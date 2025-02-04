Что известно о российском бомбардировщике ПАК ДА «Посланник»

Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА «Посланник» - один из самых секретных и ожидаемых проектов в современной военной авиации. ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) разрабатывается Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) по заказу Министерства обороны РФ с целью замены устаревающих Ту-95 и Ту-160.

Согласно открытым источникам, работы над ПАК ДА начались в 2009 году. Официальное название «Посланник» было раскрыто в 2018 году, ранее проект фигурировал под обозначением «Изделие 80». За программу отвечают сразу две компании-разработчика: КБ Туполев и Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

реклама





Разбираемся, какая информация появилась о новинке к февралю 2025 года. Отметая в сторону откровенно фантастические характеристики приходим к тому, что ПАК ДА, наиболее вероятно, будет иметь следующие основные ТТХ:

Дальность полёта более 12000 км Максимальная скорость около 1000 км/ч Практический потолок 18000 м Полезная нагрузка до 30 тонн

Вооружение и двигатели рассмотрим чуть позже.

Ожидается, что новый бомбардировщик будет обладать рядом передовых технологий и особенностей, включая:

Планер, выполненный по схеме «летающее крыло» с применением технологий малозаметности (стелс);

Современную цифровую авионику и системы управления, облегчающие работу экипажа. Не исключается возможность применения искусственного интеллекта;

Возможность применения широкого спектра высокоточного оружия, в том числе крылатых ракет большой дальности;

Возможность дозаправки в воздухе;

Высокую степень автоматизации и сокращение экипажа до 2-3 человек (вместо четырёх человек у Ту-160 и пяти у Ту-95).

ПАК ДА (рендер)

реклама





Согласно заявлениям военно-политического руководства, ПАК ДА должен стать ключевым элементом стратегических ядерных сил России, способным поражать цели на значительном удалении от государственной границы. Ожидается, что новый бомбардировщик сможет нести не только ядерные, но и обычные боеприпасы.

В отличие от предыдущих советских и российских стратегических бомбардировщиков, ПАК ДА разрабатывается с учётом современных требований к малозаметности, что в теории позволит ему успешно преодолевать системы противовоздушной обороны противника и наносить удары по важным объектам, находящимся в глубоком тылу.

По оценкам экспертов, первый полёт ПАК ДА может состояться в 2025-2027 годах (ранее назывался 2024-й), а серийное производство и поставка в войска ожидается в 2028-2030 годах (вместо 2027-го). Однако точные сроки реализации проекта пока не раскрываются.

Стоит отметить, что разработка ПАК ДА ведётся в условиях строгой секретности. Официальная информация о проекте крайне скудна, а большинство деталей остаются неясными. Тем не менее, по имеющимся данным, можно сделать вывод, что новый российский стратегический бомбардировщик в первую очередь разрабатывается как средство ядерного сдерживания. "Изделие-80" (рендер)

ПАК ДА: характеристики и домыслы

реклама





Рассмотрим более подробные характеристики. Как и полагает секретному объекту, в сети полно различных домыслов о ПАК ДА, под час откровенно фантастических. Взять, к примеру, скорость. Некоторые источники утверждают, что бомбардировщик будет способен летать на сверхзвуке, да ещё и в крейсерском режиме.

Для начала разберёмся, что такое крейсерская скорость. Крейсерская скорость самолёта — это скорость, на которой воздушное судно может эффективно и безопасно лететь в течение продолжительного времени. Эта скорость обычно ниже максимальной скорости самолёта и позволяет оптимизировать расход топлива, обеспечивая при этом стабильность и комфорт полёта.

С определением всё понятно, вот только на самолётах (и других воздушных объектах), собранных по схеме «летающее крыло», невозможно добиться устойчивого и безопасного полёта на сверхзвуковых скоростях, во всяком случае пока что такую конструкцию не изобрели. Зарубежные "аналоги" также имеют максимальную скорость до 1100 км/ч (около 0,92 от скорости звука).

И подобных «научно-фантастических достижений» множество. Перейдём к данным, которые не противоречат здравому смыслу и наиболее актуальны на данный момент. Некоторые «старые» характеристики оставлены для сравнения. ПАК ДА "Посланник" (компьютерная графика)

реклама





Вооружение

Каждый взлёт российских стратегических бомбардировщиков фиксируется западными спутниками, а на радарах ПВО они становятся видимыми за сотни километров. С учётом ограниченного числа аэродромов для базирования, выполнить боевую задачу незаметно становится практически невозможным. Поэтому новинка не только обзаведётся стелс-покрытием (эффективность которого зависит от диапазона частот, на которых работает РЛС противника), но и сможет запускать ракеты на значительном расстоянии от объектов неприятеля.

Сообщается, что бомбардировщик ПАК ДА будет способен нести до 12 крылатых ракет Х-БД с впечатляющей дальностью 6 500 км (цифры были завышены в полтора раза, более вероятна дальность до 4 000 км), а также ракеты Х-555 и Х-101/102 (с дальностью применения до 3 500 км). В дополнение к этому, предусмотрена возможность запуска гиперзвуковой ракеты Х-95, которая сможет поражать цели на расстоянии более 5000 км (тоже вряд ли, скорее всего дальность будет сопоставима с Х-БД). Крылатая ракета Х-555 (рендер)

Одним из значительных преимуществ «Посланника» станет возможность оснащения ракетами класса «воздух-воздух». В отличие от Ту-160 и Ту-95, которые вынуждены летать в сопровождении истребителей, ПАК ДА сможет действовать более автономно, что значительно повысит его выживаемость в боевых условиях. В отличие классических бомбардировщиков, «Посланник» будет иметь более скромные требования к взлётно-посадочным полосам и сможет действовать даже в одиночку, что открывает новые тактические возможности.

Что касается лазерного оружия, то, вероятно, конструкция ПАК ДА уже предусматривает возможность для его использования. Модульная архитектура позволяет интегрировать новые технологии, и при появлении эффективного лазерного вооружения его установка не должна вызвать затруднений.

Двигатели

На тех эскизах, которые выглядят наиболее правдоподобно, предусмотрено наличие двух двигателей. Изначально проектировщики планировали создать для ПАК ДА аналог двигателя НК-32 (двигатель разработан ещё в 60-х годах и устанавливался на Ту-160 до модернизации). Однако, согласно последним данным, выбор пал на НК-65, который обеспечивает тягу до 30 тонн на форсаже и уже устанавливается на новые версии Ту-160М2. Это решение подчёркивает стремление к повышению боевых характеристик нового бомбардировщика. Двигатель НК-32 на Ту-160

Космическое оружие

Когда говорят, что бомбардировщик сможет решать задачи в космосе, подразумевается не то, что «Посланник» сможет взлететь так высоко, но он сможет поражать спутники с помощью ракет. Подобные возможности уже не является фантастикой, противокосмические ракеты есть у США, Китая, Индии, Израиля и России. Хотя международные соглашения могут служить препятствием, текущие тенденции показывают, что отказ от них становится всё более вероятным, и наличие таких возможностей становится необходимым для обеспечения национальной безопасности.

Сравнение с предшественниками

Новый ПАК ДА «Посланник» призван заменить в российских ВКС устаревающие Ту-95 «Медведь» и Ту-160 «Белый лебедь» - легендарные советские стратегические бомбардировщики, которые до сих пор стоят на вооружении. Ту-95МС Ту-160

В отличие от своих предшественников, ПАК ДА будет обладать рядом принципиально новых возможностей, о которых было сказано выше.

Сравнение основных характеристик:



Ту-95 Ту-160 ПАК ДА Максимальная дальность, км 9 000 12 300 > 12 000 Максимальная скорость, км/ч 850 2 200 ~ 1 000 Полезная нагрузка, т 12 23 до 30 Экипаж, чел. 5 4 2-3

Таким образом, «Посланник» откроет качественно новое поколение российских стратегических бомбардировщиков, обладающих значительно более высокими боевыми возможностями по сравнению с существующими моделями.

Международные аналоги и конкуренция

В мире существует несколько аналогичных проектов перспективных стратегических бомбардировщиков, которые можно сравнить с российским ПАК ДА:

B-21 Raider (США) - новейший американский стратегический бомбардировщик пятого поколения, разрабатываемый компанией Northrop Grumman. Ожидаемые характеристики: максимальная дальность полёта 9 500 км, скорость до 1 100 км/ч, полезная нагрузка до 30 т. Первый полёт уже состоялся в конце 2023 года, скоро изделие должно пойти в серию;

H-20 (Китай) - китайский стратегический бомбардировщик, разрабатываемый Авиационной промышленной корпорацией Китая. Предварительные данные: дальность полёта до 8 000 км, скорость до 1 000 км/ч, полезная нагрузка до 20 т;

NGAD (США) - программа создания следующего поколения американских истребителей-бомбардировщиков, которая может включать в себя и перспективный стратегический бомбардировщик. Официальных данных нет.

Примечательно, что все эти бомбардировщики выполнены по схеме «летающее крыло». Таким образом, «Посланник» будет конкурировать на мировом рынке вооружений с аналогичными проектами ведущих держав.

Кстати, появление ПАК ДА окажет влияние не только на военную сферу. Разработка перспективного бомбардировщика потребует создания целого ряда передовых технологий в авиастроении, электронике, материаловедении и других областях, что даст импульс развитию российской промышленности.

Ожидания и перспективы

Ещё в конце 2023 года было объявлено о готовности ПАК ДА к испытаниям «на земле». Однако утверждения о том, что первый полёт состоится в 2025 году, могут быть слишком оптимистичными. Важно, что конечная цель уже видна, и при необходимости быстро наладить производство не выглядит несбыточной мечтой.

Доводить «изделие-80» до идеала можно бесконечно, но очевидно, что по малозаметности он не сможет сравниться с В-21, учитывая текущую разницу в стелс-технологиях между странами. Тем не менее, остальные характеристики можно «подтянуть» и позже. Главное – не затягивать с этим процессом. Манёвренный бомбардировщик-невидимка, способный действовать как на малых высотах, так и в стратосфере, обходящий системы ПВО и уничтожающий цели на больших расстояниях, России крайне необходим, и в гонке такого типа вооружений РФ пока является отстающей. При этом стоимость разработки и производства не является астрономической (сообщается, что новинка будет даже дешевле, чем Ту-160), что делает проект ещё более привлекательным.