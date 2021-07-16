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Летняя распродажа: ключ для Windows 10 Pro можно купить со скидкой 87%

На распродаже вам будут доступны лицензии OEM для Windows 10 Home и Pro, а также ключи для наборов Microsoft Office.
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Магазин BOBKeys запускает акцию и распродаёт ключи для программного обеспечения по низким ценам. Windows 11 анонсировали в прошлом месяце, а обновиться все желающие смогут уже совсем скоро. Но Windows 10 ещё долго будет оставаться самой популярной версией операционной системы Microsoft. Тем более что она только недавно отвоевала это звание у Windows 7. Кроме того, американская компания обещает поддержку программного обеспечения в течение нескольких лет.

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На распродаже вам будут доступны лицензии OEM для Windows 10 Home и Pro, а также ключи для наборов Microsoft Office. BOBKeys предлагает программное обеспечение со скидкой до 87%, но ещё немного можно сэкономить по промокоду OC25.

Распродажа: купить Windows 10 со скидкой

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Итак, пойдём в порядке возрастания размера скидки. 73% в цене потерял комплект из Windows 10 Pro и Microsoft Office 2019 Professional Plus. Полная стоимость набора составляет чуть более 21 000 рублей, но цена снижена почти до 5 600 рублей. Для получения скидки 73% нужно воспользоваться промокодом OC25 можно сэкономить ещё четверть от этого. Таким образом, общая стоимость комплекта составит порядка 4 200 рублей.

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Второе предложение – Microsoft Office 2019 Professional Plus, но уже без операционной системы Windows 10 Pro. В набор офисных программ входят всем известные Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook, Publisher и OneNote. Стоимость составляет порядка 4 500 рублей, что почти на 13 000 рублей ниже полной цены. Опять-таки, с промокодом OC25 можно сэкономить ещё 25% и купить набор офисных программ менее чем за 3 400 рублей.

Идём дальше и видим с 83-процентной скидкой OEM-лицензию для операционной системы Windows 10 Home. Домашнее издание подешевело с 8 100 рублей до 1 400 рублей. Опять же, промокод OC25 снижает цену ещё на 25%. Таким образом, обойдётся ключ к операционной системе примерно в 1 000 рублей, что довольно-таки неплохо.

Предлагает магазин BOBKeys и Microsoft Office Professional Plus в редакции 2016 года. Программы Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook, Publisher и OneNote на месте. Что интересно, на сайте интернет-магазина указано, что полная стоимость набора программ составляет свыше 17 000 рублей, как и в случае с изданием 2019 года. Однако, сейчас цена снижена до 2 800 рублей. С промокодом OC25 купить MS Office 2016 Pro Plus можно за скромные 2 100 рублей.

И последнее акционное предложение – то, что вынесено в заголовок всей статьи. Ключ для операционной системы Windows 10 Pro купить на распродаже можно лишь за 1 100 рублей с промокодом OC25. Без купона цена уже снижена примерно с 21 000 рублей до почти 1 500 рублей. Таким образом, размер скидки с учётом промокода OC25 составляет около 87%. К слову, за две лицензии нужно отдать 1 960 рублей, то есть 980 рублей за штуку. Ссылки на каждое предложение вместе с точными ценами указаны в таблице ниже.

Ключ
Полная цена
Новая цена
Промокод
Цена по акции
8 712 руб.
1 490 руб.
OC25
1 117 руб.
8 102 руб.
1 375 руб.
OC25
1 031 руб.
20 825 руб.
2 613 руб.
OC25
1 960 руб.
17 340 руб.
2 788 руб.
OC25
2 091 руб.
17 340 руб.
4 501 руб.
OC25
3 376 руб.
21 390 руб.
5 669 руб.
OC25
4 252 руб.

Обзор интернет-магазина

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Сайт BOBKeys имеет стандартную структуру. Хедер разделён на три части. В верхней есть ссылки на домашнюю страницу, центр поддержки и раздел с информацией о магазине. Тут же также можно сменить валюту и язык, зайти в личный кабинет или перейти к регистрации новой учётной записи.

Русский язык присутствует, хотя русификация сайта оставляет желать лучшего. Как вы поняли из предыдущего раздела, стоимость продуктов в магазине указана в рублях. При желании можно выбрать доллары, евро или другую валюту.

Во второй части хедера расположились поисковая строка и кликабельный логотип интернет-магазина. При нажатии на лого вас перенаправит на домашнюю страницу BOBKeys. В нижней части хедера расположилась навигация. Здесь вы можете быстро перейти к нужному разделу:

  • Steam;
  • Origin;
  • Uplay;
  •  PlayStation;
  • PC;
  • Gift Cards.

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О категориях мы поговорим чуть позже, а пока продвигаемся вниз. Сразу под навигацией есть несколько некликабельных рекламных постеров. Под ними разместился блок с лидерами продаж. Сюда попали футбольный симулятор FIFA 21 за 4 000 рублей, PES за 1 900 рублей, Anno за 2 600 рублей, Devil May Cry 5 за 15 000 рублей и ещё несколько других предложений.

Следующий блок называется «Новые продукты», но игры здесь далеко не новые. Например, FIFA 21 и PES 2021, анонсированные осенью прошлого года. Также сюда добавили Anno History Collection, Battlefield 4 и PUBG.

Далее идут предложения по категориям. Их мы пока пропустим и перейдём к футеру. С подвала сайта можно перейти к условиям использования, политике конфиденциальности и прочей информации правового характера, которая может помочь в случае необходимости возврата средств.

Ассортимент интернет-магазина

В разделе Steam содержится свыше пяти сотен предложений. Принцип сортировки непонятен, но первые три игры – Life is Strange True Colors за 3 800 рублей, Marvel’s Guardians of the Galaxy за 4 300 рублей и Guilty Gear Strive Standard Edition за 3 300 рублей.

Второй раздел – Origin. Тут собраны проекты компании Electronic Arts. Топ пять предложений – FIFA 21 стоимость 4 000 рублей, два дополнения для Sims 4 по 1 500 рублей и 2 600 рублей, подписка EA Access на месяц почти за 500 рублей и симулятор гонок Need For Speed Heat стоимостью 3 900 рублей.

Третий раздел с играми – Uplay. Здесь пятёрка первых игр выглядит следующим образом: Immortals Fenyx Rising, Anno History Collection, Far Cry 6, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Assassin’s Creed Origins. Стоимость составляет 3 700 рублей, 2 500 рублей, 4 300 рублей, 3 100 рублей и 1 700 рублей соответственно.

В раздел PC вкинули все игры из трёх предыдущих категорий. Кроме того, тут вы найдёте антивирусы, ключи для операционных систем и прочее программного обеспечения, для которого отдельного раздела не нашлось. Для быстрого поиска ПО рекомендуем использовать поисковую строку.

Также на сайте BOBKeys есть категории PlayStation и Gift Cards. Покупать игры для игровой консоли Sony здесь нельзя, но можно быстро пополнить кошелёк или приобрести подписку PlayStation Plus.

Оформление заказа

Теперь попробуем купить ключ для операционной системы Windows 10 Professional. Ещё раз напоминаем, что полная цена составляет порядка 21 000 рублей, но со всеми скидками стоимость будет снижена до 1 117 рублей. Жмём «Купить сейчас» на странице ОС и входим в систему. Если у вас нет ни аккаунта, ни желания его регистрировать, можно кликнуть на иконку Facebook или Google+ и войти через выбранную социальную сеть.

Затем ещё раз нажимаем «Купить сейчас», после чего система отправит нас в корзину. Здесь нужно ввести купон OC25. С его помощью мы снизим стоимость ключа для операционной системы Windows 10 Pro с 1 490 рублей до 1 117 рублей.

После клика по кнопке «Отправить заказ» выбираем платёжную систему. Их здесь несколько. Без комиссии можно расплатиться только через PayPal. С кошелька QIWI придётся заплатить на 90 рублей. В LiqPay и Mint комиссия составляет примерно 45 рублей и 135 рублей соответственно.

После оплаты ключ будет отправлен на почту в течение нескольких минут. Если вы вошли через Facebook, нужно перейти в личный кабинет и проверить поле «E-mail». В случае возникновения вопросов можно связаться с поддержкой через живой чат прямо сайте. Активируется он кликом по иконке в правом нижнем углу любой странице.

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