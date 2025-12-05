Итак, начнём. Карта была приобретена мою в ноябре 2022 года за 32 тысячи рублей.

Скриншот покупки

За те же деньги в том же ДНС можно было взять 3060 на 8 гигабайт. Посмотрев тесты, я прикинул:

Лучи, ни та, ни та карта хорошо не тянет, да и не особо они меня интересуют, когда имеющиеся игры на рынке, либо лучей не имеют, либо имеют не лучшую их реализацию, либо не интересуют меня.

Апскейлерами пользоваться не собираюсь — ведь, на тот момент, что FSR, что DLSS для меня выглядели плохо.

Без лучей моя карта будет показывать себя лучше, чем конкурент.

Хочу попробовать Radeon и посмотреть, как оно там вообще.

В итоге, выбор был сделан, и карта была куплена.

Характеристики

Немного поумничаю по характеристикам:

Карта—RX 6650 XT.

Чип—Navi 23.

Архитектура—rdna 2.

Техпроцесс—7нм TSMC.

Шейдерных блоков—2048.

Текстурных блоков—128.

Блоков растеризации—64.

Вычислительных блоков—32.

Блоков трассировки лучей—32.

Кеша L0 на группу блоков—32бк.

Кешей L1, L2 и L3—128кб, 2мб и 32мб, соответственно.

Заявленное на сайте производителя потребление—203 ватта.

PCIe—4.0х8.

Видеобуфер—8гб.

В общем, карта средне-бюджетного уровня с неплохими характеристиками. Напомню, что на тот момент 8 гигабайт ещё не считались проблемой, и большинство ассетов игр спокойно помещались в такой объём.

Исполнение

Немного слов об исполнении, которое я приобрёл — Sapphire Nitro+. Внешний вид, хотя и является вкусовщиной, но на мой, сугубо личный взгляд — удачный. Выглядит симпатично, интересно, при этом не вычурно. Видеокарта в профиль

Напоминает, наверное, какой-то космический корабль в дизайне из десятых годов. Особенно ребристой вставкой по центру, напоминающей тот рельеф на металлических полах в транспортах.

То самое напольное покрытие

Кожух со стороны кулеров пластиковый. Бэкплейт — металл. Есть aRGB гребёнка для управления подсветкой на логотипе, находящемся на боковой части.

Вид на видеокарту в корпусе

Имеется переключатель двух режимов BIOS: тихого и стандартного. Ни разу не пользовался, если честно. Позже поймёте, почему, но это не связано с исполнением, как таковым.

Тумблер переключения режимов BIOS

Более детальное фото кулеров Система охлаждения производительная и тихая. Карта имеет пассивный режим работы. Кулера — моё почтение. Я не могу вспомнить, как они звучат, потому что дуют они очень тихо. Шумомера у меня, к сожалению, в наличии нет, но опишу так: ради эксперимента я останавливал кулера пальцами и не замечал каких-либо изменений в шуме. Форма у них затейливая. Хотя, по сегодняшним меркам, наверное, уже обычная.

Термоинтерфейсы в лицо не видел, но в процессе эксплуатации не произошло ухудшения температур. Исходя из этого, могу сделать вывод, что они качественные. В целом, от сапфир другого ожидать и не приходится.

Порадовало наличие предохранителей на силовой части PCIe порта и после разъёма входа питания 12V.

Предохранитель на линии 12V PCIe разъёма

Два предохранителя после разъёма питания PCIe

Программное обеспечение

Изменения в работу карты пользователем могут быть внесены через две утилиты: TriXX и Adrenalin. Первое — программа от вендора Sapphire. Второе — программное обеспечение от AMD, поставляемое в составе драйвера. На каждой вкладке подробно останавливаться не стану, чтобы не растягивать статью. На просторах интернета достаточно много подробных обзоров на каждую из двух. Опишу то, чем я чаще всего пользовался и что будет важно для данного обзора.

Начнём с первой. На момент написания обзора последняя актуальная версия программы 10.0.0.

При запуске программы нас встречает вкладка "LIVE DATA". На этой вкладке располагаются метрики с видеокарты. Остальные вкладки содержат конфигурации режимов работы, встроенный апскейлер, информацию о системе, связанную с видеокартой и даже есть вкладка для проверки состояния вентиляторов.

Вкладка "LIVE DATA"

Немного посвящу внимания вкладке "GLOW". Она представляет из себя настройку RGB-подсветки видеокарты.

Вкладка "GLOW"

Внимание я ей посвящаю по той причине, что из всех вкладок пользовался я только этой, так как остальные вкладки либо не требовались, либо имеют схожий или лучший по функционалу аналог в родном Adrenalin. Коротко пройдёмся по нему.

На момент написания обзора используется последняя версия 25.1.1.

Версия Adrenalin

Вкладка настроек записи имеет параметры, указанные на скриншоте ниже.

Скриншот настроек записи

Настройки, указанные выше, применяются мною для повседневной записи игровых сессий.

Помимо этого, на скриншоте выше можно видеть подвкладки "Запись", "Прямая трансляция", "Редактор сцен" и "Файлы мультимедиа".

На вкладке "Прямая трансляция" есть более, чем базовые настройки для проведения стримов.

Вкладка "Прямая трансляция"

Есть список предустановленных платформ, но можно добавить и какой-то другой сервис. Также есть предпросмотр трансляции со счётчиком количества зрителей и просмотр чата.

Вкладку "Редактор сцены" можно описать так же.

Вкладка "Редактор сцены"

Довольно неплохой функционал для встроенной в драйвер функции.

Вкладка "Файлы мультимедиа" представляет собою галерею всех клипов и снимков, сделанных через адреналин.

Вкладка "Файлы мультимедиа"

Можно изменять вид элементов. Есть возможность сортировки и фильтрации записанного контента. В общем, присутствует весь функционал привычных нам приложений галереи. А ещё, можно добавить другие записи в этот список, если потребуется.

Во вкладке производительность стоит отметить две вкладки: "Показатели" и "Настройка".

Вкладка "Показатели"

На этой вкладке можно наблюдать метрику производительности, потребления, нагрева и прочего.

Конечно же, нельзя обойти стороной вкладку разгона "Настройка". Крайне удобная и полезная. Если бы мне MSI Afterburner нужен был только для разгона, я бы просто не скачивал его.

Вкладка разгона

Доступны настройки напряжения, частоты GPU и памяти, потребления, кривой вентиляторов, таймингов: "быстрые" и "медленные", и прочего. А если лень заморачиваться, можно попробовать готовые пресеты.

Настройка

Моя карта почти не использовалась в стоке. Настройка выглядит следующим образом, показанном на скриншоте ниже.

Скриншот настроек

Максимальная частота была увеличена на сто с копейками мегагерц — с 2694 до 2800.

Память прибавила 72 по фактической и 500 по эффективной — с 2187 до 2250, и с 17500 до 18000, соответственно.

Максимальное напряжение было снижено на 150 мв — с 1200 до 1050, что довольно недурно.

Кривая вентиляторов настроена таким образом, что их скорость не поднимается выше 35%. Карта остаётся крайне тихой, при том, что температуры держатся на хорошем уровне.

Лимит мощности снижен на максимально возможные шесть процентов.

Тайминги памяти выбраны "быстрые", или "первое время", как оно называется сейчас.

Тестирование

Как я уже писал выше, карта у меня настроена через Adrenalin, и тесты будут проводиться, как в стоке, так и после настройки.

Для того, чтобы вам было удобнее сравнивать результаты тестирования, я под каждым пунктом буду прикладывать результаты, сначала в стоке, потом в тюненге.

Сначала пойдут бенчмарки и стресстесты, потом перейдём к игровым нагрузкам.

Заранее обозначу, что в тестировании скриншоты со стоковыми показателями будут располагаться, либо сверху, либо слева, в зависимости от того, расположены ли скриншоты вертикально или горизонтально.

Также, для скриншотов при тестировании будет использоваться наэкранный оверлей RTSS, настроенный через MSI Afterburner. Внесу ясность по показателям на примере скриншота из Superposition.

Пример показателей в оверлее производительности

Итак, давайте разъясню значения показателей построчно:

GPU — температура чипа, Hot Spot чипа, загрузка чипа, частота чипа, потребление карты.

MEM — занятый объём памяти, частота памяти.

CPU 1 - CPU 12 — температура ядра, нагрузка на ядро, частота ядра, потребление ядра.

- CPU — температура ядра, нагрузка на ядро, частота ядра, потребление ядра. CPU — всё те же, только общие показатели по всем ядрам процессора.

RAM — количество занимаемого объёма ОЗУ, количество свободного объёма ОЗУ.

D3D11 — количество кадров, отрисованных за последнюю секунду, время рендера одного кадра, 1% кадров, 0.1% кадров.

Framerate — график частоты кадров в секунду.

Frametime — график времени рендера одного кадра.

А ещё, специально для этой статьи я навайберкодил и собрал с помощью DeepSeek в standalone .exe файл скрипт на Python, который может выстраивать графики из CSV-журналов, генерируемых Anrenalin. Так что, в статье будут прикреплены графики производительности на всём участке игровых сцен.

Тестовый конфиг и параметры тестирования

Моя тестовая система — по совместительству, мой основной на данный момент комп, имеет следующие параметры, важные в рамках данного тестирования:

Процессор AMD Ryzen 5 5600x настроенный через PBO+Curve Optimizer.

Оперативная память G.Skill F4-3200C16D-32GTZN с эффективной частотой 3733 и таймингами 16 19 19 19 27 50;

Материнская плата MSI MPG X570 GAMING PLUS.

Охлаждения процессора AIO ARDOR GAMING Frostwave 360 SS.

Дисковая подсистема ADATA LEGEND 750 1TB.

Два монитора FullHD 16:9 144Hz и QHD 16:9 180Hz.

SAM включен.

ОС Windows 11 Pro 25H2.

В целом, думаю, после всего вышеописанного можно переходить к процессу тестирования видеокарты.

Показатели в простое

В простое карта не включает свои вентиляторы, как и при обычном "офисном" или "мультимедийном" использовании.

HWiNFO, простой. Слева—до настройки. Справа—после

Как можно видеть, после настройки потребление в простое выросло на один ватт, что трудно называть хоть сколько-то значимым изменением. Температуры не изменились.

OCCT

Начну тестирование с популярной утилиты для стресстестирования OCCT. Параметры тестирования указаны на скриншоте ниже.

Параметры тестирования OCCT

Тестирование будет проводиться немногим более двадцати минут, что достаточно для устаканивания температур.

Скриншоты тестирования приведены ниже.

HWiNFO, OCCT. Слева—сток. Справа—тюн





OCCT. Сверху—сток, снизу—тюн

Температуры остались примерно теми же, потребление упало на 10 ватт, что трудно назвать чем-то значимым, но чуть более заметно, чем 1 ватт в простое.

Superposition

Перейдём к тестированию в Superposition. Известный бенчмарк, который используется, в том числе, в сервисных центрах для выявления нестабильностей в работе железа, привет Виктору Vik-On'у.

Настройки бенчмарка указаны на скриншоте ниже.

Настройки Superposition

Результаты бенчмарка Результаты тестирования представлены ниже.

По результатам теста имеем прирост в 5.3% по баллам от настройки. Также приложу кадры с финальной сцены, одной из самых тяжёлых сцен бенчмарка.

Кадры сцены из бенчмарка

Из результатов этого бенчмарка можно видеть, что карта после тюна прибавила примерно те же 5% кадровой частоты. Но, что более приятно, мы скинули градус по чипу, шесть градусов по хот-споту и уменьшили потребление на 26 ватт, что уже чуть более приятно, чем 10 ватт в OCCT. Это даёт надежду, что в играх потребление и температуры могут упасть ещё сильнее. Как раз переходим к играм.

Тестирование в играх

Тестирование в играх будет протекать по такому же сценарию, как и в предыдущем разделе: сток — сверху, настройки указываются в начале, вывод статистики на экран производятся через RTSS, а замеры производятся через встроенную утилиту в Adrenalin для вывода графиков в конце каждого раздела тестирования.

Итак, начнём.

Half-Life 2

Разрешение QHD, остальные настройки указаны на скриншоте ниже.

Настройки игры

Как можем видеть, FPS держится на вполне себе играбельном уровне, график фреймтайма ровный.

Скриншот из тестовой сцены

Потребление видеокарты не превышает 80 ватт, а также...

Ладно. Надеюсь, все поняли, что это была шутка и дань уважения одной из моих любимых игр. Перейдём к реальным тестам.

Indiana Jones and The Great Circle

Это одна из первых игр, где по умолчанию используется трассировка лучей, и её нельзя отключить, из-за чего карты серий GTX, RX 5000 и младше не могут запустить игру без внесения изменений в игровые файлы. К счастью, у нас карта RX 6000, которая уже имеет на своём борту блоки ускорения трассировки лучей.

Настройки в игре показаны на скриншотах ниже.

Скриншот настроек 1

Скриншот настроек 2

Скриншот настроек 3

Скриншот настроек 4

Скриншот настроек 5

Настройки не впечатляющие, разумеется, учитывая разрешение рендера, но, тем не менее, карта достойно себя показывает на протяжении всей сцены. Финальный отрезок тестовой сцены

Финальный отрезок тестовой сцены — тюн

Уже на этом скриншоте можно приметить понизившееся на 20% энергопотребление, из-за чего средняя температура чипа упала на два градуса, а хот-спот аж на семь.

Ниже приведены графики из собранной адреналином статистики.

График сравнения фреймрейта на тестовом отрезке

В стоке частота кадров не просаживалась ниже 54, что вполне комфортно, но вот настройка позволила избавиться от таких продасок и FPS держится стабильно выше 60. Процентный прирост от настройки составил в среднем 10%, что приятно сказалось на итоговой производительности.

Графики сравнения показателей GPU на тестовом отрезке

В целом, как можно видеть, все показатели приятно улучшились. Потребление упало более, чем на 20 ватт, а вентиляторы, мало того, что стали крутиться медленнее, так ещё и стали делать это стабильнее. Средняя температура GPU упала несильно, всего три градуса, а вот хот-спот потерял 8 градусов, что уже заметно. И особенно будет заметно в сценариях, которые способны разогреть самую горячую точку ещё сильнее. Падение нагрузки в конце тестового отрезка связано, скорее всего, с открытием оверлея адреналина для остановки ведения журнала. Видимо, в одном из тестовых прогонов это вызвало микростаттер. Что ж, учтём ошибку и забиндим начало и остановку записи на горячие клавиш.

Hunt: Showdown 1896

Игра полтора года назад перешла на новый движок и заметно повысила требования к железу, особенно к видеокарте. Проверим, как покажет себя 6650 xt в данной игре.

Так как в эту игру я играю часто, не считая последнего месяца, то настройки будут те, с которыми я и играю на постоянной основе. FoV 110. Скриншоты остальных настроек указаны ниже.

Скриншот настроек 1

Скриншот настроек 2

Скриншот настроек 3

Тестовый отрезок представляет из себя пробежку по стрельбищу. Маршрут на скриншоте ниже.

Марштур тестирования

Скриншоты сцены из самой верхней точки маршрута ниже.

Скриншот тестовой сцены

Скриншот тестовой сцены—тюн

По скриншотам видно, что частота кадров сильно не изменилась, но зато потребление упало на 33 ватта, а средняя температура чипа и хот-спот упали на 5 и 10 градусов соответственно, что очень приятно.

График фреймрейта прикладываю ниже.

График сравнения фреймрейта на тестовом отрезке

График только подтверждает увиденное на скриншотах из игры. Частота кадров и правда не выросла значительно.

Зато графики показателей GPU будут интереснее.

Графики сравнения показателей GPU на тестовом отрезке

Как видно, хорошее снижение температур сохранялось на протяжении всей тестовой сцены. Особенно радует показатель самой горячей точки. Все остальные настройки тюна также приносят заметные позитивные изменения. Снова радуют стабильно низкие обороты вентиляторов после настройки. Показатели мощности тоже соответствуют скриншотам.

Balck Desert

А на десрет у нас Black Desert. Игра по заявке от знакомого из нашего дружного чата канала Pro Hi-Tech. Она была обновлена более двух лет назад, да так, что системные требования могут сильно удивить тех, кто когда-то давно слышал об игре или видел скриншоты.

Скриншот системных требований с официального сайта игры

Выглядит, конечно, впечатляюще. Посмотрим, как дела обстоят в игре.

Настройки графики мне подсказал тот самый знакомый. Хотя, конечно, выбирать там сильно и не надо: можно просто сразу всё поставить на ультра. Правда, в нативном разрешении моя карта выдавала невпечатляющие 25-30 FPS, что в замесах может быть проблемой. Пришлось включать FSR, который тут... Первой версии. Ещё и TAA нельзя отключить при выборе FSR, что в купе с невысоким фреймрейтом даёт дикий гостинг. Вне теста настройки явно имеет смысл понизить. Кстати, о настройках. Они указаны ниже на скриншотах.

Настройки графики 1

Настройки графики 2

Настройки графики 3

Настройки графики 4

Как я и говорил, настройки графики выставлены на максимум. Локация была выбрана по совету того же знакомого. В общем-то, она и правда неплохо нагружает видеокарту.

Скриншоты сцены из тестового отрезка прикладываю ниже.

Скриншот тестовой сцены

Скриншот тестовой сцены—тюн

Здесь картина похожа на ситуацию в ханте — низкий прирост кадровой частоты, зато приятное уменьшение потребления и хот-спота, что положительно сказывается на дельте средней и самой высокой температур.

Стоит отметить, что в этой игре многое зависит от локации. Например, пока мы бежали до города, FPS был выше и находился на уровне 55-60, как на скриншоте ниже.

Показатели на пути в город—тюн

Предлагаю сравнить показатели с графиков.

График фреймрейта

Графики остальных показателей GPU

Картина повторяется. Все показатели стабильно лучше после настройки. Чего только стоит упавшая на 8 градусов температура хот-спот, и на 30 ватт уменьшившееся энергопотребление, а также, куда более стабильное и низкое напряжение, что явно не помешает продлению срока службы карты.

Достоинства, недостатки и немного личного опыта

Плюсы:

тихое, холодное и качественное исполнение;

неплохая производительность;

неплохой потенциал для тюна;

удобный и функциональный Adrenalin;

относительно современная архитектура, которая ещё долго обещает быть актуальной;

приятные ощущения после заниженных ожиданий.

По поводу последних двух пунктов есть, что сказать.

Во-первых, скорее всего, читая пятый пункт, вы вспомните недавний скандал с тем, как AMD хотела упростить поддержку видеокарт на RDNA2, и как пользователи в сети взбунтовались, из-за чего AMD пришлось идти на попятную. Я искренне рад, что данные карты пока не будут брошены производителем и будут получать свежие обновления драйвера, так что, этот пункт считаю актуальным по имеющимся на 03.12.2025 данным.

Во-вторых, признаюсь, что не смотря на то, что я брал карту, понимая, что это не кирпич, и что дела у AMD в плане драйверов наладились, всё равно было ожидание того, что где-то что-то придётся крутить, драйвер переустанавливать, периодически, ещё что-то, но в повседневном использовании проблем возникало не так много, чтобы хотя бы частично оправдать данные ощущения. Но без проблем не обошлось, естественно.

Минусы:

невысокая производительность с RT по сравнению с ценовым, классовым и возрастным конкурентом;

редкие, но не отсутствующие проблемы в драйвере;

отсутствие DLSS третьей версии или FSR четвёртой;

неприятный прецедент с попыткой упростить поддержку.

Пойдём по порядку.

Не смотря на то, что на момент покупки я не рассматривал производительность с RT, как значимый фактор, на сегодняшний день лучи стали довольно массовой технологией. Поэтому, придётся признать, что в современных реалиях 3060 может действительно показывать себя лучше там, где есть высокая нагрузка на RT блоки.

Про проблемы в драйвере расскажу подробнее.

Начнём с того, что до сих пор не исправили проблему с пунктом "Запись рабочего стола". Она всё ещё может вызывать проблемы с со звуком на записи, когда последние, приблизительно, пять секунд аудиодорожки попросту обрезаются, и видео заканчивается в полной тишине. На моём канале даже есть запись, где подобная проблема проявилась. Как вы понимаете, лечится это просто: достаточно отключить запись рабочего стола в настройках записи Adrenalin. Но будет неприятно постоянно переключать настройку, если есть потребность в записи рабочего стола.

Вторая неприятная запомнившаяся мне особенность — изредка может зависнуть Adrenalin. То есть, сама карта работает исправно, драйвер не крашится, все игры спокойно запускаются и работают, но адреналин просто отказывается запускаться, что по сочетанию клавиш, что из трея Windows. Очень неприятно было узнать о том, что мгновенный повтор из игры не был сохранён, ведь адреналин не отвечал на команды.

Также, присутствует проблема с отменой профиля тюна после перезагрузки. Вернее, как присутствует. Она проявляется только в том случае, если у вас включена "Быстрая загрузка" в Windows, что в современных реалиях мало того, что не имеет смысла, но и может вызывать на первый взгляд странные проблемы с оборудованием. Но если вам не хочется переключать галочку в системе, то для это вас будет проблемой.

В целом всё, что я вспомнил из того, что хотелось бы отметить.

Выводы

За потраченные на данную видеокарту деньги и три года использования разочароваться не пришлось. Карта хорошо себя показывала в повседневных и не очень задачах, выдавала бóльшую производительность, чем сопоставимый по цене аналог от конкурента, радовала глаз внешним видом и уши тишиной.

Приятно осознавать, что даже спустя три года активного использования карта хорошо сохранилась, а термоинтерфейсы практически не износились, из-за чего карта по прежнему тихая и холодная.

Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Всегда приятно получить адекватную и обоснованную критику или похвалу.

А я с вами прощаюсь. Надеюсь, не последняя моя статья.