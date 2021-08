Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Одну из последних распродаж лета 2021 года устраивает онлайн-магазин ключей для программного обеспечения KeysOff. Интернет-площадка запустила новую акцию со скидками до 90%. На распродаже доступны лицензии на Windows 10, MS Office 2016 / 2019 Pro Plus и прочий софт.

Интерфейс интернет-магазина

Для начала давайте быстро пробежимся по главной странице сайта. Если вы давно не посещали KeysOff, можете заметить, что на главной обновились постеры. В частности, появилось изображение FIFA 22. Правда, постеры до сих пор неклибальные.

В шапке сайта есть кнопки для смены языка и валюты, входа в личный аккаунт и для перехода к сравнению выбранных товарных позиций. Ниже идёт поисковая строка, а ещё чуть ниже – список категорий, к которым мы вернёмся чуть позже.

На домашней странице сайта отображается несколько популярных игр и список партнёров магазина KeysOff. В самом низу вы можете найти ссылки для ознакомления с информацией правового характера.

Ассортимент онлайн-магазина

Создатели магазина KeysOff стараются понемногу его улучшать. Вот, например, появился раздел Anti-Virus & Security Software. Из названия сразу понятно, какое программное обеспечение в него упрятали. Ранее была добавлена категория Tools с полезными утилитами. Это радует, ведь раньше искать подобный софт приходилось через поисковую строку, но для этого вам нужно было точно название софта.

Также стоит отметить, что при переходе в категорию Anti-Virus & Security Software слева появляется удобный фильтр, который позволяет быстро найти нужный антивирус. В наличии на момент написания статьи есть решения Kaspersky, Trend Micro, G Data, Bitdefender, AVG, Norton, McAfee, Avast, Eset, Avira и Malwarebytes.

С играми всё по-старому. Есть пять знакомых нам разделов, а также категория под названием PC GAMES, в которой собраны все игры. В Battlenet вас ждут CoD, Diablo, Overwatch и Starcraft. В Uplay всё также предлагают самые дорогие игры. В частности, Watch Dogs Legion, AC Valhalla или Far Cry 6 (предварительный заказ).

Epic Games, как всегда, предлагает разные издания Borderlands вместе с дополнениями и сезонным пропуском, а в Origin можно обзавестись играми производства студии EA. Тут есть шутер Battlefield V, симулятор FIFA 21 и другие.

Как и раньше, больше всего игр вам предложит категория Steam. Например, Resident Evil, It Takes Two, Resident Evil Village, Wasteland 3, Horizon Zero Dawn и ещё много чего другого. Заметим, что игры в распродаже не принимают участия.

Windows 10 Pro: купить за $6.25

Начнём со специальных предложений, и главное из них – два ключа для операционной системы Windows 10 Professional по цене 6,25 доллара за штуку. Такая средняя стоимость выходит при покупке двух лицензий одним комплектом за 12,51 доллара.

Если вы твёрдо решили для себя, что нужно приобрести только один ключ, то вам незачем переплачивать. Вы можете потратить 8,41 доллара и приобрести одну лицензию OEM.

К слову, в список специальных предложений на августовской распродаже попали пакеты программ Microsoft Office Professional Plus. Редакция 2029 года стоит по акции почти 30 долларов, в то время как более старая версия (2016) обойдётся дешевле приблизительно на 7 долларов.

Все цены указаны с учётом скидок, поэтому вам не нужно заботиться о необходимости ввода промокода при оформлении заказа. Ссылки на магазин собраны в таблице ниже.

Предложение Цена В магазин Windows 10 Professional (32/64 bit) | 1 ПК $8,41 Заказать Windows 10 Professional (32/64 bit) | 2 ПК $12,51 ($6,25 за штуку) Заказать Microsoft Office 2016 Professional Plus $22,76 Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus $29,93 Заказать

Windows 10 Home: купить за $8.15

Есть в ассортименте компании Microsoft и операционная система Windows 10 Home. Домашняя редакция тоже продаётся на распродаже в магазине KeysOff, но стоит чуть дороже. Обойдётся вам один ключ с учётом 40-процентной скидки сразу в 9,79 доллара.

Если же вы купите два ключа одним комплектом, то в среднем за штуку заплатите примерно 8,15 доллара, так как весь набор обойдётся в 16,29 доллара. Что касается других предложений, отметим Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и серверную операционную систему Windows Server 2019 Standard, ориентированную на невиртуализированные среды. Стоимость составляет по акции 10,96 доллара и 19,27 доллара соответственно.

Цены указаны с учётом 40-процентной скидки. Для её получения после добавления ключа в корзину нужно ввести промокод SOLE40. Ссылки на все четыре предложения ждут вас ниже в небольшой таблице.

Предложение Промокод Цена В магазин Windows 10 Home | 1 ПК SOLE40 $9,79 Заказать Windows 10 Home | 2 ПК SOLE40 $16,29 Заказать Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE40 $10,96 Заказать Windows Server 2019 Standard SOLE40 $19,27 Заказать

Windows 10 и MS Office по скидке

Вы можете на распродаже купить комплектом не только два ключа к операционной системе Windows 10 Professional или Home. По акции доступны наборы, состоящие из Windows 10 и Microsoft Office 2016 / 2019 Professional Plus.

Например, в 29,30 доллара обойдётся пара Windows 10 Pro и Microsoft Office 2016 Pro Plus. Если же вам нужен более новый "офис", то редакция 2019 года стоит чуть дороже. Переплатить нужно будет менее 10 долларов.

Что интересно, стоимость комплектов при замене Windows 10 Professional домашним изданием почти не меняется. За лицензию на Windows 10 Home с MS Office 2016 Pro Plus нужно заплатить 29,61 доллара, а за MS Office 2019 Pro Plus – 38,74 доллара.

Также отметим, что по акции почти за 51 долларов предлагается набор программ Microsoft Office 2019 Home and Business. На каждое из пяти предложений действует скидка 55%. Для её получения нужно использовать промокод SOLE55. Ссылки на магазин – в таблице ниже.

Предложение Промокод Цена В магазин Windows 10 Professional + Microsoft Office 2016 Professional Plus SOLE55 $29,30 Заказать Windows 10 Home + Microsoft Office 2016 Professional Plus SOLE55 $29,61 Заказать Windows 10 Professional + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE55 $38,68 Заказать Windows 10 Home + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE55 $38,74 Заказать Microsoft Office 2019 Home and Business (для ПК) SOLE55 $50,73 Заказать

Утилиты по скидке

В рамках августовской распродажи у вас есть возможность приобрести несколько утилит со скидкой до 90%. Например, Wise Care 365 (подписка на 12 месяцев) для повышения стабильности и уровня производительности операционной системы Microsoft.

Также магазин предлагает с большой скидкой программное обеспечение iBoysoft NTFS Standard для персональных компьютеров на базе macOS. Эта утилита отвечает за совместимость между операционными системами Apple и Microsoft.

Тут же есть Advanced SystemCare 14 Pro (подписка на 12 месяцев для одного ПК) и MacBooster 8 (пожизненная подписка). Первое ПО даёт возможность оптимизировать Windows, а второе позволяет сделать то же самое, но в macOS.

Стоимость с учётом скидки каждой их четырёх утилит составляет 10,24 доллара. Ссылки на магазин вы найдёте в таблице ниже. Промокоды не требуются.

Предложение Цена В магазин Wise Care 365 (подписка на 12 месяцев) | Windows $10,24 Заказать iBoysoft NTFS Standard | macOS $10,24 Заказать Advanced SystemCare 14 Pro (подписка на 12 месяцев) | Windows $10,24 Заказать MacBooster 8 (пожизненная подписка) | macOS $10,24 Заказать

Регистрация

Для создания аккаунта на сайте KeysOff много времени тратить вам не придётся. Просто жмём в правом верхнем углу экрана одну из двух кнопок: My Account или Log In. Далее нажимаем на Create An Account и переходим к регистрации.

В появившемся окне просто вводим имя, фамилию, e-mail и придумываем пароль. При желании вы можете подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить информацию о скидках и распродажах. Подтверждать почту не придётся, но несмотря на это, рекомендуется указывать реальный адрес, к которому у вас есть доступ. Связано это с тем, что именно туда будет отправлен заказ.

Заказ и оплата

Теперь давайте же детальнее разберёмся с процедурой оформления заказа. Для примера возьмём лицензию на операционную систему Windows 10 Professional. Ссылка на предложение ждёт вас в первой таблице этой статьи.

Переходим на сайт KeysOff и видим, что стоимость ключа составляет 8,41 доллара. Как мы отмечали ранее, вводить промокод не нужно. Нам надо только нажать Add to Cart, а затем перейти в корзину.

Уже в корзине мы видим сумму заказа и поле для ввода промокода. В нашем случае ничего делать не требуется, поэтому просто жмём на кнопку Proceed to Checkout и переходим к следующему шагу.

Если вы решили пропустить процедуру регистрации на сайте, то система предложит вам выбрать один из трёх вариантов дальнейшего развития событий:

оформить заказ в качестве гостя; создать аккаунт; войти в личную учётную запись.

Если же вы уже начали оформлять заказ как зарегистрированный пользователь, этого окна вы не увидите. Мы же для наглядности останемся на сайте гостем, выбрав соответствующую радиокнопку.

Теперь перед нами – огромная форма, обязательная к заполнению. Тут нужно указать имя, фамилию, адрес электронной почты, домашний адрес, включая город, страну и почтовый индекс, номер мобильного телефона.

Далее просто выбираем сервис Cwalletco и переходим к оплате. Заплатить за ключ для операционной системы Windows 10 Professional можно как с кошелька PayPal, так и с помощью привязанной к PayPal банковской картой, если в вашей стране нельзя создать кошелёк.

После оплаты ключ отправят в письме на указанный при регистрации или во время заполнения формы адрес электронной почты. Вам останется только скопировать его и вставить в соответствующее поле, дабы активировать свою операционную систему.

Ещё раз напоминаем, что OEM-лицензия после активации останется навсегда «жить» вместе с аппаратным обеспечением вашего персонального компьютера. Использовать ключ во второй раз не получится. При возникновении вопросов вы можете пообщаться с онлайн-консультантами прямо на сайте KeysOff (кнопка живого чата – в правом нижнем углу любой страницы) или же написать в техподдержку по адресу service@keysoff.com. Специалисты в режиме 24/7 готовы давать ответы на ваши вопросы.