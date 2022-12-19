Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О самых неоптимизированных играх на ПК

Рассказываем о 5 играх разного качества с серьёзными проблемами с производительностью на ПК на релизе
[ ] для раздела Блоги
2
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Релизы последних AAA-проектов (например, Warhammer 40,000: Darktide, The Callisto Protocol, Gotham Knights) неизбежно сопровождаются массовыми жалобами игроков на низкую производительность и ужасной оптимизацией как на консолях, так и на ПК. И если на приставках такие проблемы решаются самими разработчиками ограничением FPS и урезанием графики под конкретное железо, пользователям компьютеров остаётся довольствоваться неофициальными патчами и модификациями, которые не всегда оказывают желаемый эффект.

реклама

И хотя амбиции разработчиков и раннее не всегда позволяли играм полноценно раскрываться на актуальном на момент релиза железе (вспомнить хоть о Crysis или оригинальном Quake), именно нынешний этап развития игровой индустрии отличается особенно безразличным отношением разработчиков к среднебюджетному классу игровых машин без видимых скачков в визуале. В сегодняшней же статье хочется вспомнить самые неоптимизированные и кривые на релизе игры, которые на момент выхода не всегда могли быть комфортно пройдены даже на топовых игровых машинах.


FINAL FANTASY XIII

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде


Тринадцатая часть культовой серии классических JPRG, разработанная и выпущенная студией Square Enix в 2009 году для консолей Xbox 360, Playstation 3 и ПК, внесла ряд инноваций в классчические геймплейные механики франшизы: авторы переработали боевую систему, сделав её более динамичной и реализовав быструю смену специализаций персонажей, закрепили камеру за спиной героини, а также ввели уникальную систему прокачки персонажей.

реклама

И хотя разработка проекта длилась около четырёх лет, критики встретили FFXIII достаточно холодно. Как СМИ, так и рядовые игроки положительно отметили изменившийся геймплейный цикл и похвалили визуал, однако неоднозначный сюжет, незамысловатый дизайн локаций и персонажей и практически полная линейность прохождения свели на нет все достижения разработчиков. “Final Fantasy XIII — одна из самых слабых игр Final Fantasy, когда-либо созданных”, — вот как охарактеризовал игру рецензент от издательства Niche Gamer.

Тем не менее, кроме вышеоговоренных, у игры была одна серьёзная проблема — ужасная оптимизация для ПК. Даже топовые игровые машины не справлялись с удержанием планки в 60 FPS в большей части локаций, а о прохождении на высоких настройках графики можно было забыть. 

реклама

Более того — за 13 лет со дня релиза специалисты из Square так и не удосужились исправить проблемы, о которых сообщали игроки в Steam. По какой-то неизвестной причине производительность игры напрямую зависела от того, установлены ли в диспетчере устройств драйверы на USB HID (т. е. клавиатуру, мыши и другие контроллеры). Для комфортной игры многим пользователям приходилось вручную удалять актуальные драйверы, что устраняло статтеры, фризы и зависания. 

Позже отдельные геймеры столкнулись с противоположно проблемой — современные видеокарты были слишком слабо задействованы в игре по сравнению с ЦП, из-за чего в настройках приходилось выставлять самые максимальные настройки графики, чтобы заставить графический процессор выйти из режима энергосбережения и увеличить тактовые частоты до профиля производительности.



Batman: Arkham Knight

реклама


Приключенческий экшн про тёмного рыцаря, вышедший из под пера Rocksteady Studios и изданный Warner Bros. Interactive Entertainment в 2015 году многие называют самым худшим портом консольной игры на ПК в истории видеоигр. Так, на актуальной на тот момент GTX 1060 с 6 Гб видеопамяти игра выдавала 20-30 FPS при езде на бэтмобиле по открытому городу, не говоря о боях с множеством противников и погонях с заскриптованными взрывами.


При этом проблемы “Рыцаря Готэма” не ограничивались низкой кадровой частотой: прохождение на стационарном ПК неизбежно сопровождалось рядом технических багов, вылетов и других проблем. На топовых системах наблюдались неизбежные фризы при резком повороте камеры, а отсутствие прожатой галочки “Freesync” всегда влекло за собой разрывы картинки. 

Да, завершающая часть квадрологии “Аркхэм” действительно может похвастаться восхитительной графикой, поразившей игроков на момент релиза и приятно удивляющей глубиной картинки, качеством визуальных эффектов, дыма, теней и рассеянного света даже сегодня, однако такая существенная разница в производительности консольной и компьютерной версий заставляла жалеть и оформлять возврат средств многих игроков, которые приобрели игру на релизе.


К счастью, на этот раз разработчики прислушались к игрокам. Через какое-то время после выхода игры в Steam издатель приостановил продажи ПК-версии супергеройского экшена “из-за серьезных недоработок” и занялся исправлением существующих проблем. К моменту возвращения в магазин игра была доработана, и сейчас работает достаточно стабильно, хотя и провисает на бюджетных машинах.


Nier Automata


Сиквел спин-оффа известной в стране восходящего солнца серии Drakengard известен массовому игроку как одно из лучших творений японского геймдизайнера Ёко Таро, однако игра, отличающаяся глубоким и драматичным сюжетом, уникальным визуальным стилем и потрясающей оркестровой музыкой, у многих ПК-игроков ассоциируется скорее с массой технических проблем и устаревшей уже на момент релиза в 2017 г. графикой. Всё дело в том, что проект разрабатывался и планировался к выпуску только для PS4 и получил отличные отзывы на этой консоли, удерживая стабильный фреймрейт даже в нагруженных экшн-сценах.

Проблемы появились, когда через месяц после релиза был выпущен порт игры для персональных компьютеров. В отличие от консольного издания, ПК-версия располагала худшей графикой и массой технических проблем, начиная низким FPS, очень неровным Frame Pacing-ом и заканчивая вылетами без видимых причин.


Выпущенные PlatinumGames пост-релизные патчи помогли, но лишь отчасти — даже на современных ПК ванильная версия игры из Steam долгое время не отличалась высокой производительностью. Одной из основных проблем Nier Automata оставалась ошибка рендеринга изображения, из-за которой видеокарта отрисовывала картинку в неправильном разрешении, что серьёзно влияло на частоту кадров. 


За исправление всех допущенных создателями ошибок взялись энтузиасты, которые вскоре выпустили ряд модов (FAR (Fix Automata Resolution) Mod, HD Texture Pack Mod, NA Partial LOD Fix Mod), призванных увеличить разрешение текстур и объектов, исправить проблемы с просадками FPS, освещением и камерой. Вплоть до 15 июля 2021 года, когда разработчики наконец-то решились самостоятельно взяться за исправление проекта, версия с модами оставалась лучшим способом опробовать Automata на ПК. Запоздавший официальный патч смог исправить большую часть проблем, из-за чего необходимость в модах практически пропала. Тем не менее, в игре всё ещё установлено ограничение на 60 FPS, снятие которого ломает внутриигровые скрипты и кат-сцены.

На фоне технических проблем оригинального релиза выгодно выделяется вышедшая для Nintendo Switch в 2022 году версия NieR:Automata The End of YoRHa Edition. Разработчики из PlatinumGames безусловно проделали колоссальную работу над ошибками, и критики единодушно нарекли игру одним из самых стабильных портов для портативной консоли Nintendo.


Fast & Furious: Crossroads


У Fast & Furious: Crossroads — вышедшей в 2020 году гоночной “ролевой видеоигры” от Slightly Mad Studios, основанной на всемирно известной кинофраншизе “Форсаж”, масса проблем: ужасная графика, непримечательный визуальный стиль, проблемы с повествованием и полное отсутствие ощущения скорости. В копилку недостатков релиза можно смело добавить отвратительную оптимизацию, если считать отсутствие возможности насладиться этим “шедевром” игровой индустрии минусом.


Сложно сказать, что именно послужило причиной проблем с производительностью Crossroads. Движок Madness Engine, используемый разработчиками, отлично показал себя в Project CARS 2, а информации об ограничений по времени на разработку проекта в интернете нет, тем более, что после релиза ситуация исправлена также не была.

Начать стоит с того, что детище Slightly Mad не предполагает настройки отдельных составляющих картинки: в игре доступно лишь изменение графики в целом по шкале от “Низкой” до “Очень высокой”, причём при каждом изменении обязательно необходимо перезапускать игру. Кроме того, игра плохо масштабируется на процессорах старшего поколения. Тесты игры на Intel i7 4930K показали, что при его использовании Crossroads не справляется с удержанием стабильных 60 FPS. 


Однако худшие новости впереди: тесты DSOG показали, что для игры в 1080p 60 FPS нужно обладать картой как минимум уровня Vega 64 или RTX2080Ti. При игре в 4К даже на этих видеокадрах 60 кадров в секунду становятся недостижимым результатом, однако сами видеочипы нагружается лишь на 80%.

Завершая разговор об этой позорном релизе, хочется заметить, что аудитория оценила Crossroads соответствующим образом: лишь 4% критиков решилась порекомендовать релиз, а пользовательская оценка ПК-версии игры на Metacritic составила 1.8 балла из 10. 


XIII Remake


Не так давно в статье о худших игровых ремейках, ремастерах и перезапусках мы уже вспоминали ремейк шпионского боевика от Ubisoft Paris 2020 года выпуска, однако в контексте сегодняшней темы нельзя не поговорить о том, насколько плохо эта визуально непримечательная игра работает на современных компьютерах.


Разработчики из PlayMagic, ответственные за XIII Remake, выбрали в качестве движка для ремейка Unity, однако явно переоценили свои возможности по полировке и оптимизации проекта. Многие внутриигровые анимации по неизвестной причине ограничены 30 кадрами в секунду, и ремейку не хватает художественного стиля оригинальной версии. 

Тех редких визуальных улучшений (вроде освещения эпохи поздних эксклюзивов Playstation 3 и улучшенного качества текстур) не хватает, чтобы оправдать реальные требования игры к железу: так, для комфортной игры в 1080p понадобиться обзавестись видеокартой как минимум уровня AMD Radeon RX580. Для прохождения на 4К-мониторе с частотой кадров 60 FPS понадобится 2080Ti.


Несмотря на ряд патчей и бесплатных обновлений, выпущенных PlayMagic за прошедшее после релиза время, игра (даже если не брать в расчёт редкие баги и вылеты) всё ещё остаётся в далеком от идеального техническом состоянии.


Итоги

В завершении хочется заметить, что проблемы с оптимизацией — не всегда вина одних только разработчиков. Часто заточенные под консоли релизы практически невозможно в кратчайшие сроки портировать на ПК без потери качества или периодических просадок, иногда авторов подгоняют эффективные менеджеры из издательства, которые в погоне за прибылью норовят выпустить проект в любом состоянии, лишь бы релиз пришёлся на подходящий финансовый квартал. Так или иначе, лакмусовой бумажкой, позволяющей реально определить отношение студий к своим фанатом, остаётся поддержка проектов после релиза: если разработчики фиксят баги и улучшают производительность на ПК даже спустя месяцы и годы после релиза, значит какого-то уважения они всё же достойны.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

игры batman: arkham knight final fantasy nier automata игры на linux оптимизация пк-гейминг игры на ноутбуке игры на пк оптимизация windows для игр
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
23
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
91
Главные игры октября 2022 года – финал
6

Интересные материалы

Главные игры декабря 2022 года
8 декабря 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему российская нефть стоит в 2 раза дешевле марки Brent – потолок цен обрушил доходы бюджета РФ
128
В Windows 10 выявили новые проблемы с панелью задач, проводником и некоторыми приложениями
2
Германия экономит всего 12% газа вместо планируемых 20%, ситуации присвоили статус "критическая"
57
Терминалы Starlink будут выбивать артиллерийскими ударами с помощью российской РЭБ "Борщевик"
4
Core i5-13400 уступает 12600K в рендеринге и графических приложениях 2-11%, но стоит гораздо дешевле
16
Джеймс Кэмерон оплатил судебно-медицинскую экспертизу, что победить в споре с фанатами "Титаника"
1
Потянет ли старушка GeForce GTX 1060 обновлённую The Witcher 3 – красивая картинка доступна единицам
20
Razer и HyperX - "бледные поганки" по сравнению с Dareu
13
Почему видеокарты NVIDIA дорожают в магазинах РФ, и что покупают обычные геймеры в декабре 2022г
11
Илон Маск в поисках инвесторов, которые купят акции Twitter по той же цене, что и он
3
Дисбалансный черный скин LA Thieves для Warzone 2 был изменен
+
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 4-й: Sable
9
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
22
Видеокарты от компании Nvidia продолжают дорожать
31
В Portal RTX можно найти видеокарту 4090
2
Глава TSMC дал понять, что современные геополитические тренды сдерживают технический прогресс
6
Intel Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц может на 15% опережать AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench R23
14
Call of Duty: Modern Warfare 2 временно доступна бесплатно
4
Вслед за Соловьёвым своей итальянской виллы и въезда в Евросоюз лишится Никита Михалков
38
GeForce RTX 4080 за $1600 стала самой продаваемой на Newegg – почему AMD не спасёт рынок видеокарт
26

Популярные статьи

Чем воюет армия РФ в СВО, и можно ли назвать основную часть оружия и техники современной
38
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
38
ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
20
Ракета Patriot стоит в 100 раз больше БПЛА типа Герань - разбираемся в поставках ЗРК на Украину
31
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 1
19
Турция представила бортовой компьютер для своего истребителя 5-го поколения
6
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
87
В ответ на санкции США Пекин инвестирует около $150 млрд в собственное производство микросхем
14
Почему «Генерал Мороз» не ускорит ход СВО, и сколько ещё Европа будет поставлять оружие Украине
12
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Леванов
08:47
Тебя, dолбаеba, радует что людей бомбят и они сидят без света, воды и тепла? Животное...
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
Vorvort
08:46
Автор смело может вносить в список обновлённого Ведьмака 3. Желание Хуанга прикрутить RTX туда где он не нужен похоронило производительность, с лучами там будет играть только мазохист.
О самых неоптимизированных играх на ПК
Дмитрий Леванов
08:45
Это где ты 3080 за 40к можешь взять?
RTX 4090 в российских магазинах дорожают – среди причин приближение Нового Года и курс рубля
Евген Матвиец
08:44
Перед новым годом спешит только имбицыл
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
dimkahon
08:42
Сынок, в первую очередь для интернета тогда был нужен провайдер. А их было по пальцам пересчитать.
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
Lux
08:41
Была вторая в 60х годах . Оттого что лунная программа была лидером мы сейчас не летаем на луну даже в научных целях, а полноценные космотуристы появились только в этом году (или в прошлом, не важно). ...
Глава TSMC дал понять, что современные геополитические тренды сдерживают технический прогресс
jsth
08:37
Аналогов С400 не существует. Что там у вас сбивается, если залпы ракет запускают регулярно и они судя по тому, что у вас проблемы со светом, таки цели своей достигают.
Поставки Patriot Украине могут свидетельствовать о скором окончании СВО
Михаил Усов
08:37
Почему не уничтожили все автомобильные трассы, выходящие за территорию Украины, почему действует железнодорожное сообщение, почему аэродромы не перепаханы бомбами и ракетами. Почему не нанесен ракетны...
В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"
V.L.A.D.L.E.N
08:37
Нормальная игра. А это как мусор выглядит.
Первая версия фанатского воссоздания Duke Nukem Forever выйдет уже на следующей неделе
dimkahon
08:36
Все зависит от поставленных задач. Я тогда (99-01) делал диплом на Р1-S 150 МГц+16 Мб+Sis-ская встройка. И прикинь, хватало! И если у вас в москвах компьютерных магазинов и нтернетов как грязи было, т...
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем