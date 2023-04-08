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Многие учителя, ученики и озабоченные родители считают дном и точкой невозврата введение ГИА (Государственной итоговой аттестации) в виде ЕГЭ и ОГЭ (Единый/общий государственный экзамен). Тем не менее, экзамены – лишь одна из проблем среднего общего образования, лишь симптом, а не основная причина.

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Исследования образования одни из самых многочисленных и популярных, однако свою востребованность они не теряют. Изучением просвещения, в частности, школ, занимаются как независимые эксперты, так и специалисты из известных университетов – к примеру, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Высшая школа экономики (ВШЭ), Институт педагогики и психологии Российской академии наук и так далее. Тематики научных работ разнообразны и охватывают большую часть аспектов деятельности современных школ.

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Российская Федерация участвует во многих международных программах исследования качества образования и просвещения, адаптации и практичности знаний и психологической стабильности учащихся.

Programme for International Student Assessment, PISA – одна из программ исследования уровня образования. Она делает акцент на функциональную грамотность, то есть на применение знаний на практике. Результаты по России показали низкий уровень адаптации к практике. Российские ученики просто не умеют интегрировать информацию, которую они получили на уроках. Хотя стоит отдать должное – пройденная программа в целом хорошо усваивается, а ее содержание считается сильным и наполненным. Комбинировать полученные знания у учеников тоже получается не очень легко. Однотипность и зазубривание, в общем-то, и осуждаются обществом. Типовые задачи и сам принцип «банка заданий» предполагает решение только определенного формата КИМов (контрольно-измерительных материалов). Это не оставляет пространства для мысли и творчества. Конечно, подобные экзамены присутствуют и в других государствах – как и в странах СНГ (тот же ЕНТ в Казахстане или ЦТ в Беларуси), так и в странах Запада (Scholastic Assessment Test в Соединенных Штатах).

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Основная проблема экзаменов в РФ – не сама аттестация, а изменение программы под нее. Это связано с многочисленными проверками образовательных учреждений и давлением на руководство. Федеральные проверки начинаются еще в 4 классе посредством ВПР (Всероссийских проверочных работ). Хотя идет официальное уменьшение количества тестирований, проверок и контрольных работ, фактически школы продолжают их проводить. Минпросвещения Российской Федерации неоднократно напоминало об истинной цели проверочных работ и осуждало ограничение образовательной программы банком заданий экзаменов.

Другая проблема школ – устаревшие пособия, которые остаются в употреблении со времен Советского Союза. Некоторые пособия не обновляются подолгу и всего лишь переиздаются раз за разом. Качество работы методистов и составителей учебников не отвечает современным запросам. Некоторые пособия включают в содержание патриотический момент вместо литературы 21 века, снижая тем самым заинтересованность детей в обучении. В учебниках начальной школы не всегда могут быть представлены иллюстрации. Конечно, педагог может использовать учебник на выбор из вариантов ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта) или использовать дополнительные источники при работе, однако не у всех педагогов есть мотивация или возможность сделать это, особенно в сельских школах.

Касательно обучения педагогов можно выделить и свои проблемы. Несмотря на то, что педагогическое образование в России весьма неплохое, после обучения многие часто не работают по специальности: в школах карьерный рост ограничен, и часто за несколько десятков лет никакого продвижения не происходит. Категории учителей и их сертификаты или дипломы де-факто ни о чем не говорят и являются лишь разменной монетой.

Профессия учителя недаром считается одной из самых неблагодарных и уязвимых, несмотря на публичное уважение. Кроме вышестоящего руководства на учителя давят еще и родители, часто будучи необоснованно обеспокоенными об отношении к своим детям. Поводом может стать все, что возможно. Любая непригодная публикация может стать причиной для скандала – публикация в Сети, поход в развлекательные места или открытая одежда. Из-за подобного отношения программу становится использовать легче, чем подходить к профессии творчески и нестандартно. В свою очередь, мотивация учителей падает и пропадает желание дальше работать. Отдельным моментом является зарплата педагогов, которая едва ли превышает прожиточный минимум. Приходится дополнительно зарабатывать репетиторством или членством экспертной комиссии ГИА.

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Отсутствие технологий в образовании ставится в вину учителям, хотя у них иногда банально нет возможности их использовать. Беспроводной интернет для школ далеко не распространенное явление, ровно как и наличие ноутбуков, кабинетов, проекторов, интерактивных досок и так далее. Правительство периодически выпускает отчеты по цифровизации образования, но данных не хватает, чтобы отследить скорость развития технологий образования.

Запускаются проекты по обучению директоров, ведь именно директор – человек, который организовывает процесс со всех сторон, от бюрократии до, собственно, педагогики. Обыкновенный учитель вряд ли способен взять на себя обязанности предпринимателя и менеджера. Впрочем, пока неизвестно, войдут ли программы обучения директоров в систему образования и насколько прочно они закрепятся.

Отдельного внимания заслуживают школьные психологи, деятельность которых ограничивается проверками и тестированиями. Психологи работают не с учителями, а с детьми – а качество работы заставляет сомневаться. Психолог попросту не знает, как предотвратить буллинг, а его количество все растет. Негосударственные организации и Минпросвещения предпринимают свои меры. Идет переподготовка специалистов, проводятся программы, но этого недостаточно – основную массу ответственности за буллинг несут родители учеников.

Из-за того, что молодежь не готова идти по пути педагога и наставника, работать приходится старшим, которые успевают обучить несколько поколений. Это серьезная проблема, которая прежде всего вызывает затруднение в общении педагога и ученика, в методиках работы для учителей и сложности с вхождением молодежи в профессию (обучение и производственная практика вряд ли окажутся современными, если проходить их под крылом у педагога слишком старой закалки). Преимущественно негативное отношение пожилых по отношению к использованию техники напрямую влияет на процесс обучения.

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Осознанное родительство, ставшее популярным в последнее время, способствует хорошему психологическому состоянию ребенка, приятными условиями для учебы и успешной социализации. Конечно, на одном родительстве далеко не уедешь и нужна поддержка образовательных организаций, что пока что нелегко дается как семьям, так и школам. Пока что взаимодействие родителей и педагогов ограничивается чаще всего скандалами – по поводу и без. Определенно хорошо, что родители имеют возможность контролировать процесс и защищать права ребенка, но порой их недовольства бывают излишними. Стоит отметить, что школы с активными родителями показывают лучшие результаты. Такими, например, являются многие частные школы.

Система образования должна стать более свободной для всех: и для учеников, и для родителей, и для педагогического состава. Именно свобода даст детям возможность аккуратнее и точнее исследовать наш мир и применять полученные знания. Именно свобода позволит педагогам подходить к профессии по-творчески и по-новому.