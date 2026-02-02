Развитие данного проекта позволит военным подразделениям «печатать» боевые дроны своими силами

Подразделение технического обслуживания Корпуса морской пехоты США представило новый беспилотник, получивший название HANX. Это первая подобная разработка, полностью соответствующая требованиям американского Закона о национальной обороне (NDAA). Дрон способен выполнять задачи от разведки до точечных ударов, но его главная особенность заключается в способе производства.

Корпус морской пехоты США

Может быть интересно

Большая часть компонентов HANX создаётся с помощью 3D-печати прямо силами морских пехотинцев. Это радикально меняет логику снабжения: вместо долгих закупок у сторонних подрядчиков — быстрое собственное производство и ремонт в полевых условиях. Такой подход делает беспилотник легко настраиваемым и независимым от глобальных цепочек поставок. Главой проекта стал сержант Генри Дэвид Волпе. Взглянув на имеющиеся армейские дроны, Волпе решил, что может сделать нечто дешевле и эффективнее. Вместе с командой таких же энтузиастов он разработал, собрал и испытал прототип всего за 90 дней.

Соответствие NDAA — ещё одно критически важное преимущество HANX. Это означает, что в дроне нет комплектующих из недружественных стран. Благодаря этому Пентагон получает систему, защищенную от потенциальных «закладок» в электронике и программном обеспечении. Однако, у революционной технологии есть и свои недостатки. Пока, для производства и сложного ремонта HANX нужна специализированная инфраструктура инновационного кампуса. Не каждый взвод сможет «напечатать» себе дрон в полевых палатках. Кроме того, для работы с модульным дроном требуются хорошо обученные операторы. Армия США всё активнее внедряет 3D-печать, обучая солдат создавать и обслуживать дроны самостоятельно.