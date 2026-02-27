Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» объявил о начале производства новой Lada Vesta Sport с двигателем повышенной мощности
Повышенной в сравнении с оригиналом. Ускоряться такой авто будет ощутимо бодрее.

Информация о существовании обновлённой «спортивной» вариации Lada Vesta гуляет по Сути уже достаточно давно. Машина уже и на соревнованиях побывала, и её характеристики в целом известны. И вот сегодня «АвтоВАЗ» дал старт полноценному производству таких машин, о чём официально сообщила пресс-служба тольяттинского автогиганта.

Может быть интересно

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Как отмечает производитель, при схожем названии на практике автомобиль серьёзно модифицирован в целом ряде аспектов. В Lada Vesta Sport применяются амортизаторы и пружины с изменёнными настройками, а также жёсткая спортивная подвеска с чуть расширенной колеёй, что в совокупности повышает устойчивость и управляемость машины.

Усовершенствовано и самое главное — двигатель. Технически за основу взят проверенный «вазовский» 1,8-литровый EVO, форсированный до 147 л. с. В двигателе используются «спортивные» распредвалы, система выпуска увеличенного диаметра, а также система холодного впуска и изменённая прошивка блока управления. По умолчанию, напомним, этот мотор развивает 122 л. с., так что при равном значении массы динамические характеристики автомобиля ощутимо улучшатся.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Официально производитель цену на Lada Vesta Sport пока не назвал, но ранее в Сети проскакивала информация о 2,7 миллионах рублей. Что, конечно, ни в какие ворота не лезет. Так что если информация о стоимости подтвердится, то, скорее всего, данная модификация «Весты» будет жить только в автоспортивном сегменте, ну или в гараже истинного ценителя продукции «АвтоВАЗа» с большим количеством лишних денежных средств.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #«автоваз» #lada vesta #lada vesta sport
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
17
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
20
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
3

Сейчас обсуждают

Alex PAW
16:19
потому что нищеброд?
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Никита Абсалямов
16:10
Мнение как известно что... есть у всех... Я предпочитаю знания, и ими делюсь... заметьте бесплатно.
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Snooper
16:03
Тоже был такой брал для обзора в АРМЕ, сменил на QHD и только рад - деталей прибавилось ощутимо - на дистанции гораздо лучше распознаются объекты
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bamboliny
15:49
Смотрю, вы склонны искажать факты, так что ремарочка: я подтвердил НЕ истинность вашего комментария, а лишь свое собственное видение ситуации, что и подчеркнул в тексте. Если же вы видите в моем комме...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
NuclearMissionJam
15:41
Судя по тому, что ты песни поешь - тебе весело. А весело потому, что у обладателей пс5 первое апреля каждый день, верно?
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Никита Абсалямов
15:36
Я определился ещё в первом своём комментарии... ничего нового вы к нему увы не добавили, а лишь подтвердили его истинность.
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Garthar
15:29
На самом деле нет. Есть смысл переходить только под определенные задачи, типа тех же симуляторных игр или дизайна. Обычный казуальный пользователь врот оф танкс и экселя разницы не увидит. Там больше ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Garthar
15:26
Лол, чувак с такой логикой ты зачем вообще живешь то? Прикинь ты всеравно сдохнешь. Самое забавное что нытик в данном случае именно ты.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Garthar
15:25
Если ты для экселя покупаешь QHD моник то у меня для тебя плохие новости.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
mover
15:22
"Работает гаджет на One UI 8.5, основанной на Android 6.5." Серьезно?
Xiaomi подтвердила мировой релиз третьего смартфона Leica Leitzphone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter