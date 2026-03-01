Произойдёт это в рамках миссии Artemis IV

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман (Jared Isaacman) объявил обновлённый план по освоению Луны, в рамках которого американские астронавты проведут высадку на спутник Земли не ранее 2028 года. Произойдёт это в рамках миссии «Артемида-4» (Artemis IV). Источник изображения: NASANASA работает над ускорением серии миссий, предшествующих Artemis IV. Ожидается, что в апреле будет запущена пилотируемая миссия к Луне Artemis II, после которой в 2027 году астронавты на корабле Orion проведут в околоземной орбите стыковку с коммерческими лунными посадочными модулями от компаний SpaceX и Blue Origin, а также проверят свои скафандры. При этом агентство отказывается от модернизации ракеты Space Launch System (SLS), которая играет ключевую роль в миссиях Artemis.

Уже после этих миссий NASA приступит к реализации Artemis IV и Artemis V, предусматривающих высадку астронавтов на Луну. Предварительные сроки – начало и конец 2028 года соответственно, но ситуация может измениться, как было с переносом миссии Artemis II. В настоящее время NASA активно готовится к миссии Artemis II, которая была перенесена на апрель из-за проблем с потоком гелия в ракету SLS.