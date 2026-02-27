Информация о существовании обновлённой «спортивной» вариации Lada Vesta гуляет по Сути уже достаточно давно. Машина уже и на соревнованиях побывала, и её характеристики в целом известны. И вот сегодня «АвтоВАЗ» дал старт полноценному производству таких машин, о чём официально сообщила пресс-служба тольяттинского автогиганта.
Как отмечает производитель, при схожем названии на практике автомобиль серьёзно модифицирован в целом ряде аспектов. В Lada Vesta Sport применяются амортизаторы и пружины с изменёнными настройками, а также жёсткая спортивная подвеска с чуть расширенной колеёй, что в совокупности повышает устойчивость и управляемость машины.
Усовершенствовано и самое главное — двигатель. Технически за основу взят проверенный «вазовский» 1,8-литровый EVO, форсированный до 147 л. с. В двигателе используются «спортивные» распредвалы, система выпуска увеличенного диаметра, а также система холодного впуска и изменённая прошивка блока управления. По умолчанию, напомним, этот мотор развивает 122 л. с., так что при равном значении массы динамические характеристики автомобиля ощутимо улучшатся.
Официально производитель цену на Lada Vesta Sport пока не назвал, но ранее в Сети проскакивала информация о 2,7 миллионах рублей. Что, конечно, ни в какие ворота не лезет. Так что если информация о стоимости подтвердится, то, скорее всего, данная модификация «Весты» будет жить только в автоспортивном сегменте, ну или в гараже истинного ценителя продукции «АвтоВАЗа» с большим количеством лишних денежных средств.