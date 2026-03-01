В стране, где базируются лидеры технологической отрасли Samsung и LG, разработчики международных картографических приложений ранее сталкивались с ограничениями

В Южной Корее к иностранным компаниям всегда применялись строгие правила в отношении точности картографических данных. Поэтому Google Maps («Google Карты») и Apple Maps имели данные только в масштабе 1:25 000 и лишь элементарные функции. В будущем, как и везде, должна стать возможна навигация в реальном времени и подробные записи (профили) компаний. Изображение: нейросеть freepikВ пятницу, 27 февраля, правительство Южной Кореи одобрило запрос Google на экспорт картографических данных в масштабе 1:5000. При этом американская компания должна внедрить дополнительные меры безопасности. Таким образом, Google должна согласиться с тем, что его партнерские компании в стране будут использовать локальные серверы и что должен быть назначен местный представитель. Кроме того, карта должна быть одобрена правительством до ее цифровой передачи за пределы страны. Одним из требований является отсутствие на картах военных объектов и объектов безопасности.

Как сообщала газета Korea Times, Google уже подавала заявки на разрешение экспорта точных картографических данных в 2007 и 2016 годах. Южная Корея тогда отклонила заявки, утверждая, что это может привести к раскрытию информации о важных военных базах. Страна из-за отсутствия мирного договора официально все еще находится в состоянии конфликта со своим северным соседом.

Южнокорейские технологические компании Naver и Kakao в настоящее время являются лидерами рынка картографических приложений. Ожидается, что это решение может оказать на них давление. Однако, по данным властей, одобрение Google Maps может также принести пользу туризму, поскольку приезжие больше не будут зависеть исключительно от корейских приложений, сообщает TechCrunch.