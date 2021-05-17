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Летняя распродажа – ключ для Windows 10 Pro за 7 долларов

Лето ещё не наступило, но летняя распродажа со скидками до 55% на программное обеспечение уже стартовала.
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Обзор магазина KeysOff

 

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Ассортимент

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Прежде чем завершать статью разделом о том, как заказывать и оплачивать покупки в магазине KeysOff, рассмотрим весь ассортимент. В KeysOff вы можете приобрести ключи для игр с активацией через все самые известны сервисы, включая Origin, Steam и Epic Games Store.

Если вы посмотрите чуть ниже поисковой строчки, увидите горизонтальную полоску с категориями. В разделе Steam вас ждёт несколько популярных игр. Со всем перечнем вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте интернет-магазина. Мы же упомянем только несколько. Например, Overwatch – Legendary Edition, Resident Evil 3 и Yakuza: Like a Dragon: Day Ichi Edition. Их стоимость составляет приблизительно 50 долларов, 60 долларов и 70 долларов соответственно.

Переходим ко второй категории. Она называется Origin. Соответственно, здесь собраны игры из цифрового магазина Electronic Arts. Дороже всех стоит футбольный симулятор FIFA 21. За него придётся отдать почти 72 доллара. При этом он уже входит в список игр, доступных по подписке Game Pass Ultimate. Это нужно помнить всем любителям «ногомяча» от канадской студии. Чуть дешевле стоит Battlefield V. За шутер просят около 70 долларов. Почти в 50 долларов обойдутся Star Wars Squadrons и Rocket Arena – Mythic Edition.

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Третий раздел с играми в магазине KeysOff открывает нам доступ к предложениям за 70 долларов и выше. Здесь есть Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6 и Beyond Good and Evil. Забегая наперёд, заметим, что в этой категории собраны самые дорогие игры.

Следующая категория – Battlenet Games. Здесь всё скромно, но всё-таки стоит отметить шутеры Call of Duty. Часть Modern Warfare 2019 стоит 70 долларов, как и Black Ops 4. Кроме того, за 35 долларов можно приобрести Diablo Battlechest, а за 23 доллара – Diablo 3 Reaper of Souls.

И, наконец, последняя категория в магазине KeysOff называется Epic Games. Вы уже поняли, для какого магазина здесь покупаются ключи. С ассортиментом всё ещё скромнее, нежели в предыдущем разделе. Здесь есть только пять предложений, 80% из которых относятся к игре Borderlands 3. Сама игра стоит 70 долларов, но за Deluxe Edition нужно заплатить более 115 долларов. Пятое предложение в этой категории – SnowRunner стоимостью 47 долларов.

Регистрация

Чтобы познакомиться с магазином ключей для программного обеспечения KeysOff полностью, рассмотрим процесс регистрации на сайте. Правда, вы можете пропустить эту процедуру, так как при оформлении заказа система предложит продолжить, оставаясь гостем.

Если вы остаётесь на английской версии сайта, что рекомендуется сделать ввиду не самой лучшей русификации, то для создания личной учётной записи нужно нажать в правом верхнем углу LOG IN. После этого вам откроется окно, где можно ввести логин и пароль от существующего аккаунта или создать новый, нажав Create an Account.

Нас интересует второй вариант. Форма регистрации учётной записи проста, как день. Вам нужно лишь ввести имя / фамилию, придумать пароль и указать адрес электронной почты. Далее жмём Submit и ждём письмо на почту, в котором система уведомит об успешной регистрации аккаунта. Возможно, вы получите бонусный промкокод. Но скидки не суммируются.

После этого ещё раз жмём на сайте LOG IN и вводим регистрационные данные. При желании можете перейти в личный кабинет и проверить, указан ли адрес электронной почты, ведь именно на него отправят купленный ключ.

Оформление заказа, оплата и доставка

А вот теперь самое время перейти к заказу. Делается это очень просто, и мы уверены, вы сами со всем можете разобраться. Но всё же рассмотрим процедуру оформления заказ, так как в этот раз существует баг, из-за которого вы можете при заказе нескольких ключей пропустить скидку.

Например, нам нужно приобрести лицензию на операционную систему Windows 10 | Профессиональная вместе с MS Office 2019 Home & Business. Цена в магазине составляет 15,17 доллара и 112,74 доллара соответственно. Общая сумма – без малого 128 долларов. Но мы-то помним, что на первое предложение действует скидка 40% с промокодом SOLE40, а на второе купон SOLE55 позволяет снизить стоимость на 55%.

И вот здесь всплывает тот самый баг. Раньше при заказе нескольких ключей с разными купонами, можно было в корзине ввести по очереди каждый промокод, чтобы не оформлять несколько отдельных заказов. Но в этот раз код SOLE40 активируется и к MS Office 2019 Home & Business.

Таким образом, ввести по очереди два купона у вас не получится, так один будет активироваться вместо второго. Это показано на скриншотах ниже. Стоимость MS Office 2019 Home & Business составляет по скидке примерно 50 долларов. При этом вы можете видеть, что общая сумма составляет 65,90 доллара, то есть SOLE55 не снизил цену Windows 10 Pro. А вот при активации кода SOLE40 упала цена как Windows 10 Pro, так и MS Office 2019 Home & Business, но лишь на 40%.

Это значит, что для получения максимальной скидки (40% на операционную систему и 55% на офисное ПО), вам нужно оформлять два отдельных заказа. Возможно, в будущем эта проблема будет исправлена, но на момент написания материала она существует. После ввода промокода нужно нажать Procced to Checkout, заполнить все формы и выбрать сервис Cwalletco для оплаты, который позволит вам воспользоваться системой PayPal.

Нам этом всё! Остаётся лишь дождаться письмо с ключом на электронную почту, указанную при регистрации. Обычно это занимает несколько минут, но могут быть задержки.

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