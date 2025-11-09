Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера

Подборка фильмов, демонстрирующих эволюцию в осмыслении темы покорения высочайших вершин: от триумфальной хроники первых успехов до глубокого анализа трагедий и коммерциализации альпинизма.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Восхождение на Джомолунгму, высочайшую вершину планеты, всегда было и остается одним из самых дерзких вызовов, которые человек может бросить природе и самому себе. Кинематограф не мог обойти сторону эту тему, предлагая зрителям как документальные свидетельства величайших подвигов, так и художественные реконструкции, исследующие психологию альпинистов в экстремальных условиях. Данная подборка охватывает ключевые фильмы, которые с разных сторон показывают трагическую и героическую историю покорения Эвереста.

1. Эверест (Everest, 2015)

Источник изображения: Universal Pictures

реклама



Описание: Художественный фильм-катастрофа режиссера Балтазара Кормакура, основанный на реальных событиях 1996 года. Лента детально воссоздает трагедию, когда несколько коммерческих экспедиций попали в жестокий шторм на спуске с вершины. Сюжет фокусируется на противоречивых решениях гидов Роба Холла (Джейсон Кларк) и Скотта Фишера (Джейк Джилленхол) и борьбе за выживание их клиентов.

  • Почему стоит посмотреть: Масштабные и реалистичные съемки в Гималаях и в павильонах создают эффект полного погружения. Фильм избегает однозначных оценок, показывая всю сложность принятия решений в критической ситуации на грани человеческих возможностей. Сильный актерский ансамбль, включающий Джоша Бролина, Джейка Джилленхола и Киру Найтли.

Рейтинги: Кинопоиск: 7.2 /IMDb 7.1

2. Эверест (Everest, 1998)

Источник изображения: MacGillivray Freeman Films 

реклама



Описание: Полнометражный документальный фильм, снятый во время печально известной экспедиции 1996 года, но с фокусом на команду, возглавляемую альпинистом Дэвидом Бришером. Это уникальная хроника, снятая непосредственно участниками событий с использованием камер IMAX. Фильм запечатлел как будничные моменты подготовки, так и начало разворачивающейся трагедии.

  • Почему стоит посмотреть: Аутентичность. Это не реконструкция, а живое свидетельство. Грандиозные панорамы, снятые на камеру IMAX, передают невероятный масштаб и красоту Гималайских гор, на фоне которых разыгрывается человеческая драма. Фильм служит бесценным историческим документом. В роли закадрового рассказчика выступил Лиам Нисон.

Рейтинги: Кинопоиск: 7.1 / IMDb 7.0

3. Вершина (The Summit, 2012)

Источник изображения: Diamond Docs

Описание: Документальный фильм-расследование, посвященный одной из самых загадочных трагедий в истории К2 — гибели 11 альпинистов в августе 2008 года. Хотя действие происходит на второй по высоте вершине мира, картина идеально дополняет тему, раскрывая еще более технически сложные и опасные аспекты высокогорного альпинизма.

  • Почему стоит посмотреть: Интеллектуальный подход к материалу. Режиссер Ник Райан использует монтаж хроники, реконструкции и противоречивые показания выживших, чтобы создать многогранную картину произошедшего, не давая однозначных ответов. Фильм заставляет задуматься о природе риска и границах ответственности в "зоне смерти".

реклама



Рейтинги: Кинопоиск - / IMDb: 6.8

4. Эверест: За гранью возможного (Everest: Beyond the Limit, 2006)

Источник изображения: Tigress Productions

Описание: Документальный телесериал канала Discovery, снятый во время экспедиции 2006 года под руководством гида Рассела Брайса. Камеры подробно фиксируют весь путь международной группы альпинистов — от базового лагеря до вершины, с акцентом на физиологические и психологические испытания.

  • Почему стоит посмотреть: Беспрецедентный доступ к процессу. Сериал показывает не только романтику восхождения, но и его суровые будни: акклиматизацию, конфликты в группе, работу шерпов и принятие тяжелых медицинских и этических решений. Это детальный разбор "индустрии" восхождений на Эверест.

Рейтинги: Кинопоиск 8.3 / IMDb 8/3

5. Самая дикая мечта (The Wildest Dream, 2010)

реклама



Источник изображения: Altitude Film Entertainment

Описание: Документальный фильм, который через 75 лет после исчезновения Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвина на Эвересте рассказывает две параллельные истории. Первая — о трагической экспедиции 1924 года. Вторая — о современном альпинисте Конраде Анкере, который в 1999 году обнаружил тело Мэллори и позднее решил повторить его маршрут, используя снаряжение 1920-х годов, чтобы проверить, могли ли его предшественники достичь вершины.

  • Почему стоит посмотреть: Уникальный кинематографический эксперимент на стыке истории и альпинизма. Фильм не только проливает свет на одну из главных тайн Эвереста, но и является визуально потрясающим документом, сочетающим архивные хроники, письма Мэллори и масштабные съемки в Гималаях. Озвучка Лиама Нисона и использование личной переписки придают истории глубокую человеческую драматургию.

Рейтинги: Кинопоиск 7.3 / IMDb 7.2

Представленные здесь картины, будь то масштабный голливудский блокбастер или камерное документальное расследование, вносят свой вклад в создание комплексного портрета Эвереста — магнита для сильнейших духом и места, которое безжалостно проверяет их на прочность.

Добавить в закладки

Теги

драма документальный фильм биография триллер подборка фильмов фильмы про альпинистов фильмы про эверест
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
8
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Кибер-ориентирование: как проект «Охотники за сталью» объединяет промышленность и гейминг
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
Обнаружена блуждающая планета ведущая себя как звезда — она поглощает 6,6 млрд тонн газа в секунду
+
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
6
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
+
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
3
Комиссар ЕС по обороне заявил о планах создания в Европе «Космического оборонного щита»
+
Замечено извержение чёрной дыры ярче 10 триллионов солнц, поглощающую звезду в 30 раз больше Солнца
1
ASUS представила мониторы на базе Tandem OLED и первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
+
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
5
Эксперт протестировал функцию «Живой перевод» AirPods от Apple и назвал её минусы
+
В Китае спущен на воду крупнейший авианосец с магнитной катапультой
+
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
4
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
1
ASRock представила четыре новые платы с чипсетом X870, включая X870 Taichi OCF с 25-фазной VRM
3
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
1
Уничтоженный сотрудниками ФБР жесткий диск с 3443 BTC стал предметом судебного иска
+
Американские эксперты раскрыли главную проблему новейшего бомбардировщика B-21 Raider
+
Пользователи Windows столкнулись с проблемой блокировки систем функцией безопасности BitLocker
2

Популярные статьи

«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
5
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
32
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие
+
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
1
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
1
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
+

Сейчас обсуждают

slikts
08:49
Сами "кашу заварили", а виноваты другие! Цитата: "... обвинив страну в недостаточных мерах по противодействию запуску аэростатов участвующих в контрабанде..." *Белорусам больше делать нечего, как лови...
Власти Литвы планируют потребовать от Белоруссии компенсацию за задержку грузовиков на границе
Влад Зимин
08:39
Не будут китайцы ничем заморачиваться, а просто уйдут. Это проще, чем пытаться подстроиться под бред российских законодателей.
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
[IRanPast]
08:25
Скорее всего виртуальные деньги на виртуальном счёте
The Times: Норвегия рассматривает выделение Украине кредита на сумму €100 млрд
222
08:13
а перед повышением ндс подсчитали как сильно это ударит по людям
Перед изменением утильсбора в РФ подсчитали долю автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с.
Исмаил Гасанов
07:46
Автор дурак и пользуется очень ненадёжным источниками , единственное чего решились старые видюхи амд это возможности ставить бета драйвера,те что могут быть не стабильны как раз таки .В чём же их преи...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Сергей Анатолич
07:19
А действительно, откуда у страны с годовым бюджетом в ≈ €370 млд €100 млд для хохлов? Мозго..бы!
The Times: Норвегия рассматривает выделение Украине кредита на сумму €100 млрд
AndreY33_80
06:00
Мне кажется, после электрической терапии пациент пошел на поправку. По крайней мере перестал Линукс мучить. Что на это скажет наш глубокоуважаемый врач ПНД из трёх кукух ?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
ark-bak
05:48
Откуда у них 2 трлн$?
The Times: Норвегия рассматривает выделение Украине кредита на сумму €100 млрд
Den Fed
05:31
глупые финские ослы ....
Финны лишили себя бесплатной электроэнергии, АЭС от «Росатома» и права голоса в использовании Вуоксы
Den Fed
04:58
и бегать 30 раз ? У вас так много времени ?
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter