Подразделение технического обслуживания Корпуса морской пехоты США представило новый беспилотник, получивший название HANX. Это первая подобная разработка, полностью соответствующая требованиям американского Закона о национальной обороне (NDAA). Дрон способен выполнять задачи от разведки до точечных ударов, но его главная особенность заключается в способе производства.
Большая часть компонентов HANX создаётся с помощью 3D-печати прямо силами морских пехотинцев. Это радикально меняет логику снабжения: вместо долгих закупок у сторонних подрядчиков — быстрое собственное производство и ремонт в полевых условиях. Такой подход делает беспилотник легко настраиваемым и независимым от глобальных цепочек поставок. Главой проекта стал сержант Генри Дэвид Волпе. Взглянув на имеющиеся армейские дроны, Волпе решил, что может сделать нечто дешевле и эффективнее. Вместе с командой таких же энтузиастов он разработал, собрал и испытал прототип всего за 90 дней.
Соответствие NDAA — ещё одно критически важное преимущество HANX. Это означает, что в дроне нет комплектующих из недружественных стран. Благодаря этому Пентагон получает систему, защищенную от потенциальных «закладок» в электронике и программном обеспечении. Однако, у революционной технологии есть и свои недостатки. Пока, для производства и сложного ремонта HANX нужна специализированная инфраструктура инновационного кампуса. Не каждый взвод сможет «напечатать» себе дрон в полевых палатках. Кроме того, для работы с модульным дроном требуются хорошо обученные операторы. Армия США всё активнее внедряет 3D-печать, обучая солдат создавать и обслуживать дроны самостоятельно.