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Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok

Кратос и Атрей возвращаются в увлекательное приключение, которое заканчивается миром.
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Первые часы God of War Ragnarok возвращают обратно в историю Кратоса и Атрея, начиная сразу после или, скорее, накладываясь на «настоящую» концовку God of War 2018 года. Миру вот-вот придет конец, а Кратос и Атрей отправляются на встречу с неизбежным. Все, кого они обидели в God of War, возвращаются, чтобы отомстить, а отец и сын отправляются за поисками ответов и союзников для грядущей битвы.

Конечно, есть эмоциональные моменты. Фрейя не забыла о смерти своего сына Бальдура в первой игре, а Тор не забыл об убийстве своих мальчиков. Но даже в обреченном мире, покрытом льдом с различными богами, приходящими за головой Кратоса, Рагнарок является главной темой. 

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Помогает то, что меланхолическая линия предыдущей игры в основном разрешена. Также, безусловно, помогает то, что идеально отлаженный цикл игрового процесса God of War — плавный цикл исследования пешком и на лодке, интуитивное сражение, решение легких головоломок, сбор сокровищ и плетение через лабиринтные структуры — возвращается, казалось бы, нетронутым в Рагнарок. Разработчик Santa Monica Studio сделал много кат-сцен во время игры, но каждый раз, когда завершается квест или боевое столкновение, проскакивает мысль: «Ну, давайте просто посмотрим, что там». Рагнарек редко вызывает сложности в первые часы игры. Решение его головоломок кажется достаточно легким.

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 Не обошлось и без зрелищ. Битва между Кратосом и Тором удивительна. Используется сила Мьёльнира, бросая Кратоса в небеса Мидгарда и снова вниз во время драки между богами. На этот раз Кратос начинает со своим топором Левиафана и Клинками Хаоса, но эффекты Фимбулвинтера, предшественника Рагнарёка, притупили его боевые навыки. Спустя Некоторое время, повышая уровень Кратоса и Атрея, вновь приобретаются силы льда и огня из первой игры. Разблокировка всего этого немного похоже на погоню за драконом из предыдущего God of War, и  наверняка, по мере прохождения игры будет открываться все больше сюрпризов. К плюсу игры, несколько часов игры пролетают незаметно, и уже было несколько интригующих поворотов сюжетной линии. Также приятно провести больше времени с Синдри и Броком, братьями-кузнецами-гномами, которые придали игре 2018 года большую часть комического наполнения. Синдри — особая изюминка — его склонность появляться, где угодно и когда угодно разрушает динамику Кратоса, Атрея и Мимира именно тогда, когда игра в этом нуждается.

God of War Ragnarok, как и его предшественник, также чрезвычайно приятен для глаз. На ледяных просторах, серных озерах и гномьих рудниках привлекает внимание невероятная детализация этих богатых, реалистичных игровых пространств. Все это привлекает исследовать каждый закоулок Мидгара, Свартальвхейма, Йотунхейма и остальных миров. Или часами гоняться за каждым из воронов Одина. Таким образом успокаивающий, отточенный геймплей первых нескольких часов оставляется очень приятные впечатления от игры

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