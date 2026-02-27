Это может негативно сказаться на стоимости видеоадаптеров.

На фоне нестабильной ситуации на рынке компьютерных комплектующих глава Nvidia Дженсен Хуанг предупреждает об ограниченном предложении игровых видеокарт в текущем году, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Сообщается, что в ходе телефонной конференции Nvidia с финансовыми экспертами и инвесторами Дженсен Хуанг заявил, что в течение ближайших нескольких кварталов будет сохраняться сильный дефицит игровых видеокарт, отметив, что об улучшении ситуации к концу текущего года говорить преждевременно.

При этом глава Nvidia не уточнил, что конкретно послужит причиной сокращения предложения игровых видеокарт — это может быть как дефицит GPU со стороны самой компании, которая переориентируется на более прибыльный сектор ИИ, так и недостаток чипов памяти в связи с тем, что производители всё больше отдают предпочтение HBM3E для ИИ-устройств, тогда как GDDR7 остаётся на втором плане.

Ранее издание отмечало, что GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ стала единственной видеокартой Nvidia, сохранившей рекомендованную цену, тогда как другие видеоадаптеры компании продаются заметно дороже MSRP.

