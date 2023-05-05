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Ветеран визуальных новелл Doki Doki – о чем она и почему популярна уже несколько лет

Doki Doki в свое время наделала много шуму, став одной из самых популярных визуальных новелл за всю историю жанра.
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Игру высоко оценили не только критики, но и игроки – проект получил больше сотни тысяч одобрительных отзывов в Steam, на просторах Интернета можно найти бесчисленное количество фанатских артов, косплеев, мемов и пабликов. Давно по сети ходят и теории. Отдельно стоит отметить моды, созданные техно-энтузиастами. Игра вышла еще в 2017 году, но до сих пор в социальных сетях ведется активность, посвященная Doki Doki и разрабатываются дополнения, делающие игру красочнее.

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Завязка сюжета проста: по классике жанра мы играем за обезличенного главного героя. Волею судеб он попадает в литературный клуб, где, кроме него, состоят еще четыре девушки – Сайори, Нацуки, Юри и Моника. Их характеры весьма клишированы. Сайори – веселая подруга детства, Юри – тихая и меланхоличная девушка-загадка, Нацуки – цундере с мягким сердцем внутри, и Моника – популярная и красивая мечта школы. 

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В начале истории все идет тихо и размеренно – главного героя приглашают вступить в клуб, где он учится создавать собственные произведения и начинает подготовку к школьному фестивалю. Однако шаг за шагом нас поджидают моменты, сбивающие с толку. Это касается всех аспектов игры – и сюжетной линии, и даже самого устройства с точки зрения программирования. Ломается и последовательность повествования, и сама игра. В конце мы получаем твист с «четвертой стеной» и концовку, оставляющую множество вопросов.

Большинство визуальных новелл – милые истории с романтической основой или симуляторы свиданий, где результат зависит напрямую от выборов игрока. Он может быть положительным и приятным или наоборот, пугающим и отторгающим. Doki Doki переворачивает привычную ситуацию – решения главного героя не сильно меняют ход сюжета, а концовка в любом случае удивит. Игре присвоена пометка «психологический хоррор», которая уже заставляет задуматься, а при старте мы получаем дисклеймер, предупреждающий о возможных потрясениях при прохождении.

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Плот-твист «Литературного клуба» давно известен любителям визуальных новелл. Он настолько хорош, что обсуждения среди фанатов идут до сих пор. Подобный поворот событий не забывается еще долго. 

Избитый инструмент, скример, в Doki Doki открывается с новой стороны – в виде багов. Стоит отметить, что у каждого игрока они появляются в разных обличиях. Баги поначалу появляются порционно, легко сбивая с толку. Они принимают разные формы – например, вновь появившийся портрет Сайори в петле, который расположен в кабинете школы. Позже глюки становятся все заметнее и навязчивее, а порой они влияют на ход игры, забирая у игрока его волю технологичными способами. Многие игроки принимают действия игры за свои собственные или за действия компьютера, окончательно запутываясь.

Одно из главных достоинств Doki Doki – хорошо прописанные персонажи. Поначалу они кажутся плоскими и стереотипными девушками, которые обычно появляются в симуляторах свиданий. Целью игры является обман, и ей удается создать ложное впечатление о героинях. На деле же они травмированы различными жизненными трагедиями, будь это депрессия, влечение к селфхарму, домашнее насилие или проблема «четвертой стены». Порой о проблемах героинь не заявляется напрямую, и чтобы уловить смысл, нужно вглядываться и вчитываться в детали. Однако именно так и постигается многогранность и объемность характера героев. Все, как в реальной жизни. Постепенно с пониманием проблем девушек приходят и теплые чувства к героиням.

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В Doki Doki, в отличие от других визуальных новелл, тяжело достичь финала. Чтобы сделать это, нужно удалить файл Моники. Во время прохождения еще не раз придется взаимодействовать с файлами. Это дает большое количество пасхалок, отсылок и новых посланий от героинь. Одно может становиться другим, резко исчезать и ломать игру, вносить недоумение и непонятность. Старые реалии и принципы визуальных новелл уходят в прошлое, а оригинальность «Литературного клуба» врезается в память.

Doki Doki прежде всего ассоциируется с «четвертой стеной» и ее проломом. При повторном прохождении становятся особенно заметны намеки и указатели на финальный поворот. Они содержатся и в вышеупомянутых файлах игры, и в сценарном тексте. Концовка завершает череду намеков окончательным проломом шаблона. Моника знает, что она – лишь персонаж. Ее возможности иногда пугают – она способна распознать устройство, имя игрока, ведет ли он запись игры. Моника может говорить на многие темы – для ее функционирования было создано 56 монологов.


Одна из главных причин популярности Doki Doki – разрыв шаблона во всех смыслах. Аудитория привыкла к стандартной завязке, где непопулярный главный герой попадает в гарем. Сначала действительно все так и происходит – между девушками происходят вспышки на романтической подоплеке и кажется, что вот-вот и мы пригласим одну из них на свидание. Однако привычная линия повествования нарушается с помощью необычных приемов и решений разработчиков.

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Финал «Литературного клуба» круто удивляет игрока. А с каждым прохождением для него открывается все больше новых сторон игры и возможностей, делающих сюжет еще более интересным и завораживающим. 

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