Блоги
This_is_the_way
Учёные предложили добавить деоксигенацию водоёмов в качестве десятого критического рубежа планеты
Исследователи предложили дополнить список планетарных границ десятым критическим фактором. К нему они отнесли потерю кислорода в водоёмах, что грозит необратимыми последствиями для экосистем и климата.

Концепция планетарных границ, впервые сформулированная в 2009 году, определяет девять экологических порогов, переход через которые грозит необратимыми последствиями для Земли. Шесть из них человечество уже превысило. Теперь международная группа исследователей предлагает включить в список десятый фактор. Его хотят обозначить как повсеместное снижение содержания кислорода в водной среде.

Изображение: Grok ai

За последние 45 лет концентрация кислорода в озёрах сократилась в среднем на 5,5 процента, в водохранилищах еще больше - на 18,6 процента. Океаны потеряли около 2 процентов растворённого газа. На первый взгляд цифры не выглядят катастрофичными, но, с учётом объёма Мирового океана, речь идёт о значительных масштабах. Особенно тревожная ситуация в США у побережья Калифорнии. Там содержание кислорода в средних слоях воды упало на 40 процентов с 1960 года.

Авторы исследования, опубликованного в Nature Ecology & Evolution, называют две главные причины. Первая, и достаточно очевидная, — это глобальное потепление. Тёплая вода удерживает меньше кислорода, чем холодная. К тому же нагретые поверхностные слои становятся легче и почти не смешиваются с глубинными, из-за чего нижние слои перестают получать кислород сверху.

Вторая причина связана с деятельностью человека на суше. Сточные воды и удобрения, смываемые с полей, насыщают водоёмы питательными веществами, что вызывает бурное цветение водорослей. Когда они отмирают и опускаются на дно, бактерии разлагают органику, активно поглощая остатки кислорода.

Рыбы, моллюски и ракообразные не могут жить в воде с низким содержанием кислорода. Бедные кислородом зоны превращаются в подводные пустыни. Гибель одних видов нарушает пищевые цепи и ставит под удар другие. Кроме того, в придонных слоях начинают активно вырабатываться закись азота и метан. Это газы, которые в десятки раз сильнее углекислого газа удерживают тепло в атмосфере.

  1. Изменение климата — превышена.
  2. Целостность биосферы (утрата биоразнообразия) — превышена.
  3. Изменение биогеохимических циклов (азота и фосфора) — превышена.
  4. Изменение систем суши (землепользование) — превышена.
  5. Использование пресной воды — превышена.
  6. Химическое загрязнение — превышена.
  7. Закисление океана.
  8. Нагрузка на атмосферу аэрозолями.
  9. Разрушение озонового слоя.

Авторы работы подчёркивают, что в принципе,  проблема решаема, но только через устранение первопричин. Снижение выбросов парниковых газов замедлит нагрев воды. Контроль за стоками и разумное использование удобрений уменьшат приток биогенов. В противном случае десятый рубеж может быть пройден быстрее, чем успеют осознать последствия.


#изменение климата #глобальное потепление #вода #загрязнение #кислород #планета земля #экосистемы #природная катастрофа #антропологическое влияние #планетарные границы
Источник: popularmechanics.com
