Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы

Эксперты ресурса T3n сообщают, что в обновленной Model Y, известной под кодовым названием Juniper, Tesla исправила некоторые прошлые ошибки, но воздержалась от крупных технологических инноваций.
Tesla значительно продвинулась в области электромобильности за последнее десятилетие, и неслучайно Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 и 2024 годах. В начале 2025 года была выпущена обновлённая версия Model Y. Эксперты ресурса Tt3n протестировали новинку на дорогах Европы и выяснили, как обновлённая версия под кодовым названием Juniper ведёт себя в повседневной эксплуатации.
Сообщается, что Tesla действительно серьёзно отнеслась к критике предыдущей модели. У Juniper в салоне теперь используются значительно более качественные материалы. Эксперты пишут, что «на самом деле, сложно найти другой автомобиль в этом ценовом диапазоне, который ощущался бы столь же премиальным».
При этом, подвеску они всё же не могут назвать «комфортной», но она, безусловно, настроена лучше, чем у предыдущей модели. Это особенно заметно на плохих дорогах. На извилистых дорогах Model Y, как сообщается, также выигрывает за счёт острого рулевого управления и низкого центра тяжести, что, особенно в сочетании с полным приводом, обеспечивает исключительную манёвренность. Также отмечается заметно сниженный уровень шума в салоне, что значительно повышает общий комфорт.

Эксперты назвали спорной концепцию управления, которая практически полностью основана на сенсорном экране. У обновлённой модели больше нет даже селектора передач и рычага стеклоочистителя. Однако, как сообщается, после нескольких поездок на Model Y водитель к этому быстро привыкает.

Экспертам понравился большой объём багажника — как у большого семейного минивэна.
Экспертам не понравились системы помощи водителю. Tesla полагается исключительно на камеры, отказываясь от радаров и лидаров. Это означает, что даже системы помощи водителю, которые существуют уже много лет, иногда кажутся недостаточно развитыми и не всегда надёжными. На практике системы помощи водителю других автопроизводителей работают значительно лучше, пишут эксперты.

Сообщается, что новая Model Y выглядит несколько устаревшей в плане быстрой зарядки. Tesla отказалась от 800-вольтовой системы, ограничив максимальную мощность зарядки 250 кВт. Даже если эта мощность действительно достигнута, кривая зарядки будет только снижаться. Таким образом, зарядка от 10 до 80 процентов (SoC) занимает около 25-28 минут. Для сравнения, Hyundai Ioniq 5 заряжается всего 18 минут, а Porsche Taycan — за 16 минут.

Однако у Model Y эксперты отмечают экономичность. В течение тестового периода машина потребляла в среднем 17–18 кВт⋅ч на 100 километров в полноприводной версии, включая несколько поездок по шоссе — хороший показатель для автомобиля такого размера. Это соответствует реальному запасу хода в 430–450 километров.

Эксперты отмечают, что в 2025 году ни один другой автопроизводитель не сможет конкурировать с программным обеспечением Tesla. Речь идёт не только о широком наборе функций информационно-развлекательной системы, но, прежде всего, о плавности и надёжности работы всего оборудования.

Ещё одним преимуществом, особенно в условиях, когда общественные зарядные станции в Европе становятся всё более дорогими и сложными, эксперты назвали доступ к сети Supercharger. Это значительно упрощает начало использования электромобиля, особенно для тех, кто покупает его впервые.

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter