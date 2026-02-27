Повышенной в сравнении с оригиналом. Ускоряться такой авто будет ощутимо бодрее.

Информация о существовании обновлённой «спортивной» вариации Lada Vesta гуляет по Сути уже достаточно давно. Машина уже и на соревнованиях побывала, и её характеристики в целом известны. И вот сегодня «АвтоВАЗ» дал старт полноценному производству таких машин, о чём официально сообщила пресс-служба тольяттинского автогиганта.

Может быть интересно

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Как отмечает производитель, при схожем названии на практике автомобиль серьёзно модифицирован в целом ряде аспектов. В Lada Vesta Sport применяются амортизаторы и пружины с изменёнными настройками, а также жёсткая спортивная подвеска с чуть расширенной колеёй, что в совокупности повышает устойчивость и управляемость машины.

Усовершенствовано и самое главное — двигатель. Технически за основу взят проверенный «вазовский» 1,8-литровый EVO, форсированный до 147 л. с. В двигателе используются «спортивные» распредвалы, система выпуска увеличенного диаметра, а также система холодного впуска и изменённая прошивка блока управления. По умолчанию, напомним, этот мотор развивает 122 л. с., так что при равном значении массы динамические характеристики автомобиля ощутимо улучшатся.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Официально производитель цену на Lada Vesta Sport пока не назвал, но ранее в Сети проскакивала информация о 2,7 миллионах рублей. Что, конечно, ни в какие ворота не лезет. Так что если информация о стоимости подтвердится, то, скорее всего, данная модификация «Весты» будет жить только в автоспортивном сегменте, ну или в гараже истинного ценителя продукции «АвтоВАЗа» с большим количеством лишних денежных средств.