопками и LED подсветкой. Имеет отличную эргономичную форму и качественную сборку. На корпусе присутствует кнопка для регулировки DPI (800/1200/1600/2400). Подсветка состоит из 6 цветов. Длина шнура 1,7 метров. Мышь достаточно шустрая, имеет презентабельную упаковку, подойдет для подарка.

Цена: US $6.35 - 9.26









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