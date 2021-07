Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Июльская распродажа стартовала в интернет-магазине программного обеспечения KeysOff. В течение ограниченного периода времени все желающие смогут обзавестись лицензионным софтом со скидкой.

Как купить ключ к Windows 10 Pro за 6 долларов

Операционная система Windows 11 уже была анонсирована. Релиз запланирован на осень текущего года, а владельцы Windows 10 смогут обновиться бесплатно, предположительно, в следующем году. Тем не менее предыдущее поколение ОС всё ещё является актуальным, тем более что американская компания Microsoft обещает поддержку в течение четырёх лет, как минимум.

В связи с этим все желающие перейти на использование лицензионного программного обеспечения могут заглянуть на распродажу в магазине ключей для программного обеспечения KeysOff. На сайте по акции можно приобрести не только OEM-лицензии для Windows 10. Магазин также предлагает другой софт со скидкой до 90%, включая полезные утилиты и пакеты программ для офисной работы Microsoft Office.

Магазин подготовил для клиентов четыре специальных предложения. Два касаются операционной системы Windows 10, а ещё два – программного обеспечения MS Office. Далее мы поговорим о ценах и сразу отметим, что они уже указаны с учётом скидки. Вводить промокоды не нужно.

Первое предложение – ключ к операционной системе Windows 10 Professional. Купить одну лицензию OEM можно за 8,41 доллара. Но в выигрыше будут пользователи, которым нужно приобрести сразу две лицензии. В таком случае один ключ обойдётся примерно в 6 долларов, так как стоимость двух лицензий в комплекте составляет 12,51 доллара.

Третье предложение – Microsoft Office Professional Plus. Набор всем известных программ, включая Excel, Word и PowerPoint, в редакции 2016 года обойдётся почти в 23 доллара. Порядка 7 долларов нужно доплатить, чтобы получить версию 2019 года. Чтобы вы не искали на просторах интернет-магазина программы, мы собрали их в таблице ниже и указали ссылки для каждой товарной позиции.

Лицензия Цена Перейти в магазин Windows 10 Pro $8,41 Заказать Windows 10 Pro для двух ПК $12,51 Заказать MS Office 2016 Pro Plus $22,76 Заказать MS Office 2019 Pro Plus $29,93 Заказать

Как купить Windows 10 Home за 8 долларов

Windows 10 Pro – популярная операционная система, но 100% её возможностей нужны далеко не всем пользователям. Специально для таких людей существует Windows 10 Home. Домашнее издание операционной системы по акции стоит почти 10 долларов. Как и в случае с версий Pro, два ключа в комплекте будут стоить заметно дешевле. В таком случае за две лицензии нужно заплатить лишь немногим более 16 долларов. Таким образом, один ключ обойдётся почти в 8 долларов.

На этом предложения на операционную систему компании из Редмонда не заканчиваются. Версия Enterprise 2019 LTSC по акции доступна за скромные 11 долларов. В то же время за серверную ОС нужно заплатить менее 20 долларов. Причём в независимости от года (2016 или 2019).

Выше указаны цены с учётом 45-процентной скидки. Для её получения нужно при оформлении заказа в корзине указать промокод SOLE40. Линки на каждое из пяти доступных по акции предложений будут указаны в таблице в конце этого раздела.

Лицензия Промокод Цена Перейти в магазин Windows 10 Home SOLE40 $9,79 Заказать Windows 10 Home для двух ПК SOLE40 $16,24 Заказать Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE40 $10,96 Заказать Windows Server 2016 Standard SOLE40 $19,27 Заказать Windows Server 2019 Standard SOLE40 $19,27 Заказать

Комплекты Windows 10 и Microsoft Office со скидкой 55%

Как вы уже поняли, покупать комплектами в магазине KeysOff выгоднее, чем по отдельности. В этом разделе мы рассмотрим ещё несколько таких предложений. По традиции все ссылки на интернет-магазин для быстрого заказа товаров будут собраны в таблице ниже. Для 55-процентной скидки нужно ввести в соответствующем поле в корзине купон SOLE55.

Чуть менее 30 долларов стоит набор программного обеспечения MS Office 2016 Professional Plus в паре с ключами для операционной системы Windows 10 Home. При замене ОС на издание Professional цена упадёт менее чем на полдоллара.

Также на распродаже вниманию покупателей предлагается комплект из MS Office 2019 Professional Plus с операционной системой Windows 10 Pro. Цена с учётом скидки падает чуть ниже отметим 39 долларов. Если включить в набор лицензию для Windows 10 Home вместо Pro, стоимость практически не изменится.

Лицензия Промокод Цена Перейти в магазин Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus SOLE55 $29,30 Заказать Windows 10 Home + MS Office 2016 Pro Plus SOLE55 $29,61 Заказать Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus SOLE55 $38,68 Заказать Windows 10 Home + MS Office 2019 Pro Plus SOLE55 $38,74 Заказать

Как купить Microsoft Office дёшево

Мы уже писали о том, что наборы программ Microsoft Office 2016 и 2019 Professional Plus можно купить со скидкой как по отдельности, так и вместе с ключами для операционных систем Windows 10 Home или Professional. Но в магазине «Ситилинк» есть и другие версии офисного программного обеспечения.

Стоимость издания MS Office 2016 Home & Student по скидке составляет чуть более 35 долларов. Порядка доллара нужно доплатить за редакцию года 2019, а в 51 доллар без малого вам по акции обойдётся набор Microsoft Office Home & Business 2019 года.

Владельцам техники Apple тоже найдётся что купить. Например, набор Microsoft Office Home & Business. Если издание 2019 года для персональных компьютеров на Windows стоит почти 51 доллара, а такой же набор для macOS обойдётся почти в два с половиной раза дороже. Даже с учётом скидки его стоимость составляет почти 117 долларов. При покупке версии 2016 года в кошельке получится сохранить более 45 долларов.

Мы написали цены с учётом 55-процентной скидки. Чтобы её получить, тоже нужно ввести уже знакомый промокод SOL29,51E55. Ссылки на магазин собраны в таблице ниже, где также указана точная стоимость каждого продукта.35,41

Лицензия Промокод Цена Перейти в магазин MS Office 2016 Home & Student SOLE55 $35,41 Заказать MS Office 2019 Home & Student SOLE55 $36,89 Заказать MS Office 2019 Home & Business (Windows) SOLE55 $50,73 Заказать MS Office 2016 Home & Business (macOS) SOLE55 $69,18 Заказать MS Office 2019 Home & Business (macOS) SOLE55 $116,69 Заказать MS 2019 Visio Pro Plus SOLE55 $19,67 Заказать

Утилиты со скидкой до 90%

В KeysOff есть несколько утилит, которые предлагаются со скидкой до 90%. При их покупке вводить промокоды вам не придётся. Опять же, ссылки на магазин собраны в таблице ниже. Там вас ждут шесть утилит, о которых мы поговорим далее.

Первое программное обеспечение Ashampoo Photo Commander. Это неплохой комбайн для работы с изображениями. С учётом скидки стоимость составляет порядка 15 долларов с учётом 33-процентной скидки на утилиту.

Второе предложение – Advanced SystemCare 14 Pro за 10 долларов с небольшим (подписка на 12 месяцев). Её цена по акции тоже упала приблизительно на треть. А вот MacBooster 8 для избавления от ненужных файлов предлагается с 90-процентной скидкой. Она тоже обойдётся в 10 долларов.

Также отметим Total Uninstall Standard, Wise Care 365 (подписка на 12 месяцев) и iBoysoft NTFS Standard (macOS). Каждая утилита стоит чуть более 10 долларов. Стоимость упала на 33%, 63% и 80% соответственно.

Утилита Цена Перейти в магазин Wise Care 365 (1 год) $10,24 Заказать iBoysoft NTFS Standard (macOS) $10,24 Заказать Advanced SystemCare 14 Pro (1 года) $10,24 Заказать MacBooster 8 (пожизненная лицензия) $10,24 Заказать Total Uninstall Standard $10,24 Заказать Ashampoo Photo Commander $15,36 Заказать

Каталог магазина KeysOff

Интернет-магазин KeysOff богат не только ключами для операционной системы Windows 10, пакетами MS Office и утилитами. Более того, эта категория программного обеспечения даже находится в меньшинстве. На сайте есть несколько десятков игр, раскиданных по различным категориям. Каждый раздел мы рассмотрим ниже чуть детальнее.

Например, в категории Epic Games вас ждут в первую очередь игры серии Borderlands 3. Третья часть обойдётся в 70 долларов, а за издание Deluxe Edition доплатить нужно будет 45 долларов. Сезонный пропуск обойдётся почти в 60 долларов.

Раздел Battlenet Games содержит несколько частей Diablo и Call of Duty. Стратегии Reaper of Souls и Battlechest стоят 23 доллара и 35 доллара соответственно, а шутеры Modern Warfare и Black Ops 4 ­– по 70 долларов. Также тут есть Overwatch за 23 доллара и StarCraft Remastered за 11 долларов.

Следующая категория – Origin Games. Как вы могли догадаться, тут собраны игры канадской конторы EA. Футбольный симулятор всё ещё продают более чем за 70 долларов, хотя он уже давно входит в подписку Xbox Games Pass Ultimate. Кроме того, в списке есть C & C – The Ultimate Collection, APEX Legends, Star Wars Squadrons, Battlefield V и Rocket Arena.

Uplay Games – самая «дорогая» категория в магазине KeysOff. В неё входят игры компании Ubisoft, за которых просят свыше 70 долларов. Например, тут есть Watch Dogs Legion и AC Вальхалла. Также отметим возможность оформить предварительный заказ на Far Cry 6.

И последний раздел предлагает игры из всеми любимого (или не всеми) магазина Steam. Resident Evil 3, Wasteland 3, Iron Harvest, NBA 2k21, Biomutant, Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 (Blood Moon Edition) и DiRT 5 – всё это вы можете найти в категории Steam Games. Стоимость составляет от 36 долларов за Truck & Logistics Simulator до 72 долларов за Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 (Blood Moon Edition).

Оформление заказа

Чтобы заказать ключи на сайте KeysOff, много усилий прилагать не нужно. Для начала следует добавить желаемый продукт в корзину. В нашем примере это будет Windows 10 Professional. Стоимость лицензии на операционную систему составляет 8,41 доллара. Промокоды не требуются.

Для начала добавляем ключ в корзину и переходим к оформлению заказа, нажимая Proceed to Checkout. После этого KeysOff предложит ввести адрес электронной почты и пароль, чтобы войти в личный кабинет. Если у вас отсутствует учётная запись, то можете выбрать пункт Register, после чего на следующем этапе оформления заказа система ещё раз предложит ввести email и пароль, но уже для создания аккаунта.

Третий вариант – остаться гостем. В таком случае вам придётся заполнить большую форму, где нужно указать домашний адрес, номер телефон и электронную почту. После этого вам останется выбрать сервис Cwalletco и оплатить через PayPal. После завершения оплаты, ключ будет отправлен на указанный email. При возникновении вопросов можно связаться с поддержкой по адресу service@keysoff.com. Специалисты работают в режиме 24/7.