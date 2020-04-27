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В связи с известными событиями, у многих из нас стало значительно больше свободного времени, проводимого дома. Геймеры стали больше играть, а авторы популярного ресурса overclockers.ru – чаще писать статьи, большие и интересные. В данном материале я расскажу о некоторых особенностях игры на карте «Соломоновы острова», которая стала доступной в рамках шестого крупного обновления Battlefield V под названием «В джунгли». К слову - это единственная карта, которую привнесла в игру "Шестая глава". Данная статья будет интересна и полезна, в первую очередь, тем, кто надолго выпал из мира Battlefield, погрузившись в рутину работы и прочих важных дел, а теперь хочет максимально быстро и безболезненно наверстать упущенное.

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Карту «Соломоновы острова» условно можно разделить на несколько зон: бухта с десантными кораблями, небольшой клочок суши с передовой линией укреплений и артиллерией японцев, загораживающий вход в дельту реки со стороны побережья, пара «островов», разделенных мелкими протоками в дельте реки, поросших густым тропическими лесом. Один из которых, ближайший к бухте, наполовину застроен складами и казармами японцев, второй же почти не тронут цивилизацией, если не считать затерянного в лесу места крушения транспортного самолета и небольшой лесопилки на берегу. Чуть дальше, через широкий проток располагается главная база японцев, которую можно приметить издалека благодаря высокой радиовышке. К японской базе практически прямым путем можно добраться, если плыть по основному руслу реки, расположенному левее островов, однако этот маршрут будет по понятным причинам недоступен в некоторых игровых режимах. Между островами находится небольшая рыбацкая деревня, стоящая на отмели посреди протока, которая часто будет становиться важным стратегическим пунктом, за который развернутся не шуточные бои.

Вышка выдает расположение главной базы японцев в глубине острова

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На передовых японских позициях среди прибрежных скал имеется артиллерия, но сектор её обстрела весьма посредственный, что не дает эффективно отражать морской десант. Из плюсов - используется достаточно хорошо окопанная со всех сторон зенитная пушка, которую наступающим также сложно обнаружить и поразить прицельным огнем.

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Новичков в режиме Прорыв может сбивать с толку то, что карта местности на экране дислокации выполнена динамической – она не только показывает крупным планом текущий район боевых действий, но и имеет особенность поворачиваться под разными углами, не сохраняя при этом ориентацию по сторонам света. Сначала это может вызвать дезориентацию, но потом привычным станет ориентироваться на ней не по сторонам света, а по ландшафту местности.

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Вид на поле боя в режиме дислокации крутится под разными углами и ориентироваться по сторонам света не представляется возможным

Большинство притоков в дельте реки мелководные, что позволяет не только плавать по ним на рыбацких моторных лодках, но и пересекать вброд, в том числе и на танках. Однако тут стоит быть осторожным. На технике лучше идти в тех местах, где дорога явно пересекает речушку, в других местах может быть относительно глубоко - есть риск утопить технику или заглушить двигатель. Также стоит отметить то, что по мелководным притокам не получится передвигаться на десантных катерах, а вот танки-амфибии в них чувствуют себя как в родной стихии и максимально раскрывают свой потенциал. Еще одной особенностью, связанной с рекой, является возможность возводить через неё понтонные переправы – своеобразные узкие мостики из пустых бочек и досок. В этом кроется определенный тактический момент: пехота получает возможность быстрее переходить на другой берег, при этом, будучи менее беззащитной, чем форсируя реку в плавь, а еще эти переправы способны усложнить быстрое и неожиданное перемещение неприятеля по карте на моторных лодках. А уж если рядом с такими переправами делать засады в ближайших густых кустах, то и вовсе двойная выгода…

Еще одной особенностью возведения сооружений на данной карте является то, что помимо укреплений вокруг построек можно обкладывать их стены мешками с песком изнутри. Также, появились новые противотанковые заграждения в виде насыпей из земли и камней, укрепленных бревнами.

Фактически, джунгли на островах в дельте реки - это не густой лес на ровном участке суши, а задекорированная под него система «коридоров», ограниченных непреодолимыми скалами. Однако, тут есть где спрятаться и организовать неожиданную засаду – этому способствует наличие густой растительности и наличие игры света и тени от деревьев, что делает не простым обнаружение затаившегося противника в подходящем камуфляже и с маскировочной окраской оружия.

Ошибочно считать, что данная карта пехотная - на ней игрокам доступен практически весь набор наземной и плавающей техники, представленный ранее на других картах Тихоокеанского фронта, за исключением самолетов, эффективность использования которых в данной местности резко падала бы, когда активные боевые действия перемещаются под покров густых джунглей. Любопытная деталь: над картой иногда пролетает звено американских истребителей, но эти машины пусты, их пиктограммы можно наблюдать на мини-карте, где они помечаются как незанятая техника.

Кстати, полезный совет для снайперов. На карте есть пара-тройка «снайперских холмов» - так я назвал возвышенные места, которые выглядят так, как будто они не доступны игроку. Это небольшие холмы с крутыми склонами, на которые, однако, можно забраться, а их вершина плоская и покрыта густой растительностью. Это дает возможность быть незамеченным для врагов, ведя оттуда огонь, располагая там маяки дислокации, делая с них неожиданные вылазки и так далее. Большинство просто думает, что это – неигровая зона и неприятель там окопаться не мог. Иногда даже при активной стрельбе с этих позиций какое-то время враги не могли понять, откуда ведется огонь. Две такие позиции я отметил на карте. Это холм перед большим мостом, ведущим вглубь острова от прибрежных артиллерийских позиций, с которого открывается хороший вид на пару ключевых точек, а также небольшой островок с крутым холмом в месте, где русло реки впадает в бухту. С него хорошо простреливаются казармы у причалов и сама бухта – идеальное место для снайпера с противотанковой винтовкой.

Вид на холм у моста - идеальное место для снайперов и неожиданных засад

Кстати, неплохой вид на морскую гладь и отплывающие от кораблей десантные катера также открывается с пирсов, где можно спрятаться за бочками и ящиками. Однако такое укрытие хорошо только для маскировки – если враг раскроет эту позицию, то кары не избежать.

Если враг раскроет эту позицию, то кары не избежать

Еще есть вариант забраться внутрь повисшего на скалах расколовшегося пополам фюзеляжа подбитого самолета - там можно спрятаться и неожиданно напасть на ничего не понимающих противников, когда они будут захватывать точку. В очень редком случае при респауне на данной точке есть вероятность появиться внутри этого фюзеляжа. Видимо, так разработчики решили показать, что данное сложно досягаемое укрытие все-таки доступно игрокам. В ином случае рекомендую попытаться залезть туда, подогнав рядом технику.

Нет укрепления надежнее, чем штабеля из рельс

А теперь поговорим немного об оружии - новая глава добавила в игру несколько новых стволов. Появилась пара новых пистолетов, это японский Type 94, про который сказать особо и нечего (этакий местный аналог «Вальтера») и намного более интересный револьвер Model 27, отличающийся длинным стволом, большим уроном, низкой скорострельностью и долгой перезарядкой барабана на шесть патронов. В целом, новинки очень кстати в любом случае, ведь Battlefield V изначально не радовала разнообразием пистолетов. Надеюсь, что в будущем добавят возможность внешней кастомизации, а то и прокачку для данного вида оружия, как это было еще со времен Battlefield 3.

Штурмовики получили новый автоматический карабин M2, относящийся к классу штурмовых винтовок, который интересен тем, что по своим характеристикам является чем-то средним между автоматами и пистолетами-пулеметами в данной игре. Нанося относительно небольшой урон от одного попадания, он обладает лучшей среди всех остальных штурмовых винтовок скорострельностью - 830 выстрелов в минуту. Для сравнения, ближайший конкурент в лице M 1907 SF выдает 770 выстрелов в минуту, а мои любимые Stg 44 и Sturmgewehr 1-5 – всего 600 и 670 соответственно. В снаряженном виде у M2 31 патрон, что является стандартным для большинства автоматов в игре.

Всё это не случайно напоминает очередную "вьетнамскую" часть Battlefield

Появился новый японский ручной пулемет, доступный для класса поддержки, под названием Type 11. Про него особо сказать нечего, пулемет как пулемет, кроме того, что использует странный механизм заряжания винтовочными обоймами по пять патронов, складываемыми в специальный магазин по шесть штук максимум, и того - скромные 30 патронов до перезарядки. Один из вариантов прокачки позволяет дозаряжать сменный магазин отдельными винтовочными обоймами по пять патронов, не меняя его полностью. Насколько данный навык полезен на практике – большой вопрос.

Намного более интересными образцами являются японская ударная мина и гранатомет «Базука» союзников.

Ударная мина доступна двум классам - классу поддержки и штурмовику в качестве взрывчатки. Характерной особенностью является то, что можно носить с собой только одну такую мину, дополнительные нельзя подобрать в ящиках с боеприпасами, как это происходит, например, с дополнительными выстрелами к гранатометам. Это контактная мина на шесте, которой можно либо просто бить с размаху из положения стоя, либо атаковать врага с разбегу – на манер штыковой атаки. Первоначально данным оружием камикадзе было крайне сложно эффективно пользоваться. Я сказал «эффективно», а не так, чтобы снять 5-15 HP у танка, при этом самому получить урон, оказавшись отброшенным на землю, как от взрыва ФАУ-1 поблизости. А потом еще и от недобитого танка получить «на орехи». Приходилось как следует разбегаться и целить в бок, пытаясь попасть почти под прямым углом к броне – вот тогда урон был не шуточный. Но потом разработчики пообещали сделать данное экзотичное оружие менее сложным в использовании, чтобы его оценило больше игроков, а не только те, кто старательно отыгрывают образ японских камикадзе.

А вот «Базука M1A1» наоборот получилась одновременно и очень дружественной к новичкам, и грозной в руках профессионалов. Этот противотанковый гранатомет во многом оказался удобнее Panzerfaust и PIAT. Фактически, «Базука» заняла нишу между представленными ранее ПТ-гранатометами и противотанковыми ружьями снайперов. От других гранатометов её выгодно отличает возможность поражать цели на значительно большей дистанции благодаря повышенной дальности полета снарядов и возможности прицеливаться непосредственно через прицельное приспособление, нажатием на кнопку V меняя «окошки» на нем, рассчитанные на дальность в 50, 100 и 200 м. Это дает возможность стрелять практически прямой наводкой на значительные расстояния. Ещё, в отличие от Panzerfaust и PIAT, «Базука M1A1» имеет больший боекомплект – изначально дается 3 выстрела, а найдя ящик с боеприпасами и вовсе можно увеличить переносимый запас до 5 выстрелов! Из минусов можно отметить то, что её выстрелы значительно менее эффективны против пехоты, так как обладают невысоким фугасным действием, а также и против бронированных целей. Они наносят меньше урона, особенно при попадании вскользь, поэтому надо пытаться не просто попадать по проекции танка, а пытаться попасть под прямым углом или в уязвимое место. С «Флигерфаустом» намеренно избегал сравнения, потому что это – узкоспециализированное оружие против самолетов, практически не способное нанести повреждения бронетехнике и обладающее даже слишком несправедливо заниженной эффективностью против пехоты.

"Базука" получилась точным гранатометом с максимальным боекомплектом в 5 выстрелов



В отличие от других гранатометов, есть возможность целиться непосредственно через прицел и стрелять прямой наводкой на дистанции до 200 м

Отвечу сразу на вопрос, который может появиться у некоторых: всё представленное новое оружие можно использовать на любых других картах не зависимо от выбранной стороны конфликта и театра военных действий.

Еще одним чисто косметическим нововведением стала появившаяся возможность внешней кастомизации танков: помимо вариантов окраски, также можно выбирать различные антуражные «обвесы» для башни и корпуса. Вспоминаем первый трейлер Battlefield V!

Самый яркий обвес - у "Шермана". У других танков он скромнее и только добавляет немного "антуражных" деталей в виде дополнительных цистерн, касок, саперных лопат, лебедок и т.п.

Наверно надо сделать какой-то вывод в конце статьи, а то без выводов как-то не то. Еще пару дней назад, дописывая этот материал, я хотел закончить его такими словами: «Игра живет и развивается, вне зависимости от недоумений некоторых людей на тему «А разве в Battlefield V еще кто-то играет?», отвечаю – играют! Да так, что на серверах свободного места нет и пытаешься втиснуться, увидев заветное соотношение занятых мест и количества игроков на карте вида 59/64 или 62/64. Особенно данная тенденция наблюдается в момент релиза новых дополнений - первые недели две все только и играют на новых карах, попасть на которые не удается с первого раза. Потом, потихоньку, бурный ажиотаж спадает, люди продолжают играть и на остальных. Battlefield V живет и развивается. Разработчики, видимо не планируют в ближайшее время сворачивать активную фазу создания нового контента для игры. Дополнительного контента пусть не так много, как хотелось бы, да и балуют им не так часто, но зато каждый такой релиз приносит в игру новый опыт и новые впечатления».

"Каждый такой релиз приносит в игру новый опыт и новые впечатления"

Но тут стало известно, о какой-то весьма расплывчатой позиции ребят из DICE по поводу дальнейшего развития игры, которая не предвещает ничего хорошего. Вместо анонса новых крупных дополнений-глав, фронтов и сторон конфликта, нам невнятно пообещали, что летом добавят ещё какой-то контент, относящийся к оружию и технике (вполне возможно, что это будут банальные «скины» для уже имеющихся образцов), а также продолжат проводить внутриигровые челленджи и выпускать патчи. И на этом – всё! Ах да, ещё сказали, что скоро сделают возможность выигрывать особую валюту Battlefield, которую до этого можно было купить за реальные деньги. Мол, теперь появится возможность открыть некоторые улучшения (главным образом – уникальных персонажей) у тех, кто до этого не хотел покупать их за реальные деньги. Замечательно. Это лишний раз доказывает, что разработчики решили потихоньку свернуть развитие данной игры – получается, что модель монетизации, видимо, не приносит ожидаемого дохода, раз от неё, фактически, решили отказаться. А без постоянной монетизации уже проданных копий игры за счет продажи дополнительного контента ещё более явно встает вопрос о финансовой нецелесообразности выпуска новых дополнений к ней на бесплатной основе. Что ещё раз подтверждает худшие опасения игроков. Впрочем, стоит отметить и то, что адд-оны к предыдущим частям серии обычно носили более масштабный характер. В случае с Battlefield V мы получили весьма мало действительно интересного контента на старте (не считая хорошей, но короткой одиночной компании «Аврора») и кучу багов в придачу (ужасно глючил даже давным-давно освоенный всеми игровыми студиями ragdoll). Многие ожидали чего-то такого крупного и масштабного, пока разработчики поддерживали интерес добавлением в игру новых «стволов», выпуском того, что просто не успели сделать сразу, модным режимом «королевской битвы», небольшими дополнениями с одной-двумя картами. С «открытием» Тихоокеанского фронта многие затаили дыхание: несколько новых карт, новые фракции, техника, обновленный визуальный дизайн игры. Игроки поняли – разработчики, умеют и могут, не всё ещё потеряно. Но, видимо, рано радовались.