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Рождественская распродажа – пожизненная лицензия на Windows 10 Pro за 13 долларов

Интернет-магазин ключей для программного обеспечения BOBKeys запускает рождественскую распродажу.
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Магазин BOBKeys запускает рождественскую распродажу. Несмотря на то, что в России Рождество отмечают в январе, россияне воспользоваться специальным предложением и приобрести ключи на программное обеспечение со скидкой тоже могут. В этой небольшой статье мы рассмотрим пять предложений, но сначала пройдёмся по ассортименту интернет-магазина.

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Ассортимент BOBKeys

Главная страница BOBKeys встречает нас несколькими рекламными объявлениями. Возможно, когда вы будете читать статью, список изменится, но на момент написания материала рекламируют игры Monster Hunter World: Iceborne, Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Edition, Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition для Steam, Devil May Cry 5 и Terraria. Все игры активируются через Steam, а стоимость составляет от 14 долларов до 40 долларов.

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Немного ниже можно ознакомиться со списком самых продаваемых игр в магазине BOBKeys. Сюда входят, например, eFootball PES 2021 и FIFA 21. Их стоимость составляет примерно 26 долларов и 55 долларов соответственно. В списке лидеров продаж нашлось место Omega One за 5 долларов, PUBG за 29 долларов, Halo The Master Chief Collection за 22 доллара, Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Edition и Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition стоимостью по 15 долларов, а также Anno History Collection за 35 долларов и Mount & Blade II: Bannerlord за 37 долларов.

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В интернет-магазине вам доступны игры с Steam, Origin и Uplay. На главной странице есть подарочные сертификаты в Steam и PlayStation Store. В отдельном разделе Gift Cards можно найти ваучеры в Apple iTunes, World of Warcraft, Nintendo eShop и Flexepin.

Помимо долларов США, на сайте есть и другие валюты. Рубли тоже присутствуют наряду с евро, австралийскими и канадскими долларами, фунтами стерлингов, польскими злотыми, южнокорейскими вонами и японскими иенами. Выбрать валюту можно на верхней панели. Там же есть возможность изменить язык сайта. Русский тоже присутствует.

Рождественская распродажа: лучшие предложения

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Теперь, как и было обещано, перейдём к пятёрке самых привлекательных предложений в интернет-магазине BOBKeys. В рамках рождественской распродажи можно сэкономить 25% с промокодом OC25. Он распространяется на ключи для операционной системы Windows 10 и лицензии на офисное программное обеспечение Microsoft Office.

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Вам нужно менее 14 долларов, чтобы перейти на лицензионную версию операционной системы Windows 10 Professional. Без промокода цена ключа составляет чуть более 18 долларов. Два ключа обойдутся не в 28 долларов, а примерно лишь в 23 доллара.

Домашнее издание по скидке стоит примерно 14 долларов. Отметим, что в случае с операционной системой Windows 10 вне зависимости от версии речь идёт об OEM-лицензии, которая предназначается для поставки вместе с аппаратным обеспечением. При этом она не именная. Другими словами, вы можете передать её другому пользователю, однако, только вместе с компьютером.

Что касается программного обеспечения MS Office, по акции можно приобрести лицензии на Microsoft Office 2019 Home & Business и на Microsoft Office 2019 Professional Plus. Стоимость первой с учётом скидки составляет почти 43 доллара. Вы получаете возможность работать с документами в любое время и в любом месте на разных устройствах. Все основные программы присутствуют – Word, Excel, OneNote, Outlook и PowerPoint.

Microsoft Office 2019 Professional Plus идеально подходит для организаций, которые нуждаются в классических программах для персональных компьютеров наряду с платформой для обмена мгновенными сообщениями и проведения конференций по видеосвязи. Вместе с Word, Excel, Access, Publisher, OneNote, Outlook и PowerPoint пакет включает Skype для бизнеса. Стоимость лицензии составляет по акции почти 49 долларов.

Все ссылки на каждый из упомянутых продуктов и точные цены с учётом скидки собраны в таблице ниже.
Продукт
Цена
Промокод
Цена по акции
1
$18.08
OC25
$13.56
2
$30.34
OC25
$22.76
3
$18.72
OC25
$14.04
4
$57.23
OC25
$42.92
5
$64.78
OC25
$48.59

Регистрация и оплата

Регистрироваться для покупки лицензии на сайте BOBKeys необязательно, поскольку во время оплаты можно войти в качестве гостя. Но чтобы раскрыть тему полностью, мы всё же создадим учётную запись. Займёт это несколько минут.

Форма регистрации очень простая. Её вы можете видеть на изображении выше. Вводим адрес электронной почты, имя, фамилию и придумываем пароль длиной 5-16 символов. E-mail подтверждать не нужно, но следует вводить активный адрес, т.к. на него будет отправлено письмо с кодом активации продукта.

Процесс оплаты рассмотрим на примере Windows 10 Professional стоимостью 1363 рубля. Добавляем лицензию в корзину и вводим промокод OC25, чтобы цена упала до 1022 рублей. Оплачивать рекомендуется через PayPal. При выборе других платёжных систем дополнительно придётся заплатить комиссию в размере 40-125 рублей.

Активация Windows 10 Professional

На странице с Windows 10 Pro указано, что у вас не получится перейти с операционной системы Windows 10 Home на Windows 10 Pro, указав ключ активации. Поэтому рекомендуется скачать профессиональное издание с сайта Microsoft – This product DOESN'T support upgrading directly from the Home system to Pro system, please download and install the Windows 10 Pro system before activation.

Несмотря на такое предостережение, у нас всё получилось. На первом скриншоте выше вы можете видеть (выделено красным), что на персональном компьютере установлена операционная система Windows 10 Home. После ввода ключа и подтверждения система предупреждает, что обновление выпуска добавит новые возможности Windows.

Как можете видеть на третьем скриншоте, после обновления и перезагрузки мы получаем ОС Windows 10 Pro. Чтобы ввести ключ, нужно открыть меню параметров, перейти в раздел «Обновление и безопасности» и выбрать пункт «Активация». Там просто жмём «Изменить ключ продукта», вводим полученный ключ, подтверждаем действие и ждём. Процедура занимает несколько минут.

В случае возникновения вопросов вы всегда можете обратиться в техническую поддержку. Для этого на сайте BOBKeys предусмотрен живой чат. Альтернативный вариант – написать на электронную почту service@bobkeys.com. Второй способ может занять больше времени.

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