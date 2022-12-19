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Релизы последних AAA-проектов (например, Warhammer 40,000: Darktide, The Callisto Protocol, Gotham Knights) неизбежно сопровождаются массовыми жалобами игроков на низкую производительность и ужасной оптимизацией как на консолях, так и на ПК. И если на приставках такие проблемы решаются самими разработчиками ограничением FPS и урезанием графики под конкретное железо, пользователям компьютеров остаётся довольствоваться неофициальными патчами и модификациями, которые не всегда оказывают желаемый эффект.

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И хотя амбиции разработчиков и раннее не всегда позволяли играм полноценно раскрываться на актуальном на момент релиза железе (вспомнить хоть о Crysis или оригинальном Quake), именно нынешний этап развития игровой индустрии отличается особенно безразличным отношением разработчиков к среднебюджетному классу игровых машин без видимых скачков в визуале. В сегодняшней же статье хочется вспомнить самые неоптимизированные и кривые на релизе игры, которые на момент выхода не всегда могли быть комфортно пройдены даже на топовых игровых машинах.





FINAL FANTASY XIII

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Тринадцатая часть культовой серии классических JPRG, разработанная и выпущенная студией Square Enix в 2009 году для консолей Xbox 360, Playstation 3 и ПК, внесла ряд инноваций в классчические геймплейные механики франшизы: авторы переработали боевую систему, сделав её более динамичной и реализовав быструю смену специализаций персонажей, закрепили камеру за спиной героини, а также ввели уникальную систему прокачки персонажей.

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И хотя разработка проекта длилась около четырёх лет, критики встретили FFXIII достаточно холодно. Как СМИ, так и рядовые игроки положительно отметили изменившийся геймплейный цикл и похвалили визуал, однако неоднозначный сюжет, незамысловатый дизайн локаций и персонажей и практически полная линейность прохождения свели на нет все достижения разработчиков. “Final Fantasy XIII — одна из самых слабых игр Final Fantasy, когда-либо созданных”, — вот как охарактеризовал игру рецензент от издательства Niche Gamer.

Тем не менее, кроме вышеоговоренных, у игры была одна серьёзная проблема — ужасная оптимизация для ПК. Даже топовые игровые машины не справлялись с удержанием планки в 60 FPS в большей части локаций, а о прохождении на высоких настройках графики можно было забыть.

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Более того — за 13 лет со дня релиза специалисты из Square так и не удосужились исправить проблемы, о которых сообщали игроки в Steam. По какой-то неизвестной причине производительность игры напрямую зависела от того, установлены ли в диспетчере устройств драйверы на USB HID (т. е. клавиатуру, мыши и другие контроллеры). Для комфортной игры многим пользователям приходилось вручную удалять актуальные драйверы, что устраняло статтеры, фризы и зависания.

Позже отдельные геймеры столкнулись с противоположно проблемой — современные видеокарты были слишком слабо задействованы в игре по сравнению с ЦП, из-за чего в настройках приходилось выставлять самые максимальные настройки графики, чтобы заставить графический процессор выйти из режима энергосбережения и увеличить тактовые частоты до профиля производительности.









Batman: Arkham Knight

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Приключенческий экшн про тёмного рыцаря, вышедший из под пера Rocksteady Studios и изданный Warner Bros. Interactive Entertainment в 2015 году многие называют самым худшим портом консольной игры на ПК в истории видеоигр. Так, на актуальной на тот момент GTX 1060 с 6 Гб видеопамяти игра выдавала 20-30 FPS при езде на бэтмобиле по открытому городу, не говоря о боях с множеством противников и погонях с заскриптованными взрывами.





При этом проблемы “Рыцаря Готэма” не ограничивались низкой кадровой частотой: прохождение на стационарном ПК неизбежно сопровождалось рядом технических багов, вылетов и других проблем. На топовых системах наблюдались неизбежные фризы при резком повороте камеры, а отсутствие прожатой галочки “Freesync” всегда влекло за собой разрывы картинки.

Да, завершающая часть квадрологии “Аркхэм” действительно может похвастаться восхитительной графикой, поразившей игроков на момент релиза и приятно удивляющей глубиной картинки, качеством визуальных эффектов, дыма, теней и рассеянного света даже сегодня, однако такая существенная разница в производительности консольной и компьютерной версий заставляла жалеть и оформлять возврат средств многих игроков, которые приобрели игру на релизе.





К счастью, на этот раз разработчики прислушались к игрокам. Через какое-то время после выхода игры в Steam издатель приостановил продажи ПК-версии супергеройского экшена “из-за серьезных недоработок” и занялся исправлением существующих проблем. К моменту возвращения в магазин игра была доработана, и сейчас работает достаточно стабильно, хотя и провисает на бюджетных машинах.





Nier Automata





Сиквел спин-оффа известной в стране восходящего солнца серии Drakengard известен массовому игроку как одно из лучших творений японского геймдизайнера Ёко Таро, однако игра, отличающаяся глубоким и драматичным сюжетом, уникальным визуальным стилем и потрясающей оркестровой музыкой, у многих ПК-игроков ассоциируется скорее с массой технических проблем и устаревшей уже на момент релиза в 2017 г. графикой. Всё дело в том, что проект разрабатывался и планировался к выпуску только для PS4 и получил отличные отзывы на этой консоли, удерживая стабильный фреймрейт даже в нагруженных экшн-сценах.

Проблемы появились, когда через месяц после релиза был выпущен порт игры для персональных компьютеров. В отличие от консольного издания, ПК-версия располагала худшей графикой и массой технических проблем, начиная низким FPS, очень неровным Frame Pacing-ом и заканчивая вылетами без видимых причин.





Выпущенные PlatinumGames пост-релизные патчи помогли, но лишь отчасти — даже на современных ПК ванильная версия игры из Steam долгое время не отличалась высокой производительностью. Одной из основных проблем Nier Automata оставалась ошибка рендеринга изображения, из-за которой видеокарта отрисовывала картинку в неправильном разрешении, что серьёзно влияло на частоту кадров.





За исправление всех допущенных создателями ошибок взялись энтузиасты, которые вскоре выпустили ряд модов (FAR (Fix Automata Resolution) Mod, HD Texture Pack Mod, NA Partial LOD Fix Mod), призванных увеличить разрешение текстур и объектов, исправить проблемы с просадками FPS, освещением и камерой. Вплоть до 15 июля 2021 года, когда разработчики наконец-то решились самостоятельно взяться за исправление проекта, версия с модами оставалась лучшим способом опробовать Automata на ПК. Запоздавший официальный патч смог исправить большую часть проблем, из-за чего необходимость в модах практически пропала. Тем не менее, в игре всё ещё установлено ограничение на 60 FPS, снятие которого ломает внутриигровые скрипты и кат-сцены.

На фоне технических проблем оригинального релиза выгодно выделяется вышедшая для Nintendo Switch в 2022 году версия NieR:Automata The End of YoRHa Edition. Разработчики из PlatinumGames безусловно проделали колоссальную работу над ошибками, и критики единодушно нарекли игру одним из самых стабильных портов для портативной консоли Nintendo.





Fast & Furious: Crossroads





У Fast & Furious: Crossroads — вышедшей в 2020 году гоночной “ролевой видеоигры” от Slightly Mad Studios, основанной на всемирно известной кинофраншизе “Форсаж”, масса проблем: ужасная графика, непримечательный визуальный стиль, проблемы с повествованием и полное отсутствие ощущения скорости. В копилку недостатков релиза можно смело добавить отвратительную оптимизацию, если считать отсутствие возможности насладиться этим “шедевром” игровой индустрии минусом.





Сложно сказать, что именно послужило причиной проблем с производительностью Crossroads. Движок Madness Engine, используемый разработчиками, отлично показал себя в Project CARS 2, а информации об ограничений по времени на разработку проекта в интернете нет, тем более, что после релиза ситуация исправлена также не была.

Начать стоит с того, что детище Slightly Mad не предполагает настройки отдельных составляющих картинки: в игре доступно лишь изменение графики в целом по шкале от “Низкой” до “Очень высокой”, причём при каждом изменении обязательно необходимо перезапускать игру. Кроме того, игра плохо масштабируется на процессорах старшего поколения. Тесты игры на Intel i7 4930K показали, что при его использовании Crossroads не справляется с удержанием стабильных 60 FPS.





Однако худшие новости впереди: тесты DSOG показали, что для игры в 1080p 60 FPS нужно обладать картой как минимум уровня Vega 64 или RTX2080Ti. При игре в 4К даже на этих видеокадрах 60 кадров в секунду становятся недостижимым результатом, однако сами видеочипы нагружается лишь на 80%.

Завершая разговор об этой позорном релизе, хочется заметить, что аудитория оценила Crossroads соответствующим образом: лишь 4% критиков решилась порекомендовать релиз, а пользовательская оценка ПК-версии игры на Metacritic составила 1.8 балла из 10.





XIII Remake





Не так давно в статье о худших игровых ремейках, ремастерах и перезапусках мы уже вспоминали ремейк шпионского боевика от Ubisoft Paris 2020 года выпуска, однако в контексте сегодняшней темы нельзя не поговорить о том, насколько плохо эта визуально непримечательная игра работает на современных компьютерах.





Разработчики из PlayMagic, ответственные за XIII Remake, выбрали в качестве движка для ремейка Unity, однако явно переоценили свои возможности по полировке и оптимизации проекта. Многие внутриигровые анимации по неизвестной причине ограничены 30 кадрами в секунду, и ремейку не хватает художественного стиля оригинальной версии.

Тех редких визуальных улучшений (вроде освещения эпохи поздних эксклюзивов Playstation 3 и улучшенного качества текстур) не хватает, чтобы оправдать реальные требования игры к железу: так, для комфортной игры в 1080p понадобиться обзавестись видеокартой как минимум уровня AMD Radeon RX580. Для прохождения на 4К-мониторе с частотой кадров 60 FPS понадобится 2080Ti.





Несмотря на ряд патчей и бесплатных обновлений, выпущенных PlayMagic за прошедшее после релиза время, игра (даже если не брать в расчёт редкие баги и вылеты) всё ещё остаётся в далеком от идеального техническом состоянии.





Итоги

В завершении хочется заметить, что проблемы с оптимизацией — не всегда вина одних только разработчиков. Часто заточенные под консоли релизы практически невозможно в кратчайшие сроки портировать на ПК без потери качества или периодических просадок, иногда авторов подгоняют эффективные менеджеры из издательства, которые в погоне за прибылью норовят выпустить проект в любом состоянии, лишь бы релиз пришёлся на подходящий финансовый квартал. Так или иначе, лакмусовой бумажкой, позволяющей реально определить отношение студий к своим фанатом, остаётся поддержка проектов после релиза: если разработчики фиксят баги и улучшают производительность на ПК даже спустя месяцы и годы после релиза, значит какого-то уважения они всё же достойны.